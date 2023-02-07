Беньяш* заявил об избиении Валова в колонии

07 февраля 2023, 00:09

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Бывший главред сайта "БлогСочи" Александр Валов был избит в колонии, по данным администрации учреждения, он "убыл на лечение", сообщил сегодня адвокат Михаил Беньяш*.

Как писал "Кавказский узел", Ангарский горсуд удовлетворил требование администрации колонии установить административный надзор над бывшим главредом сайта "БлогСочи" Александром Валовым после его освобождения. Судья обязал Валова в течение двух лет не покидать Сочи и два раза в месяц отмечаться в полиции, сообщил адвокат Михаил Беньяш*. Валов должен выйти на свободу 31 марта. Нарушения режима содержания, которые стали основанием для решения об административном надзоре на два года после освобождения, мелкие, при этом руководство колонии закрывает глаза на более серьезные нарушения других заключенных, указал Валов.

26 декабря 2018 года суд признал Александра Валова виновным в вымогательстве денег у депутата Госдумы Юрия Напсо и приговорил его к шести годам колонии и штрафу в 700 тысяч рублей. В августе 2019 года Краснодарский краевой суд отказался пересмотреть приговор.

На процессе по административному надзору Александр Валов сообщил, что его избили, в связи с этим защита направила несколько жалоб и запрос в колонию по поводу предоставления документов о его дисциплинарных взысканиях, сообщил сегодня адвокат Михаил Беньяш*.

"Сегодня пришел ответ, что он этапирован с личным делом в другую колонию "для прохождения лечения". И вот тут возникает вопрос: для прохождения лечения от чего?" - написал адвокат в своем Telegram-канале. Он опубликовал скриншот ответа, полученного из колонии № 4 управления ФСИН по Иркутской области, в котором адвокату сообщили, что не могут предоставить запрошенные им документы, так как Валов "убыл на лечение 24.01.23" в колонию №6 по Иркутской области "с личным делом".

В распоряжении "Кавказского узла" имеется характеристика, которую руководство колонии выдало Александру Валову перед рассмотрением дела об установлении административного надзора. В ней указано, что "осужденный Валов А.И. характеризуется отрицательно, не встал на пyть исправления", в ноябре 2022 года "повторно признан злостным нарушителем установленного порядка". Валов "за весь период отбывания наказания зарекомендовал себя с отрицательной стороны". "В беседах ведет себя уверенно, порой нагло, часто спорит с сотрудниками администрации, считая свое мнение, как единственное верное. По характеру: наглый, хитрый, упрямый, злопамятный, лживый", - указали должностные лица колонии.

Напомним, 17 декабря 2019 года Беньяш* сообщил, что Александр Валов помещен в штрафной изолятор колонии, решение об этом мотивировали не нарушением правил внутреннего распорядка, а "оперативной необходимостью". 9 января 2020 года адвокат Валова сообщил, что блогера сочли злостным нарушителем правил колонии. В июле 2021 года Валов через освободившегося заключенного передал родным письмо, в котором пожаловался, что его и других осужденных держат в железобетонном бункере без теплой одежды, отбирают личные вещи и по надуманным поводам отправляют в штрафной изолятор.

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