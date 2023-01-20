Александр Валов. Фото из аккаунта facebook.com/osnigirev

20 января 2023, 18:57

Валов назвал предвзятым отношение к нему в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Нарушения режима содержания, которые стали основанием для решения об административном надзоре на два года после освобождения, мелкие, при этом руководство колонии закрывает глаза на более серьезные нарушения других заключенных, указал бывший главред сайта "БлогСочи" Александр Валов.

Как писал "Кавказский узел", Ангарский горсуд удовлетворил требование администрации колонии установить административный надзор над бывшим главредом сайта "БлогСочи" Александром Валовым после его освобождения.  Судья обязал Валова в течение двух лет не покидать Сочи и два раза в месяц отмечаться в полиции, сообщил адвокат Михаил Беньяш*. Валов должен выйти на свободу 31 марта.

26 декабря 2018 года суд признал Александра Валова виновным в вымогательстве денег у депутата Госдумы Юрия Напсо и приговорил его к шести годам колонии и штрафу в 700 тысяч рублей. В августе 2019 года Краснодарский краевой суд отказался пересмотреть приговор.

Александр Валов заявил, что колония необоснованно признала его злостным нарушителем. 

"Все нарушения, которые стали поводом для признания меня злостным нарушителем порядка, - мелкие. Например, "ходил в куртке"Это запрещено, несмотря на холод в бараке. "Сидел на кровати днём"", - указано в обращении журналиста, которое имеется в распоряжении "Кавказского узла". 

По его словам, многие из тех, кто "совершал куда более серьезные проступки, не были признаны злостными нарушителями". "Наркотики, употребления самогона, избиения, игра в карты, угрозы сотрудникам и сокамерникам. А мне дали выговор даже за обращение на "ты". Здесь все тыкают, я единственный, кто обращается к сотрудникам на "вы"", - возмутился Валов в письме от 7 января.

Напомним, 17 декабря 2019 года Беньяш* сообщил, что Александр Валов помещен в штрафной изолятор колонии, решение об этом мотивировали не нарушением правил внутреннего распорядка, а "оперативной необходимостью". 9 января 2020 года адвокат Валова сообщил, что блогера сочли злостным нарушителем правил колонии. В июле 2021 года Валов через освободившегося заключенного передал родным письмо, в котором пожаловался, что его и других осужденных держат в железобетонном бункере без теплой одежды, отбирают личные вещи и по надуманным поводам отправляют в штрафной изолятор.

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Примечание:

"Александр Валов пожаловался в ЕСПЧ на действия сотрудников ФСБ", "Эколог Витишко и журналистка Русова задержаны по пути к Крымскому мосту", "Постановление на арест Александра Валова обжаловано после его выхода из ИВС".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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