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14:07, 17 июня 2026

Пользователи соцсети поспорили об участи Роберта Кочаряна

Роберт Кочарян. Фото: https://www.meydan.tv/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В случае нового уголовного преследования Роберту Кочаряну может грозить предъявление обвинений по эпизодам, связанным с карабахским конфликтом, предположили пользователи соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", ранее Генпрокуратура обратилась в Центральную избирательную комиссию Армении с ходатайством о даче согласия на возбуждение уголовного дела против второго президента страны Роберта Кочаряна.

21 февраля 2022 года стало известно, что военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении Роберта Кочаряна и объявила его в розыск. Ему инкриминируются действия по "разжиганию национальной вражды" и провозглашению Нагорно-Карабахской Республики в 1991 году.

Комментаторы потребовали соблюдения прав Кочаряна

Пост о том, что Роберту Кочаряну запретили вылететь из аэропорта Звартноц, был опубликован 15 июня на странице "Кавказского узла" в Facebook*, на которую подписано около 162 тысяч пользователей. На 14.00 мск этот пост набрал 574 отметки с реакцией пользователей и 379 комментариев.

Между их авторами развернулось активное обсуждение, участники дискуссии высказали противоположные оценки происходящего – от требований правовой ответственности до политической поддержки и критики властей.

Часть пользователей выразила поддержку бывшему президенту Армении и оценила его деятельность положительно. "Роберт Кочарян – политический деятель, верховный главнокомандующий, лидер страны", – отметила Nelly Kazaryan.

"Он был лучшим президентом Армении, всех благ ему", – написала Svetlana Sarkesjn. "А что он плохого сделал для Армении? Только он и сделал хорошее, больше никто", – заявила Lidiya Hasratyan.

Еще одна часть пользователей потребовала соблюдения прав Кочаряна. "Беззаконие, конечно, неужели нет обвинения?", – задалась вопросом Diana Davit. "Хватит тянуть: виновен – накажите, невиновен – отпустите", – написала Нелли Улиханова.

"Надо либо доказать вину, либо прекратить преследование", – подчеркнул Artur Arzumanyan.

Другая группа комментаторов рассматривает Кочаряна как человека, который должен понести наказание и ответить перед судом за прошлые события. "Он должен сидеть в тюрьме. Пришло время отвечать за преступления", – заявил Hrach Barbaryan. "Его простить нельзя" – написал Рафаел Расулов.

Еще одна часть пользователей заявила, что Кочарян может быть привлечён к ответственности за пределами Армении. "Можно его экстрадировать, доставить в Баку для судебного разбирательства", – отметил Fariz Yurist. "Он находится в розыске, передайте его нам, мы найдем ему управу", – написал Cabir Mahmudov.

Кочарян неоднократно подвергался преследованию в Армении

Второй президент Армении Роберт Кочарян ранее был обвиняемым по делу о разгоне митинга, в ходе которого погибли 10 человек. В июле 2018 года Кочарян был допрошен, обвинен и арестован по обвинению в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване 1-2 марта 2008 года. 13 августа апелляционный суд Армении освободил его из-под стражи на основании конституционной нормы о неприкосновенности бывших глав государства. У Кочаряна была взята подписка о невыезде.

11 сентября глава Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян объявил на пресс-конференции о новом уголовном деле в отношении Кочаряна по статье "отмывание денег и махинации". По словам Ванецяна, один из эпизодов дела касается приобретения семьей Кочаряна гостиницы "Конгресс" в Ереване за 6 млн долларов.

В феврале 2019 года Кочаряну было предъявлено новое обвинение. Теперь он обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Еще в ноябре 2018 года предприниматель Сильва Амбарцумян заявила, что в период своего президентства Кочарян получил от нее крупную взятку при продаже горнодобывающей компании арабскому инвестору.

При этом Кочарян еще в ноябре 2018 года подавал иск к Амбарцумян, в котором требовал опровергнуть заявления о его причастности к получению взятки.

Конституционный суд Армении в марте 2021 года признал обвинение Кочаряна и других фигурантов дела по части свержения власти антиконституционным, после чего суд общей юрисдикции Еревана прекратил их уголовное преследование. Дело в отношении Кочаряна по обвинению в отмывании денег, махинациях и получении крупной взятки было прекращено за истечением сроков давности.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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Автор: "Кавказский узел"

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