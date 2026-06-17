Дело о крушении вертолета в Дагестане дошло до суда
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Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника летно-испытательного комплекса и летчика-испытателя, обвиняемых по делу о крушении вертолета Ка-226 в Карабудахкентском районе Дагестана, повлекшем гибель пяти человек. Уголовное дело на рассмотрение передано в суд.
Как писал "Кавказский узел", 7 ноября 2025 года вертолет "Кизлярского электромеханического завода" упал на частный нежилой дом в Карабудахкентском районе. Четыре человека погибли, трое были госпитализированы, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Позже в больнице Избербаша скончался еще один из пострадавших при крушении вертолета. Позже Советский районный суд Махачкалы арестовал пилота вертолета Ка-226.
Следствием установлено, что 7 ноября 2025 года пилот выполнял плановый полет по маршруту Кизляр - Терек - Кизляр в качестве командира воздушного судна на вертолете Ка-226 с шестью пассажирами на борту, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на следственный комитет по региону.
"Результаты расследования показали, что начальник летно-испытательного комплекса предприятия допустил к управлению воздушным судном пилота в отсутствие у последнего необходимой квалификационной категории, свидетельства, действующего медицинского заключения, часов налета на воздушных судах данного типа, проверки навыков управления, а также при превышении максимальной взлетной массы вертолета", - говорится в сообщении.
При первом заходе на посадку в районе села Уллубийаул Карабудахкентского района Дагестана командир вертолета допустил превышение скорости. Он опустил хвостовую часть, в результате чего она ударилась о землю и разрушилась. В дальнейшем пилот выполнил посадку на водную поверхность вблизи берега Каспийского моря, однако затем принял решение снова поднять вертолет в воздух.
"На высоте отделившийся фрагмент хвостовых балок столкнулся с лопастями несущего винта, вызвав неконтролируемое вращение вертолета. Это привело к столкновению воздушного судна с земной поверхностью и его возгоранию. В результате авиапроисшествия пять человек, находившихся на борту, погибли. Один пассажир получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью", - отмечается в пресс-релизе.
Собственнику воздушного судна причинен материальный ущерб в размере 15 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц направлено в суд.
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