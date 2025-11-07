×

16:53, 7 ноября 2025

Четыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане

Крушение вертолета в Дагестане. 7 ноября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/mchsdagestan/16546

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вертолет "Кизлярского электромеханического завода" упал на частный нежилой дом в Карабудахкентском районе. Четыре человека погибли, трое госпитализированы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Вертолет Ка-226, который выполнял рейс из Кизляра в Избербаш, упал на нежилой частный дом в поселке Ачи-Су Карабудахкентского района.

Пострадали 7 человек, в том числе 4 человека погибли. Вертолет полностью разрушен, после падения вспыхнул пожар, сообщило сегодня МЧС Дагестана в своем Telegram-канале.

Один из раненых в крайне тяжёлом состоянии нетранспортабелен, интенсивную терапию ему проводят в стационаре Избербаша. Двоих пострадавших транспортируют в сопровождении медиков в Ожоговый центр Республиканской клинической больницы, сообщил Минздрав Дагестана в своем Telegram-канале.

Глава Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов в своем Telegram-канале опроверг данные о том, что на борту вертолета находились туристы. "Вертолет не был туристическим и туристы на борту не находились", - проинформировал он. 

Вертолет принадлежит концерну «Кизлярский электромеханический завод», ведется расследование причин крушения, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко .

Пилоты пытались посадить вертолет на пляже. Техническая неисправность рассматривается в качестве причины крушения вертолета, сообщило ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.

Южная транспортная прокуратура  сообщила о проверке соблюдения законодательства о безопасности полетов. 

"Кавказский узел" писал, что в 2012 году в Дагестане  потерпел крушение военный вертолета Ми-35 в Дагестане, тогда погибли четыре человека.

Автор: "Кавказский узел"

