Четыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Вертолет "Кизлярского электромеханического завода" упал на частный нежилой дом в Карабудахкентском районе. Четыре человека погибли, трое госпитализированы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
Вертолет Ка-226, который выполнял рейс из Кизляра в Избербаш, упал на нежилой частный дом в поселке Ачи-Су Карабудахкентского района.
Пострадали 7 человек, в том числе 4 человека погибли. Вертолет полностью разрушен, после падения вспыхнул пожар, сообщило сегодня МЧС Дагестана в своем Telegram-канале.
Один из раненых в крайне тяжёлом состоянии нетранспортабелен, интенсивную терапию ему проводят в стационаре Избербаша. Двоих пострадавших транспортируют в сопровождении медиков в Ожоговый центр Республиканской клинической больницы, сообщил Минздрав Дагестана в своем Telegram-канале.
Глава Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов в своем Telegram-канале опроверг данные о том, что на борту вертолета находились туристы. "Вертолет не был туристическим и туристы на борту не находились", - проинформировал он.
Вертолет принадлежит концерну «Кизлярский электромеханический завод», ведется расследование причин крушения, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко .
Пилоты пытались посадить вертолет на пляже. Техническая неисправность рассматривается в качестве причины крушения вертолета, сообщило ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.
Южная транспортная прокуратура сообщила о проверке соблюдения законодательства о безопасности полетов.
"Кавказский узел" писал, что в 2012 году в Дагестане потерпел крушение военный вертолета Ми-35 в Дагестане, тогда погибли четыре человека.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.