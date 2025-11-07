×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:56, 7 ноября 2025

Число пострадавших при крушении вертолета в Дагестане выросло до пяти

Обломки сгоревшего вертолета КЭМЗ. Кадр видео Sarkar Magomedov / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В больнице Избербаша умер один из пострадавших при крушении вертолета "Кизлярского электромеханического завода", общее число погибших выросло до пяти. Двое пострадавших находятся в махачкалинском ожоговом центре. 

Как писал "Кавказский узел", вертолет "Кизлярского электромеханического завода" сегодня днем упал на частный нежилой дом в Карабудахкентском районе. Четыре человека погибли, трое были госпитализированы, один из них - в крайне тяжелом состоянии.

Врачам не удалось спасти пострадавшего при крушении вертолета, который остался в Избербаше ввиду нетранспортабельного состояния, сообщил Минздрав Дагестана в официальном Telegram-канале. 

Пациент, который получил ожоги 100% поверхности тела и поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, скончался в реанимационном отделении ЦГБ Избербаша, говорится в сообщении ведомства. 

Двое других пострадавших доставлены на лечение в ожоговый центр РКБ в Махачкале. “Состояние одного из них тяжелое, второго - средней степени тяжести”, - информировал республиканский Минздрав. Врачи в Дагестане консультировались со специалистами Федерального центра медицины катастроф по вопросу их лечения, отметили в пресс-службе.

Один из пострадавших, переведенных для лечения в Махачкалу - сын руководителя "Кизлярского электромеханического завода", который работает исполнительным директором этого же предприятия. Второй - пилот вертолета, сообщил со ссылкой на Минпромторг Дагестана “Интерфакс-Юг”. 

"Сын гендиректора АО "Кизлярский электромеханический завод" Ибрагима Ахматова, исполнительный директор предприятия Ахмат Ахматов находился на борту Ка-226, потерпевшего крушение в Карабудахкентском районе Дагестана. Он и пилот вертолета получают лечение в Ожоговом центре Республиканской клинической больницы в Махачкале", - цитирует агентство сообщение источника. Все остальные люди, находившиеся на борту, также были сотрудниками завода. 

Корреспондент ВГТРК в Дагестане Саркар Магомедов, побывавший на месте происшествия, опубликовал в своем Telegram-канале информацию, полученную от местных жителей. 

“Со слов очевидцев, вертолет почти сел на площадку неподалеку от места падения, но в последний момент резко взмыл в воздух и начал кружить над базой отдыха и морем, с задымлением. Владелец одного из домов даже упомянул, что вертолет чуть ли не в воду сел после чего снова поднялся. Видимо пилот до последнего пытался справиться с ситуацией. То, что вертолет стал разрушаться еще в воздухе, подтверждают и кадры с видеонаблюдения. На записи видно, что падал он уже практически без хвоста”, - написал журналист, отметив, что “погибшие умерли страшной смертью”. 

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта (часть 3 статьи 263 УК России), в качестве версий рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность. Росавиация квалифицировала произошедшее как катастрофу, в расследовании будут участвовать специалисты ведомства и Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:50, 7 ноября 2025
Священник Гарегин Арсенян переведен под домашний арест
20:32, 7 ноября 2025
Девочку из Краснодара задержали за организацию уличных драк
19:59, 7 ноября 2025
Военный из Кабардино-Балкарии осужден за изнасилование и уклонение от службы
19:35, 7 ноября 2025
Ужесточено наказание воспитателю детсада во Владикавказе за травму ребенка
17:15, 7 ноября 2025
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
12:13, 7 ноября 2025
1
 Боец из Чечни убит в зоне СВО
Все события дня
Новости
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:54, 7 ноября 2025
Двое бойцов из Дагестана убиты на Украине
04:50, 6 ноября 2025
Росавиация закрыла аэропорты Грозного и Владикавказа
Село Чумли. Кадр видео АМИРАН СУЛТАНОВ Ханский сын / YouTube
02:54, 6 ноября 2025
Жители Чумли заявили об игнорировании их обращений к властям
Девушка на балконе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:31, 5 ноября 2025
За неделю с 27 октября по 2 ноября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе ранен один человек
20:49, 31 октября 2025
Улькер Гашимова провела месяц в ШИЗО
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Последние записи в блогах
Фото
13:43, 11 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Забытая эстакада. Как в Дагестане пытаются решать проблемы загрязнения Каспия 
Фото
12:48, 29 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
В Махачкале "реабилитация" закончилась смертью пациента
Фото
12:28, 17 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
«Спешили на свадьбу»  
Все блоги
Аналитика
15:19, 4 ноября 2025
В октябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе были ранены пять человек
12:49, 1 октября 2025
4 человека погибли и 2 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
Темы дня
Крушение вертолета в Дагестане. 7 ноября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/mchsdagestan/16546
07 ноября 2025, 16:53
Четыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане

Cбор подписей под требованием об отставке мэра. 7 ноября 2025 г. Фото: https://t.me/Sovet_UMR/142439
07 ноября 2025, 14:13
Жители Краснодара объявили сбор подписей под требованием об отставке мэра

Паром Sea Bridge будет дожидаться разрешения войти в порт Сочи. 6 ноября 2025 г. Скриншот видео https://www.facebook.com/reel/2649783798696340 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
07 ноября 2025, 10:14
Паром Sea Bridge не намерен возвращаться в Трабзон

БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07 ноября 2025, 01:53
Пользователи Telegram раскритиковали размер выплаты семье погибшего при атаке БПЛА волгоградца

Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Показать больше