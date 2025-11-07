Число пострадавших при крушении вертолета в Дагестане выросло до пяти

В больнице Избербаша умер один из пострадавших при крушении вертолета "Кизлярского электромеханического завода", общее число погибших выросло до пяти. Двое пострадавших находятся в махачкалинском ожоговом центре.

Как писал "Кавказский узел", вертолет "Кизлярского электромеханического завода" сегодня днем упал на частный нежилой дом в Карабудахкентском районе. Четыре человека погибли, трое были госпитализированы, один из них - в крайне тяжелом состоянии.

Врачам не удалось спасти пострадавшего при крушении вертолета, который остался в Избербаше ввиду нетранспортабельного состояния, сообщил Минздрав Дагестана в официальном Telegram-канале.

Пациент, который получил ожоги 100% поверхности тела и поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, скончался в реанимационном отделении ЦГБ Избербаша, говорится в сообщении ведомства.

Двое других пострадавших доставлены на лечение в ожоговый центр РКБ в Махачкале. “Состояние одного из них тяжелое, второго - средней степени тяжести”, - информировал республиканский Минздрав. Врачи в Дагестане консультировались со специалистами Федерального центра медицины катастроф по вопросу их лечения, отметили в пресс-службе.

Один из пострадавших, переведенных для лечения в Махачкалу - сын руководителя "Кизлярского электромеханического завода", который работает исполнительным директором этого же предприятия. Второй - пилот вертолета, сообщил со ссылкой на Минпромторг Дагестана “Интерфакс-Юг”.

"Сын гендиректора АО "Кизлярский электромеханический завод" Ибрагима Ахматова, исполнительный директор предприятия Ахмат Ахматов находился на борту Ка-226, потерпевшего крушение в Карабудахкентском районе Дагестана. Он и пилот вертолета получают лечение в Ожоговом центре Республиканской клинической больницы в Махачкале", - цитирует агентство сообщение источника. Все остальные люди, находившиеся на борту, также были сотрудниками завода.

Корреспондент ВГТРК в Дагестане Саркар Магомедов, побывавший на месте происшествия, опубликовал в своем Telegram-канале информацию, полученную от местных жителей.

“Со слов очевидцев, вертолет почти сел на площадку неподалеку от места падения, но в последний момент резко взмыл в воздух и начал кружить над базой отдыха и морем, с задымлением. Владелец одного из домов даже упомянул, что вертолет чуть ли не в воду сел после чего снова поднялся. Видимо пилот до последнего пытался справиться с ситуацией. То, что вертолет стал разрушаться еще в воздухе, подтверждают и кадры с видеонаблюдения. На записи видно, что падал он уже практически без хвоста”, - написал журналист, отметив, что “погибшие умерли страшной смертью”.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта (часть 3 статьи 263 УК России), в качестве версий рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность. Росавиация квалифицировала произошедшее как катастрофу, в расследовании будут участвовать специалисты ведомства и Межгосударственный авиационный комитет (МАК).