Чемпион мира по боксу Исраэл Акопкохян прекратил голодовку

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Исраэл Акопкохян, объявивший голодовку с требованием провести новые парламентские выборы, прекратил ее. Он заявил, что разочарован в оппозиционных силах.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня собравшиеся у здания Центризбиркома Армении встретили криками "Позор" официальные итоги парламентских выборов. Чемпион мира по боксу Исраэл Акопкохян объявил голодовку, требуя провести новые выборы. На акцию протеста он пришел в футболке с портретом Путина в черных очках и подписью "Армия России".

В тот же день Центризбирком Армении огласил окончательные данные после пересчета голосов, согласно им "Процветающая Армения" набрала 3,893% голосов, не преодолев проходной барьер в парламент. В парламент прошли три партии - "Гражданский договор" - 49,74% голосов, блок "Сильная Армения" - 23,27%, а блок "Армения" - 9,92% Центризбирком рассматривает также вопрос о повторном голосовании на трех участках, где результаты были аннулированы. У здания ЦИК собрались сторонники оппозиции.

Заслуженный мастер спорта СССР Исраэл Акопкохян прекратил голодовку. Согласно сообщению пресс-секретаря партии "Процветающая Армения", Акопкохян откликнулся на просьбу-призыв Гагика Царукяна, сообщило сегодня издание News.am.

Ранее в эфире "24News" Исраэл Акопкохян заявил, что оппозиционеры его очень сильно разочаровали, сообщает издание Мамул.ам.

"Они не могут быть оппозиционерами, они - претенденты на должности. Эти люди меня знают, но боялись подойти. Если вы такие трусы, как вы собираетесь пойти и устранить Никола?»" - отметил он в интервью.

Акопкохян в 2007 году проводил голодовку перед зданием Центральной избирательной комиссии Армении, требуя аннулирования результатов парламентских выборов по избирательному округу №11. Тогда на парламентских выборах Исраэл Акопкохян набрал 5543 голоса. Победу в этом округе с 16598 голосами одержал депутат Национального Собрания Григор Маркарян.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".