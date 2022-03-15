15 марта 2022, 22:09
НПО призвали международное сообщество предотвратить гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
В Нагорном Карабахе уже семь дней нету газа, в связи с этим жителям сел пришлось покупать дрова для отопления домов и приготовления пищи. Международное сообщество сосредоточено на событиях в Украине и не обращает должного внимания на надвигающуюся гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе, заявили неправительственные организации. Омбудсмен Нагорного Карабаха потребовал от международного сообщества отреагировать на действия Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", в последние дни ситуация на границе Азербайджана и Народного Карабаха обострилась. В ночь на 10 марта азербайджанские военные выпустили около 23 снарядов из минометов в направлении села Храморт Аскеранского района, заявило военное ведомство Нагорного Карабаха. Житель села получил осколочное ранение в спину во дворе своего дома, сообщило МВД Нагорного Карабаха. Азербайджанская сторона заявила об обстрелах своих позиций 10 марта в Агдамском районе, на Ходжавендском и Физулинском направлениях. 13 марта Минобороны Азербайджана обвинило Нагорный Карабах в обстрелах, военное ведомство Нагорного Карабаха отвергло эти обвинения. 12 марта в Степанакерте прошла акция, участники которой обратились к международному сообществу и России с требованием повлиять на поведение Азербайджана. Жители Нагорного Карабаха с 8 марта живут без газа, отопления и горячей воды, так как на подконтрольной Азербайджану территории поврежден газопровод. Достичь договоренности о его ремонте пока не получается. Обстрелы, психологическое давление, отсутствие условий для нормальной жизни приводят к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.
Обстрелы населенных пунктов Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана держат в напряжении людей, заявили 10 марта депутаты Национального собрания и МИД непризнанной республики. Они призвали международное сообщество дать оценку действиям Азербайджана и признать право Нагорного Карабаха на независимость.
Жители Нагорного Карабаха рассказали об условиях жизни без отопления и газа
Жительница общины Нахичиваник Сильва Хачатрян сообщила, что из-за того, что нет газа, жители села перешли на использование дров. "Многие семьи не запасались дровами на зиму. Теперь приходится их доставать, чтоб дома отапливать, и еду готовить. Без газа трудно. Электричество периодически отключают, потому что, как говорят, перегрузка на линии большая", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"
По ее словам "общественный транспорт работает непостоянно", так как автобусы были вынуждены перейти на бензин. "Чтоб добраться до центра, чаще всего используем попутные частные машины", - пояснила она.
Жительница села Хнапат Эмма Бегларян отметила, что ее семья была вынуждена купить дрова. "Сегодня мы купили дрова, будем топить печь по старинке. Другого выхода не осталось, потому, что у нас дома дети, а электрообогревателями невозможно сохранить тепло в большом частном доме", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".
Жительница Степанакерта Нелли Симонян рассказала, что квартиру обогревают электроплитами, а еду готовят на газовом примусе."Примус у нас был еще с войны 2020 года, когда находились в подвалах, спасаясь во время бомбежек. Не думала, что он опять пригодится. Но если газ в примусе тоже закончиться, будет трудно. Надо будет придумать какой-то выход", - сказала она.
НПО заявили о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе
19 неправительственных организаций Армении и Нагорного Карабаха также обратились к международному сообществу с призывом "предотвратить гуманитарную катастрофу". Они отметили, что в условиях геополитической напряженности, когда внимание международного сообщества приковано к событиям на Украине, "официальный Баку резко повысил напряженность и давление на весь Арцах, особенно в населенных пунктах приграничной зоны", говорится в заявлении, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".
"С 8 марта все население (Нагорного Карабаха) лишено природного газа, поступающего в республику. Азербайджанская сторона продолжает препятствовать ремонту газопровода. В результате объекты жизнеобеспечения республики – больницы, родильные дома, хлебозаводы, учреждения образования и культуры, лишены отопления. Из-за этого 20 000 детей лишены возможности посещать школы. Свыше 70% автомобилей в республике, как и весь автопарк коммунальных служб, работают на газе, поэтому транспортный кризис также не за горами. Все это, вкупе с постоянными перебоями электроснабжения и средств связи, чинимыми азербайджанской стороной, создает невыносимые условия для нормальной жизни", - говорится в заявлении НПО.
Также представители общественных организаций отметили, что азербайджанские военные обстреливают приграничные армянские села из оружия среднего и крупного калибра, а также применяют "методы явного психологического воздействия" на жителей приграничных сел "при помощи громкоговорителей озвучивают угрозы и призывают армянское население покинуть территорию, причем делают это на армянском языке". Однако эти действия не получают оценки о стороны международного сообщества, отметили авторы заявления. Они призвали международное сообщество и сопредседателей МГ ОБСЕ предпринять все необходимые меры для предотвращения надвигающейся гуманитарной катастрофы и защиты жителей Нагорного Карабаха.
Омбудсмен Нагорного Карабаха заявил о ежедневных нарушениях прав граждан Нагорного Карабаха
Тысячи армян, проживающих в Нагорном Карабахе, ежедневно подвергаются террористическим и геноцидным актам, осуществляемым Азербайджаном, заявил в своем сегодняшнем обращении к международным структурам
Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян обратился сегодня к сопредседателям Минской группы ОБСЕ - России, Франции, США, к защитникам прав человека всех стран мира, международным организациям и правозащитным организациям.
Он указал, что офис омбудсмена уже не раз обращался к международным структурам, в том числе, в связи с действиями Азербайджана против мирного населения Нагорного Карабаха в ходе войны осенью 2020 года. "Все факты (...) были должным образом задокументированы в наших докладах офиса омбудсмена Нагорного Карабаха, и представлены международным организациям, однако "в то время международное сообщество, структуры с основным мандатом на защиту прав человека не реагировали должным образом", - говорится в заявление, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".
Он отметил, что и после окончания 44-дневной войны Азербайджан продолжил обстреливать дома мирных жителей, школы, детские сады, других социально значимых объектов, применять методы запугивания. "В последние дни азербайджанская сторона прибегала к более агрессивным действиям, применяя различные виды оружия, в том числе крупнокалиберные минометы, в направлении населенных пунктов, отметил омбудсмен. Он также напомнил, что "уже семь дней Арцах (Нагорный Карабах) лишен газоснабжения, а азербайджанская сторона для восстановительных работ не допускает специалистов к поврежденному участку единственного газопровода".
В результате возникло множество гуманитарных проблем, в том числе с отоплением, доступом к горячей воде, реализацией прав на образование и на охрану здоровья, подчеркнул Степанян. Он обратился ко всем международным структурам с призывом предпринять реальные шаги по защите жителей Нагорного Карабаха.
Напомним, что полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.
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Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"