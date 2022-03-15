НПО призвали международное сообщество предотвратить гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе

15 марта 2022, 22:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Нагорном Карабахе уже семь дней нету газа, в связи с этим жителям сел пришлось покупать дрова для отопления домов и приготовления пищи. Международное сообщество сосредоточено на событиях в Украине и не обращает должного внимания на надвигающуюся гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе, заявили неправительственные организации. Омбудсмен Нагорного Карабаха потребовал от международного сообщества отреагировать на действия Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в последние дни ситуация на границе Азербайджана и Народного Карабаха обострилась. В ночь на 10 марта азербайджанские военные выпустили около 23 снарядов из минометов в направлении села Храморт Аскеранского района, заявило военное ведомство Нагорного Карабаха. Житель села получил осколочное ранение в спину во дворе своего дома, сообщило МВД Нагорного Карабаха. Азербайджанская сторона заявила об обстрелах своих позиций 10 марта в Агдамском районе, на Ходжавендском и Физулинском направлениях. 13 марта Минобороны Азербайджана обвинило Нагорный Карабах в обстрелах, военное ведомство Нагорного Карабаха отвергло эти обвинения. 12 марта в Степанакерте прошла акция, участники которой обратились к международному сообществу и России с требованием повлиять на поведение Азербайджана. Жители Нагорного Карабаха с 8 марта живут без газа, отопления и горячей воды, так как на подконтрольной Азербайджану территории поврежден газопровод. Достичь договоренности о его ремонте пока не получается. Обстрелы, психологическое давление, отсутствие условий для нормальной жизни приводят к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Обстрелы населенных пунктов Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана держат в напряжении людей, заявили 10 марта депутаты Национального собрания и МИД непризнанной республики. Они призвали международное сообщество дать оценку действиям Азербайджана и признать право Нагорного Карабаха на независимость.

Жители Нагорного Карабаха рассказали об условиях жизни без отопления и газа

Жительница общины Нахичиваник Сильва Хачатрян сообщила, что из-за того, что нет газа, жители села перешли на использование дров. "Многие семьи не запасались дровами на зиму. Теперь приходится их доставать, чтоб дома отапливать, и еду готовить. Без газа трудно. Электричество периодически отключают, потому что, как говорят, перегрузка на линии большая", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"

По ее словам "общественный транспорт работает непостоянно", так как автобусы были вынуждены перейти на бензин. "Чтоб добраться до центра, чаще всего используем попутные частные машины", - пояснила она.

Жительница села Хнапат Эмма Бегларян отметила, что ее семья была вынуждена купить дрова. "Сегодня мы купили дрова, будем топить печь по старинке. Другого выхода не осталось, потому, что у нас дома дети, а электрообогревателями невозможно сохранить тепло в большом частном доме", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Степанакерта Нелли Симонян рассказала, что квартиру обогревают электроплитами, а еду готовят на газовом примусе."Примус у нас был еще с войны 2020 года, когда находились в подвалах, спасаясь во время бомбежек. Не думала, что он опять пригодится. Но если газ в примусе тоже закончиться, будет трудно. Надо будет придумать какой-то выход", - сказала она.

НПО заявили о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе

19 неправительственных организаций Армении и Нагорного Карабаха также обратились к международному сообществу с призывом "предотвратить гуманитарную катастрофу". Они отметили, что в условиях геополитической напряженности, когда внимание международного сообщества приковано к событиям на Украине, "официальный Баку резко повысил напряженность и давление на весь Арцах, особенно в населенных пунктах приграничной зоны", говорится в заявлении, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

"С 8 марта все население (Нагорного Карабаха) лишено природного газа, поступающего в республику. Азербайджанская сторона продолжает препятствовать ремонту газопровода. В результате объекты жизнеобеспечения республики – больницы, родильные дома, хлебозаводы, учреждения образования и культуры, лишены отопления. Из-за этого 20 000 детей лишены возможности посещать школы. Свыше 70% автомобилей в республике, как и весь автопарк коммунальных служб, работают на газе, поэтому транспортный кризис также не за горами. Все это, вкупе с постоянными перебоями электроснабжения и средств связи, чинимыми азербайджанской стороной, создает невыносимые условия для нормальной жизни", - говорится в заявлении НПО.

Также представители общественных организаций отметили, что азербайджанские военные обстреливают приграничные армянские села из оружия среднего и крупного калибра, а также применяют "методы явного психологического воздействия" на жителей приграничных сел "при помощи громкоговорителей озвучивают угрозы и призывают армянское население покинуть территорию, причем делают это на армянском языке". Однако эти действия не получают оценки о стороны международного сообщества, отметили авторы заявления. Они призвали международное сообщество и сопредседателей МГ ОБСЕ предпринять все необходимые меры для предотвращения надвигающейся гуманитарной катастрофы и защиты жителей Нагорного Карабаха.

Омбудсмен Нагорного Карабаха заявил о ежедневных нарушениях прав граждан Нагорного Карабаха

Тысячи армян, проживающих в Нагорном Карабахе, ежедневно подвергаются террористическим и геноцидным актам, осуществляемым Азербайджаном, заявил в своем сегодняшнем обращении к международным структурам

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян обратился сегодня к сопредседателям Минской группы ОБСЕ - России, Франции, США, к защитникам прав человека всех стран мира, международным организациям и правозащитным организациям.

Он указал, что офис омбудсмена уже не раз обращался к международным структурам, в том числе, в связи с действиями Азербайджана против мирного населения Нагорного Карабаха в ходе войны осенью 2020 года. "Все факты (...) были должным образом задокументированы в наших докладах офиса омбудсмена Нагорного Карабаха, и представлены международным организациям, однако "в то время международное сообщество, структуры с основным мандатом на защиту прав человека не реагировали должным образом", - говорится в заявление, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что и после окончания 44-дневной войны Азербайджан продолжил обстреливать дома мирных жителей, школы, детские сады, других социально значимых объектов, применять методы запугивания. "В последние дни азербайджанская сторона прибегала к более агрессивным действиям, применяя различные виды оружия, в том числе крупнокалиберные минометы, в направлении населенных пунктов, отметил омбудсмен. Он также напомнил, что "уже семь дней Арцах (Нагорный Карабах) лишен газоснабжения, а азербайджанская сторона для восстановительных работ не допускает специалистов к поврежденному участку единственного газопровода".

В результате возникло множество гуманитарных проблем, в том числе с отоплением, доступом к горячей воде, реализацией прав на образование и на охрану здоровья, подчеркнул Степанян. Он обратился ко всем международным структурам с призывом предпринять реальные шаги по защите жителей Нагорного Карабаха.