Армянские правозащитники назвали ситуацию в Нагорном Карабахе гуманитарной катастрофой

13 марта 2022, 06:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уже почти неделю жители Нагорного Карабаха живут без газа, отопления и горячей воды, так как на подконтрольной Азербайджану территории поврежден газопровод. Достичь договоренности о его ремонте пока не получается. Обстрелы, психологическое давление, отсутствие условий для нормальной жизни приводят к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в последние дни ситуация на границе Азербайджана и Народного Карабаха обострилась. В ночь на 10 марта азербайджанские военные выпустили около 23 снарядов из минометов в направлении села Храморт Аскеранского района, заявило военное ведомство Нагорного Карабаха. Житель села Храморт получил осколочное ранение в спину во дворе своего дома, сообщило МВД Нагорного Карабаха. Азербайджанская сторона заявила об обстрелах своих позиций 10 марта в Агдамском районе, на Ходжавендском и Физулинском направлениях. Военные приняли ответные меры, сообщило Минобороны Азербайджана. 12 марта в Степанакерте прошла акция, участники которой обратились к международному сообществу и России с требованием повлиять на поведение Азербайджана.

Обстрелы населенных пунктов Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана держат в напряжении людей, заявили 10 марта депутаты Национального собрания и МИД непризнанной республики. Они призвали международное сообщество дать оценку действиям Азербайджана и признать право Нагорного Карабаха на независимость.

Жители Нагорного Карабаха уже шестой день живут без газоснабжения, вышедший из строя газопровод находится на подконтрольной Азербайджану территории и его пока нет возможности отремонтировать, так как этому препятствуют азербайджанские военные, сообщил в своем Telegram-канале госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

По его словам, без газа, отопления и горячей воды остаются около 100 тысяч жителей. «В Арцахе (Нагорном Карабахе) идет снег, а температура ноля и ниже ноля. Большая часть населения лишена газоснабжения. Азербайджанская сторона не позволяет российским миротворцам и нашим специалистам подойти к единственному газопроводу, идущему из Армении, и восстановить его», - написал министр.

При этом, по его словам, продолжаются обстрелы населенных пунктов, а местным жителям не дают проводить сельскохозяйственные работы.

Жители Степанакерта рассказали, как выживают без газа, отопления и горячей воды. «Люди не могут отапливать свои дома, не отапливаются и школы, из-за чего раньше времени объявили каникулы», - рассказала Нарине Мусаелян.

У нее дома маленькие дети, поэтому пришлось купить электрические обогреватели. «Да и то постоянные отключения электричества. Сказали, что в связи с отсутствием газа вся нагрузка сейчас на электричестве, поэтому подстанции не выдерживают», - отметила женщина.

«Вот пока я с вами говорю, у нас отключили свет. Теперь не только газа, но и света у нас нет», - сообщила Карина Арутюнян.

Норик Багдасарян отметил, что «в сложившейся ситуации люди пытаются найти альтернативные способы отапливать дома».

«В городах это электричество, а в деревнях – дрова. Но электростанции работают на пределе, у нас веерные отключения. Пытаются, видимо, как-то экономить энергию. Насколько выдержат подстанции и нервы людей - пока непонятно», - отметил он.

По его словам, сложно приходится тепличным хозяйствам, которые сконструированы на современных технологиях - им нужен газ. Работу приостановили и те хлебные цеха, которые пекут хлеб в газовых печках.

С азербайджанской стороной переговоры ведут российские миротворцы, однако достичь договоренности пока им не удалось, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян.

По его словам, в переговорах не участвуют представители Нагорного Карабаха, армянскую сторону миротворцы лишь информируют об итогах переговоров. «На сегодняшний день нет никакой информации, можно ли будет в ближайшие дни разрешить проблему, отремонтировать газопровод. Переговоры между российскими миротворцами и азербайджанцами продолжаются», - отметил Степанян.

Степанян отметил, что Офис омбудсмена в ежедневном режиме предоставляет информацию по ситуации в Карабахе и фактические доказательства в разные международные структуры, в том числе сопредседателям Минской группы ОБСЕ, комиссару ООН по правам человека, комиссару Совета Европы по правам человека, разным правозащитным организациям (Human rights watch, Amnesty International) и другие структуры, занимающиеся урегулированием карабахского конфликта. Информация о ситуации предоставляется также и Офисом омбудсмена Армении

Защитник прав человека отметил, что сам Нагорный Карабах не может обратиться в Европейский суд по правам человека. «Гражданин Арцаха (Нагорного Карабаха) может обратиться в ЕСПЧ, но Республика Арцах (Нагорный Карабах) не имеет такой возможности. На сегодняшний день в ЕСПЧ кроме дела «Армения против Азербайджана», которое считается межгосударственной жалобой <...> есть еще несколько десятков частных заявлений от граждан Арцаха (Нагорного Карабаха) - родственников без вести пропавших с требованием предоставить информацию о возможном пленении их родных», - отметил Степанян.

Он также сообщил, что сейчас идет сбор доказательств обстрелов населенных пунктов, которые происходили в последнее время. «Ждем, когда немного успокоится, чтобы снять на камеру местность, изучить все детали, собрать все фактические данные, чтобы потом уже обратиться в ЕСПЧ», - рассказал Степанян.

Омбудсмен коснулся принятой 10 марта Европейским Парламентом резолюции, осуждающей уничтожение культурного наследия Нагорного Карабаха. По его словам, очень многие факты и формулировки Европейского парламента взял из докладов и предоставленных материалов Офиса омбудсмена Нагорного Карабаха.

10 марта Европарламент большинством голосов принял резолюцию, осуждающую «уничтожение культурного наследия Нагорного Карабаха и призывающую к немедленной защите культурного наследия Карабаха». В резолюции подчеркивается универсальность культурного наследия как свидетельства истории, неотделимого от самобытности народов, которое международное сообщество должно защитить и сохранить для будущих поколений. Также напоминается, что «исторический ревизионизм, порча и уничтожение культурного или религиозного наследия противоречат решению Европарламента от 21 мая 2021 года». Резолюция также призывает ЕС, ЮНЕСКО, Совет Европы и ОБСЕ совместно поощрять и поддерживать усилия, направленные на сохранения культурного и религиозного наследия.

Правозащитники в Ереване призвали защитить права жителей Нагорного Карабаха

По мнению руководителя Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитницы Нины Карапетянц, регулярные агрессивные действия азербайджанских военных, которые оказывают негативное влияние на жизнь и здоровье жителей Нагорного Карабаха, можно назвать "террором".

«После войны и разрушений, когда многие дома разрушены, люди в невыносимых условиях, лишить людей газа – это гуманитарная катастрофа. Уже долгое время газопровод не восстанавливают, а другой альтернативы жители Арцаха (Нагорного Карабаха) не имеют. Электричеством пользуются ограничено, уже сейчас в Арцахе (Нагорном Карабахе) веерные отключения. Маленькие дети, женщины, старики, просто люди остаются без газа, отопления, а многие до сих пор живут в подвальных или полуподвальных помещениях после войны. Это вынужденно внутри перемещенные лица, которые потеряли свои дома. Это гуманитарная катастрофа», - сказала правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

Она также отметила, что к постоянному давлению на мирных жителей, в том числе призывам через громкоговорители покинуть свои дома "невозможно привыкнуть".

Механизмы противодействия всему этому, по ее словам, есть, надо периодически обращаться во все инстанции, комиссии ООН, в Совет Европы и другие структуры. При этом Карапетянц считает, что в данной ситуации виноваты и власти Армении, которые все время умалчивают о подобных нарушениях прав человека.

Одной из промежуточных мер, принятых Гаагским судом против Азербайджана в рамках дела «Армения против Азербайджана», является «принудить Азербайджан воздержаться от всяких действий, которые могут усугубить и еще более углубить конфликт», сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист-международник Левон Геворкян.

По его словам, лишение газоснабжения, обстрелы, воспрепятствование доступа к пастбищам и пахотным землям - это именно те действие, от совершения которых Азербайджан принудили воздерживаться. «Однозначно, это нарушение принятых Гаагским судом промежуточных норм. И Армения обязана при первой же возможности все эти факты нарушения представить в суд ООН и другие международные структуры», - отметил Левон Геворкян.

Политолог обвинил власти Армении в нежелании решать проблемы карабахцев

По мнению лидера Конструктивной партии Армении, политолога Андриаса Гукасяна, «до тех пор, пока международные силы не будут привлечены для обеспечения безопасности Арцаха (Нагорного Карабаха), будет полная зависимость Армении от Азербайджана и России". "Краткосрочные решения сегодня (прекращение огня, восстановление газопровода и т.д.) зависят от Москвы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, для реального урегулирования конфликта необходимо присутствие международного контингента. И для этого, как он отметил, Армения должна дать согласие на реализацию предложений Минской группы ОБСЕ, которые по сей день актуальны. Однако Армения сегодня выступает против ввода международных сил, власти Армении не дают своего согласия, а силы, которые выступают за международный контингент, еще недостаточно консолидированы, отметил политолог. «Общественность Армении находится под воздействием российской пропаганды, их убедили в том, что сегодняшняя ситуация – это некая реальность, в которой необходимо существовать», - резюмировал он.

Напомним, что полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.