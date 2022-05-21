Альтернатива Лачинскому коридору дала надежду беженцам на возвращение в Карабах

21 мая 2022, 09:49

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Строительство Азербайджаном дороги в объезд Лачинского коридора будет способствовать возвращению в Нагорный Карабах азербайджанских беженцев, разминированию территорий и развитию региона. Кроме того, дорога будет способствовать налаживанию отношений между армянским и азербайджанским населением, считают опрошенные "Кавказским узлом" беженцы из Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Армения вернула Азербайджану Лачинский район. Стороны согласовали план строительства нового маршрута по Лачинскому коридору, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Опрошенные ранее "Кавказским узлом" географы отметили, что для строительства нового маршрута по Лачинскому коридору, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией, необходима демаркация границ.

Текст трехстороннего заявления Армении, Азербайджана и России опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны 2020 года, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Проживающий в Баку беженец из города Шуша Рафаел Ибрагимов считает, что новая дорога через Лачин строится как для армянского населения, так и для азербайджанского. Армянское население будет ею пользоваться не въезжая в Лачин, а азербайджанцы смогут оставаться в пределах Лачинского района, считает он.

"Многие села шушинского района находятся вдоль этой дороги. Конечно, ее строительство выгодно сельчанам. С другой стороны, это стратегический проект, имеющий общегосударственное и оборонное значение. Нам нужно, чтобы российские миротворцы вышли из Лачина, для этого строится дорога", – сказал Ибрагимов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Рафаела Ибрагимова в Шуше становится меньше армянского населения. "В Шуше у нас был армянский сосед, у него семеро детей. Ни один сейчас не живет в Карабахе" – сказал он.

"Кавказский узел" опубликовал видеоролик о строительстве трассы Азербайджаном в Карабахском и Зангезурском районах. Маршрут прокладывают через труднопроходимую местность в объезд Лачинского коридора. В частности, на кадрах ролика показана работа дорожных служб в горной местности. Тракторы разгребают грунт, инженеры координируют их работу, местный житель говорит, что трасса должны пройдет от местного села до Степанакерта.

Уроженец города Шуша журналист Хикмет Сабироглу, который также проживает в Баку, заявил, что несмотря на плохое состояние некоторых дорог в Азербайджане, строительство новой дороги в через Лачин – это правильное решение. Главное для Азербайджана – контролировать въезд в Нагорный Карабах, считает он.

Беженец из Агдама Фархад Мамедов, проживающий в Агджабеди, считает, что строительство трассы через Лачин ускорит возвращение вынужденных переселенцев из Азербайджана в Нагорный Карабах. Кроме того, это будет способствовать разминированию территорий.

Новая дорога, также как старые, будут фактором сближения между жителями Армении и Азербайджана. Он указал также, что с момента перехода Агдамского района под контроль Азербайджана прошло полтора года, но беженцы в эти места почти не возвращаются. "Возвращение постоянно откладывается и неизвестно, мы вернемся на свои земельные участки, или там строят административные здания и нам выделят участки в другом месте", – пояснил Мамедов.

Житель Сальянского района Азербайджана Фахраддин Алиев также высказал мнение, что строительство новой трассы будет способствовать возвращению азербайджанского населения в Нагорный Карабах. "В нашем районе живут шушинцы, ханкендинцы, физулинцы вынужденные оставить свои земли в 1992-93 годах. Конечно, и мы, и они радуемся всему новому, что происходит в [перешедших под контроль Азербайджана] районах. Я заметил, что пожилые беженцы из Нагорного Карабаха плохо помнят географию своих районов и путаются в названиях сел. А молодежь этот регион вовсе не знает", – сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, если власти Азербайджана решили строить новую трассу, то значит, это действительно имеет вескую причину. При этом самим же беженцам трудно оценить ее роль, так как они выехали из Карабаха давно, а молодое поколение не знает реалий этих мест.

Беженец из Лачина Илхам Гахраман проживает в Баку. По его мнению, строительство трассы через Лачин будет способствовать дальнейшему переходу под контроль Азербайджана новых территорий Нагорного Карабаха. "Для возвращения этого региона должна быть альтернативная дорога. Мое родное село осталось в так называемом "гуманитарном коридоре", поэтому мы не можем там даже машину остановить, сразу появляются российские миротворцы. Могут столкнуть машину в обрыв, если она сломается. Если строится дорога – значит это на пользу Азербайджану", – сказал Гахраман корреспонденту "Кавказского узла".

Армянское название города Шуша – Шуши, армянское название Ханкенди – Степанакерт.

По мнению Илхама Гахрамана новая дорога через Лачин не будет безопаснее той, которая используется сейчас жителями Шуши и Лачина. Он пояснил, что жители этих городов прежде пользовались короткой трассой. Маршрут новой дороги проходит так, что им придется ездить через территорию Нагорного Карабаха. "Плохо, что новая дорога в конечном итоге соединится с прежней, используемой армянами. Поэтому абсолютной безопасности для азербайджанцев не будет", – пояснил Гахраман.

В Нагорном Карабахе идет строительство четырех трасс, отметил специалист в сфере транспорта Аршад Гусейнов. Это дороги Тоганалы – Кялбаджар – Истису, Истису (Кельбаджар) – Минкенд (Лачин), Кельбаджар – Лачин и Худаферин – Лачин, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Новая дорога через Лачин заменит действующий путь через населенные пункты Лачин и Забух (армянское название – Ахавно), ею смогут пользоваться жители Армении и Нагорного Карабаха. Это определено пунктом №6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Автотрассу планируется построить до июля, сообщил председатель правления Госагентства автодорог Азербайджана Салех Мамедов, слова которого привело 22 февраля агентство АПА.

Длина новой автодороги составит 32 километра, ширина проезжей части двухполосной трассы – семь метров, ширина дорожного полотна – 12 метров, информировало на своем сайте 21 апреля Госагентство автодорог Азербайджана.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Какие территориальные изменения произошли в итоге, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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