Агдамский район перешел под контроль Азербайджана

20 ноября 2020, 09:23

Азербайджанская армия взяла под контроль территорию Агдамского района, сообщило сегодня Минобороны страны. Передача города Агдам азербайджанским военным прошла под прикрытием российских миротворцев, рассказал местный житель.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября администрация Агдамского района уведомила местных жителей об эвакуации в связи с передачей его территории 20 ноября под контроль Азербайджана. У жителей есть время на сборы до 23.00 19 ноября, сообщил глава администрации района Айк Бахшиян. Также под контроль Азербайджана будут переданы шесть сел Мартакертского района, так как по прежнему административному делению они относились к Агдамскому району, сообщили власти Нагорного Карабаха. Жители пожаловались на чрезмерно краткое время для сборов, а власти заявили о нехватке транспорта для эвакуации.

Согласно договоренностям, подписанным 10 ноября лидерами Армении, России и Азербайджана, Агдамский район должен быть возвращен азербайджанской стороне до 20 ноября 2020 года. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Территория Агдамского района перешла под контроль Азербайджана, сообщило сегодня министерство обороны страны. "Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район 20 ноября", - сказано в сообщении ведомства, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

В город Агдам (армянское название Акна - прим. "Кавказского узла") военные Азербайджана вошли 19 ноября, рассказал житель расположенного в 10 километрах от Агдама поселка Гузанлы Мехти Махмудов. "При участии российских миротворцев город был сдан азербайджанской армии мирным путем", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Агдамский район расположен восточнее бывшей Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджана и административно входит в его состав. В ходе боевых действий в июле 1993 года азербайджанская сторона утратила контроль над 89 из 126 населенных пунктов района, в том числе и над райцентром - городом Агдамом. О том, какие территории непризнанной республики перейдут под контроль Азербайджана, указано в инфографике "Кавказского узла" "Карта Карабаха: что получит после войны Азербайджан".

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