Азербайджан вернул Армении пленного солдата

26 мая 2022, 16:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащий Эдуард Мартиросов, задержанный в апреле азербайджанскими пограничниками, возвращен из плена, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля погранслужба Азербайджана сообщила о задержании армянского военнослужащего Эдуарда Мартиросова на границе. По данным Минобороны Армении, с Мартиросовым пропала связь 23 апреля, когда он шел к опорному пункту, а позднее выяснилось, что в тот день он при невыясненных обстоятельствах пересек армяно-азербайджанскую границу.

Азербайджанские пограничники сочли задержанного членом диверсионной группы вооруженных сил Армении, которая вечером 23 апреля пыталась проникнуть на территорию Азербайджана. Минобороны Армении опровергло версию о провокации на границе.

Солдат срочной службы Эдуард Мартиросов, содержавшийся с апреля в азербайджанском плену, возвращен армянской стороне, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы Минобороны Армении. "Сегодня при посредничестве командующего российским миротворческим контингентом в Арцахе (Нагорном Карабахе) генерал-майора Андрея Волкова Эдуард Мартиросов был возвращен армянской стороне", - сказал он, добавив, что соглашение о возвращении пленного было достигнуто 22 мая в Брюсселе.

Напомним, 22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе с президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем. На встрече стороны договорились начать работу комиссии по делимитации границы, а также согласились с необходимостью приступить к разблокированию транспортного сообщения в регионе и обсуждать будущий мирный договор, сообщил Совет Евросоюза. На следующий день после встречи Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии по делимитации границы с Арменией. В этот же день Никол Пашинян подписал указ о создании аналогичной комиссии в Армении.

25 мая Пашинян сообщил, что в азербайджанском плену остаются 39 граждан Армении, в том числе "один из которых недавно, потерявшись, оказался под контролем азербайджанцев". Имя этого человека Никол Пашинян не назвал.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.