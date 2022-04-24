Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе

24 апреля 2022, 14:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Группа армянских военных вечером 23 апреля пыталась проникнуть на территорию Азербайджана, сообщила сегодня азербайджанская пограничная служба. Минобороны Армении опровергло это заявление.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения. 13 апреля Пашинян заявил о возможности "снизить планку" в вопросе статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Изменение статуса Нагорного Карабаха неприемлемо, заявили армянские депутаты, призвав Пашиняна отказаться от переговоров об этом с Азербайджаном. Пашинян заверил, что договор Армении с Азербайджаном будет подписан только после общественного обсуждения в Нагорном Карабахе. При этом Алиев пригрозил пересмотреть отношение к территориальной целостности Армении в случае отказа Еревана от мирного договора.

О попытке пересечения границы армянскими военными на участке в Зангиланском районе около 18:00 23 апреля по местному времени (17.00 мск) сообщила сегодня Государственная пограничная служба Азербайджана. "Проникновение диверсионной группы на территорию Азербайджанской республики было предотвращено", - говорится в сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Пограничники расценили инцидент как провокацию против "создания комиссии по делимитации границы между двумя странами и проведения соответствующих работ".

Минобороны Армении опровергло сообщение Азербайджана о провокации на границе. «Сообщение Государственной пограничной службы Азербайджана [...] не имеет никакого отношения к действительности», - привело сообщение Минобороны Армении агентство News.am

23 апреля во время телефонного разговора с президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в соответствии с итогами Брюссельской встречи азербайджанская сторона определила составы национальной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и делегации по подготовке мирного договора между двумя странами. Азербайджан готов к переговорам с противоположной стороной в формате «Баку-Ереван», привела 23 апреля слова Алиева пресс-служба президента Азербайджана. На взгляд Алиева, «важно взять за основу пять принципов, представленных Азербайджаном для переговоров по мирному договору». Евросоюз намерен оказать Азербайджану поддержку в разминировании и выяснении судьбы около 4000 азербайджанцев, которые числятся пропавшими без вести после первой армяно-азербайджанской войны.

31 марта Ильхам Алиев заявил, что Баку передал Еревану предложения, содержащие пять базовых принципов нормализации отношений между двумя странами. "Кавказский узел" подготовил справку "Конфликт Армении и Азербайджана: пять принципов урегулирования" о том, какие это принципы и как на них отреагировали в Армении.

Напомним, после осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе участок в Зангиланском и Губадлинском районах был передан под охрану азербайджанских пограничников. Вопрос о демаркации армяно-азербайджанской границы возник по итогам осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе и передачи под контроль Азербайджана "буферной зоны" вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Армения считает это разграничение временным. Официальный Ереван настаивал, что процесс демаркации армяно-азербайджанской границы может начаться только после установления дипломатических отношений и создания специальной комиссии с участием экспертов-картографов и геодезистов. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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