Конфликт Армении и Азербайджана: пять принципов урегулирования

06 апреля 2022, 18:27

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 марта заявил, что Баку передал Еревану предложения, содержащие пять базовых принципов нормализации отношений между двумя странами. "Кавказский узел" подготовил краткую справку о том, какие это принципы и как на них отреагировали в Армении.

Суверенитет и территориальная целостность

Первые два принципа предполагают :

взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга;

взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий двух государств друг к другу и взятие юридических обязательств не предъявлять такие притязания в будущем.

Обязательство не воевать

Третий принцип нормализации отношений относится к применению силы и предлагает:

воздерживаться от угрозы безопасности друг для друга в межгосударственных отношениях, от применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН.

Границы, дипломатия и коммуникации

Четвертый и пятый принципы предлагают развитие отношений между странами через:

делимитацию и демаркацию государственной границы, установление дипломатических отношений;

открытие транспорта и коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

Сдержанная реакция Армении

Президент Армении Никол Пашинян заявил, что республика готова к немедленному началу мирных переговоров . В свою очередь глава МИД Армении Арарат Мирзоян уверен, что переговоры должны проводиться без предварительных условий. При этом обе страны, по существу, еще 8 декабря 1991 года, совместно подписав «Соглашение О создании Содружества Независимых Государств», уже обоюдно признали территориальную целостность, и то, что не имеют территориальных претензий друг к другу. Глава МИД обратил внимание и на отсутствие в предложениях гарантий прав и свобод для карабахских армян .

Мнения экспертов

Армянские политологи указали на то, что неопределенность статуса Нагорного Карабаха не дает возможности для заключения фундаментальных соглашений на встрече Алиева и Пашиняна в Брюсселе. Их азербайджанские коллеги уверены, что Баку не намерен обсуждать судьбу территории, которая по международному праву считается азербайджанской. При этом обе стороны не исключают подписания в ближайшее время каких-либо рамочных соглашений.

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