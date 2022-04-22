Пашинян исключил соглашение с Баку без обсуждения в Нагорном Карабахе

22 апреля 2022, 15:19

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Договор Армении с Азербайджаном будет подписан только после общественного обсуждения в Нагорном Карабахе, заверил сегодня армянский премьер Никол Пашинян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил пересмотреть отношение к территориальной целостности Армении в случае отказа Еревана от мирного договора.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля Пашинян встретился в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения. 13 апреля Пашинян заявил о возможности "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Изменение статуса Нагорного Карабаха неприемлемо, заявили депутаты, призвав Пашиняна отказаться от переговоров об этом с Азербайджаном. По мнению политологов, автономия Нагорного Карабаха в составе Азербайджана вызовет исход с этой территории армянского населения и протесты в Армении.

Никол Пашинян заявил сегодня на заседании парламента, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. "Исключаю, просто исключаю, чтобы был более или менее близкий к подписанию документ, который был бы подписан без широкого общественного обсуждения, в том числе со всеми слоями общества Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла")", - сказал Пашинян. Он добавил, что "это железная гарантия, что судьба Арцаха не может быть решена за спиной народа", пишет РИА Новости.

В свою очередь Ильхам Алиев на съезде азербайджанцев мира заявил сегодня о необходимости в ближайшее время начать конкретные переговоры с Арменией для заключения мирного договора. "Мы выдвинули предложение, состоящее из пяти конкретных принципов. И Армения приняла эти пять принципов. Именно на основе этих пяти принципов мы намерены вести переговоры. В настоящее время министерства иностранных дел двух стран формируют рабочие группы. Считаю, что в ближайшее время необходимо начать конкретные переговоры. Их не надо затягивать, потому что именно на пяти принципах будет подписан мирный договор", - сказал Алиев.

Мирный договор с Азербайджаном Алиев назвал "единственным выходом" для Армении. "Периодически поднимающие в Армении голову реваншистские силы должны знать, что это их единственный выход и даже последний шанс. Если откажутся от него, то и мы откажемся признавать территориальную целостность Армении и заявим об этом официально. Учитывая результаты второй карабахской войны, армянская сторона должна хорошо понимать, к чему приведет такой шаг", - цитирует Ильхама Алиева ТАСС.

31 марта Ильхам Алиев заявил, что Баку передал Еревану предложения, содержащие пять базовых принципов нормализации отношений между двумя странами. "Кавказский узел" подготовил справку "Конфликт Армении и Азербайджана: пять принципов урегулирования" о том, какие это принципы и как на них отреагировали в Армении.

Напомним, сделанное 13 апреля заявление Пашиняна вызвало возмущения в Армении. 17 апреля лидер партии "Айреник", глава парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян и его сторонники объявили круглосуточную акцию протеста на площади Свободы в Ереване.

18 апреля партия "5165" организовала шествие по улицам Еревана, его участники призывали студентов и прохожих присоединиться к акции протеста против попыток изменения статуса Нагорного Карабаха.

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