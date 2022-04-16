Армянские политологи озвучили риски в случае изменения статуса Нагорного Карабаха

16 апреля 2022, 14:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Автономия Нагорного Карабаха в составе Азербайджана приведет к исходу с этой территории армянского населения, а решение подписать мирный договор с условием передачи Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана послужит толчком для массовых протестов в Армении, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам переговоров обе стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения. Встреча глав Армении и Азербайджана в Брюсселе стала попыткой избежать эскалации конфликта, однако достигнутые договоренности не дадут гарантии прекращения провокаций на границе. 13 апреля премьер-министр Армении заявил о призывах "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха. Изменение статуса Нагорного Карабаха неприемлемо, это лишит жителей непризнанной республики права жить свободно и независимо, заявили парламентарии. Они призвали премьер-министра Армении отказаться от переговоров с Азербайджаном, на которых обсуждается вопрос об утрате независимости Нагорного Карабаха.

Международное сообщество предлагает "немного опустить планку по Карабаху", заявил 13 апреля на заседании Национального собрания Армении премьер-министр Никол Пашинян. "В противном же случае они просят не возлагать на них каких-либо надежд. Это связано не с отсутствием желания оказать помощь, а с тем, что они попросту не в состоянии ее оказать", - сказал Пашинян, слова которого привело издание News.am.

"Снижение планки" в вопросе статуса Нагорного Карабаха означает автономию в составе Азербайджана, сказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер Конструктивной партии Армении, политолог Андриас Гукасян.

Гукасян затруднился сказать, о какой именно автономии говорит Никол Пашинян, поскольку, как он отметил, начиная с 2007 года в рамках урегулирования карабахского конфликта всегда стоял вопрос о реализации права на свободное самоопределение населения Карабаха, что означает проведение на территории бывшей НКАО референдума, полностью свободного в части постановки вопроса (присоединение к Армении, независимое государство, автономия в составе Азербайджана). В референдуме, по его словам, имеют право принимать участие все те люди, которые на момент 1988 года имели какую-либо гражданскую правовую связь с НКАО (был прописан в Карабахе или имел собственность), а также все те, кто родились на этой территории после 1988 года. И, начиная с 2007 года, в рамках переговорного процесса обсуждались условия проведения этого референдума.

Готовность руководства Армении обсуждать какие-то другие статусы Нагорного Карабаха, по мнению политолога, это шаг назад. подобные предложения обсуждались до 1998 года. однако затем эти предложения стали неактуальными, поскольку с ними не согласились ни Степанакерт, ни Баку, а реализовать такой план без согласия жителей Нагорного Карабаха невозможно, подчеркну Гукасян. В 2007 году Франция, США и Россия пришли к логичному и обоснованному выводу, что статус Карабаха должен быть определен на свободном референдуме, результаты которого будут юридически обязывающими для всех сторон.

"Удивление вызывает не только попытка возвращения к прошлому переговорному процессу, но и ссылка на международное сообщество, якобы, это оно поддерживает такое решение. Не может международное сообщество такую позицию занимать", - указал Андриас Гукасян, напомнив об итогах голосования на Генассамблее ООН 2008 года по вопросу Нагорного Карабаха.

В марте 2008 года страны-члены ООН 39 голосами "за" при семи "против" и 100 воздержавшихся приняли внесенную Азербайджаном резолюцию, признающую наличие у Азербайджана "оккупированных территорий". В резолюции содержится требование "немедленного, полного и безоговорочного вывода всех армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджанской Республики". Россия, США и Франция голосовали против резолюции. Это страны, сопредательствующие в Минской группе ОБСЕ, которая с 1992 года занимается карабахским урегулированием. И в Азербайджане, и в Армении активность этой организации в урегулировании конфликта считают недостаточно высокой, говорится в справке "Кавказского узла" "Кто же все-таки признал Карабах".

Если Пашинян откажется от переговоров по свободному самоопределению и признает суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, Армения снимет с себя ответственность за финансовую поддержку Нагорного Карабаха, других рычагов воздействия на Нагорный Карабах у Армении нет. "Пашинян не очень отчетливо понимает, что вопрос статуса Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") – это не только вопрос позиции Армении. Это вопрос консенсуса в ОБСЕ по карабахской проблеме. Поэтому ему кажется, что он может обладать преимуществом на переговорах (с Азербайджаном) в дальнейшем, при том, что сам он считает Азербайджан (...) государством, которое не намерено идти на мир", - отметил Гукасян.

По мнению политолога, в позиции премьера "много авантюризма", который вызван требованием большого лобби армянских импортеров турецких товаров, поддержавших Пашиняна на последних выборах. Они заинтересованы в открытии границ с Турцией для сокращения своих собственных расходов, подчеркнул Гукасян.

Процесс урегулирования карабахского конфликта проходит на основе так называемых "Мадридских принципов", которые были выдвинуты Минской группой (МГ) ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновлены в 2009 году. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Россия, США и Франция. Азербайджан принимает "Мадридские принципы" с оговоркой, что Нагорный Карабах может быть только в составе Азербайджана, допуская его самую широкую автономию. Армения также признает основы "Мадридских принципов", но с противоположным условием.

Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ не позволят подписать мирный договор, в котором будет прописана автономия Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, предположил Гукасян. "Чтобы подписать мирный договор со сниженным статусом Арцаха, да еще и под эгидой ЕС, Пашинян должен преодолеть вето России, США и Франции, у которых другая позиция. Россия согласится на автономию Арцаха в составе Азербайджана лишь в случае, если Азербайджан согласится входить в союзное государство. В нынешней ситуации Пашинян взял очень большую штангу. У него нет таких ресурсов", - отметил Гукасян.

Он добавил, что еще в 2011 году для подписания соглашения об ассоциации с ЕС Европейский Парламент поставил условие перед Арменией и Азербайджаном, что статус Нагорного Карабаха должен быть определен референдумом. Никакая война не может решить спорный вопрос, поскольку неприменение силы является фундаментальным принципом международных отношений.

"Предполагать, что война могла повлиять на позицию ЕС, могут люди, которые абсолютно не владеют предметом международных отношений. (...) Пашинян пытается манипулировать и убедить народ в том, что США и Франция прогнулись под Азербайджан и Турцию, потому что те могут применить силу", - отметил Гукасян. Он добавил, что попытка подписать документ с измененным статусом Нагорного Карабаха может привести к массовым протестам в стране и стать причиной отставки премьера.

10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В ночь на 11 ноября 2020 года протестующие ворвались в здание правительства Армении и потребовали отставки Никола Пашиняна. После этого по стране на протяжении нескольких месяцев проходили массовые акции оппозиции с тбеованием отставки Пашиняна. в ноябре 2021 года протесты вспыхнули вновь участники митингов оппозиции добивались отставки премьер-министра Никола Пашиняна и президента Армена Саркисяна, чтобы не допустить невыгодной для Армении делимитации границы с Азербайджаном. 23 января Армен Саркисян объявил об уходе с поста президента Армении, пояснив, что стал "мишенью различных политических групп", и что не имеет рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику. 3 марта президентом был избран Ваагн Хачатурян.

Армения всегда придерживалась официальной позиции, что Нагорный Карабах ни в коем случае не должен быть в составе Азербайджана, подчеркнул глава Центра поддержки гражданских инициатив "Свободный гражданин", политический аналитик Овсеп Хуршудян.

Хуршудян сомневается, что международное сообщество, а в данном случае сопредседатели МГ ОБСЕ, требуют от Армении и Нагорного Карабаха отказаться от независимого статуса, потому что в ином случае в Нагорном Карабахе не останется армянского населения.

"Даже если Армения откажется от максималистской политики в вопросе статуса Арцаха, а риторика Пашиняна говорит о готовности к этому, то есть, к широкой автономии в составе Азербайджана, предполагающей, практически, ту же независимость с подконтрольной арцахскому руководству полицией, судебной властью, налоговой системой, но без права на внешнюю политику и паспорт Азербайджана, Баку сам откажется от такого решения. Максимум, что Азербайджан может предложить, это культурная автономия в его составе, когда армянам Арцаха, если там вообще останутся армяне, может быть разрешено учиться в армянских школах и сохранить армянские церкви на той территории, которая сейчас осталась под контролем армянской стороны", - отметил Хурушдян. Он добавил, что культурные и религиозные памятники на территориях, перешедших в результате войны осенью 2020 года под контроль Азербайджана, оказалось под угрозой уничтожения.

После прекращения боев в Нагорном Карабахе стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. Так, претензии армянской стороны вызвали граффити на стенах собора в Шуши (азербайджанское название – Шуша) после взятия города азербайджанскими войсками. Баку, в свою очередь, обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей. В апреле 2021 года МИД Азербайджана заявил, что разрушены более 400 из около трех тысяч культурных памятников на территориях Нагорного Карабаха. МИД Армении и правозащитники 9 февраля потребовали от международного сообщества, в том числе ЮНЕСКО, не допустить актов вандализма в связи с планами Азербайджана изменить идентичность религиозных, исторических и культурных памятников в Нагорном Карабахе.

Редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян подозревает, что под заявлением Пашиняна скрывается некое намерение выиграть время для привлечения к урегулированию конфликта международных сил, которых до сих пор армянской стороне очень не хватало, потому что, то, о чем он говорит, предполагает довольно долгий срок. Мирный договор, который планирует он подписать, якобы под давлением мирового сообщества, судя по речи Пашиняна, предполагает определенные процедуры, связанные, как с международными организациями, так и двусторонними отношениями (Армения-Азербайджан).

"Согласие Пашиняна дать старт этому процессу выглядит, как попытка выиграть время для чего-то. Его речь говорит о том, что он вполне реально оценивает ситуацию и расклад и то, что подписание при таком раскладе мирный договор или обязывающие документы, станет катастрофой для Армении. Это будет означать признание итогов войны, границ между Арменией и Азербайджаном", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Айрумян.

По ее словам, если Армения поторопиться подписать какой-либо обязывающий документ до разрешения геополитического кризиса, то она проиграет. При этом есть и определенные риски, когда Пашиняна могут поторопить с подписанием документов, в частности, Азербайджан и Турция. "Непонятно, на что надеется Пашинян, но думаю, он хочет, хотя бы воспользоваться шансом и избежать подписания документа в нынешних условиях, совершенно невыгодных для Армении. Происходящее сегодня в мире, особенно на постсоветском пространстве, предполагает определенные трансформации в системе безопасности, геополитической системе вокруг нашего региона. И подписывать сейчас документы без понимания того, в какую сторону произойдут изменения, недальновидно", - указала она.

Политобозреватель считает, что Пашинян заявил о "снижении планки" статуса Карабаха для запуска переговорного процесса. Она отметила, что в армянском обществе есть явные признаки неприятия и протестных настроений касаемо изменения статуса Нагорного Карабаха, причем, эти протестные настроения наблюдаются на всех уровнях – от народного до политического. "Люди очень чутко ощущают информацию об угрозе, в том числе, касательно статуса Арцаха", - подчеркнула Айрумян.

По ее словам, единственной гарантией безопасности населения Нагорного Карабаха является армянский суверенитет над его территорией. Если этого суверенитета не будет, то Нагорный Карабах будет в опасности. "Отсутствие армянского суверенитета в Арцахе может привести к исходу армян (с территории Нагорного Карабаха)", - заключила Наира Айрумян.

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Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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