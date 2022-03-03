Ваагн Хачатурян избран президентом Армении

03 марта 2022, 12:56

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Депутаты парламента Армении во втором туре голосования единогласно избрали президентом единственного кандидата Ваагна Хачатуряна.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта в первом туре за Ваагна Хачатуряна, предложенного партией власти "Гражданский договор", проголосовали 69 депутатов парламента Армении. Оппозиция бойкотировала голосование, и из-за того, что президент не был избран в первом туре, в парламенте был назначен второй тур голосования.

3 февраля ооппозиционные парламентские фракции "Армения" и "Честь имею" отказались выдвигать своих кандидатов на выборах президента. Участие оппозиции сделает выборы легитимными, пояснили они. В тот же день правящая партия выдвинула своего кандидата, им стал министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян.

Национальное собрание Армении объявило результаты прошедшего сегодня второго тура тайного голосования по избранию президента во втором туре. За Ваагна Хачатряна проголосовал 71 депутат, передал корреспондент "Кавказского узла", посмотревший трансляцию заседания на YouTube-канале парламента.

За Хачатуряна проголосовал весь состав парламентской фракции правящей партии «Гражданский договор», сообщает News.am.

Согласно Конституции Армении, для избрания во втором туре кандидату достаточно 3/5 голосов или 65 голосов. Президент избирается сроком на семь лет, он вступает в должность на 10-й день после избрания.

Напомним, 23 января Армен Саркисян объявил об уходе с поста президента Армении, пояснив, что стал "мишенью различных политических групп", и что не имеет рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику. Опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи высказали мнение, что выборы президента пройдут в два тура, указав, что оппозиция отказывается принимать любого кандидата в президенты от правящей силы, и такая же позиция у властей по отношению к оппозиции.

В 2015 году Армения перешла к парламентской модели правления, и первым лицом республики стал не президент, а премьер-министр. Армен Саркисян был избран президентом в марте 2018 года, срок его полномочий должен был завершиться в 2025 году. "Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка об Армене Саркисяне.