Политологи в Армении спрогнозировали выборы президента в два тура

03 февраля 2022, 07:57

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Армянская оппозиция отказывается принимать любого кандидата в президенты от правящей силы, и такая же позиция у властей страны по отношению к оппозиции. Из-за этого в рамках одного тура президента страны избрать не удастся, полагают опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 января Армен Саркисян объявил об уходе с поста президента Армении, он пояснил, что стал "мишенью различных политических групп"и что не имеет рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику. 31 января Саркисян официально ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности президента Армении стал спикер парламента Армении Ален Симонян. 3 февраля правящая партия выдвинула кандидата в президенты Армении, которым стал министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян.

Оппозиция продолжает обсуждения по кандидатуре в президенты Армении, однако какого либо окончательного решения выдвигать или нет своего кандидата не принято, рассказал депутат фракции "Армения" Гегам Манукян. "Также пока нет решения, как будет голосовать фракция, если будет только кандидат от власти", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Манукян добавил, что по этому вопросу официальных обсуждений со своими коллегами из оппозиционной фракции "Честь имею" не проводились.

Секретарь фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян заявил, что у фракции необходимого числа мандатов для выдвижения собственного кандидата. "Пока идут консультации с депутатами фракции "Армения". О решениях сообщим по их окончании", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ваагн Хачатрян выдвинут кандидатом в президенты от партии "Гражданский договор", под кандидатурой Хачатряна подписались 65 депутата правящей фракции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник офиса партии.

В соответствии с парламентским регламентом, фракции могут выдвинуть кандидатов в пятидневный срок после прекращения полномочий президента, отметил специалист по конституционному праву Вардан Айвазян. "Отчет ведется от публикации соответствующего протокола на сайте парламента. Для избрания президента в первом туре необходимо 81 депутатский голос, а во втором туре – 65. Дата проведения выборов также отчитывается от публикации протокола о прекращении президентских полномочий", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Порядок избрания президента регулирует статья 125 Конституции Армении. В частности, выдвинуть кандидата могут как минимум 1/4 от общего числа депутатов. Для избрания в первом туре голосования кандидату от правящей силы нужны 3/4 голосов или 81 голос парламентариев. У правящей фракции в парламенте – 71 мандат. Если в первом туре не удается выбирать президента, назначается второй тур голосования, в котором принимают участие все кандидаты. Для избрания во втором туре кандидату достаточно 3/5 голосов или 65 голоса. Согласно статье 126 Конституции, внеочередные выборы президента проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии на должность президента. Новый президент, согласно статье 127 Конституции, вступает в должность на десятый день после избрания. Согласно статье 124 Конституции Армении, президент избирается сроком на семь лет.

Парламентская оппозиция не выдвинет собственного кандидата, так как не имеет шансов на серьезный успех, кроме того, провластная фракция отвергнет любого кандидата, предложенного оппозицией, считает политолог Армен Варданян.

Он исключил, что парламентская оппозиция поддержит кандидата от партии власти. По его словам, второй тур голосования неизбежен. "Оппозиционные фракции либо объявят бойкот, либо проголосует против, каких-либо общих точек соприкосновения у власти и оппозиции нет", – сказал Варданян корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что легитимность Ваагна Хачатряна будет крайне низкой, так как в отличие от Армена Саркисяна за него проголосуют исключительно депутаты от партии власти, а сам Хачатрян, по мнению политолога, будет избран во втором туре. "В 2018 году за Саркисяна проголосовали 3 из 4 фракций. Формально, был политический консенсус. Новый же президент будет президентом одной партии. Пашинян не скрывает, что президент должен быть в гармонии с правящей силой. Пашинян хочет видеть во всех ветвях власти послушные и покладистые кадры. Ваагн Хачатрян будет таким: что скажут, то и сделает", – подчеркнул Варданян.

Политолог считает, что бывший президент Серж Саргсян хотя бы формально соблюдал независимость ветвей власти друг от друга, тогда как премьер-министр Армении Никол Пашинян стремится к единоличной и безграничной власти. "Пашиняну не нужна система издержек и противовесов ветвей власти. Ему не нужны авторитеты, которые ему бы противоречили. Преследование судьи свидетельство такой политики Пашиняна", – отметил он.

У Армена Саркисяна и Ваагна Хачатряна разная политическая весовая категория, добавил Варданян. "Армен Саркисян мог поднять телефон и позвонить президенту США Джо Байдену, имел связи с мировыми лидерами, шейхами и королями, ездил по миру, привлекая инвестиции. Ваагна Хачатряна не знают не то, что в мире, в самой Армении его не знают. Но у власти не было цели предложить сильную кандидатуру президента, который имел бы вес на международной арене. Больше того, власть ревновала Саркисяна, и даже препятствовала его успехам. Власти нужна британская королева, ставленник, который бы компостировал решения партии власти. Армен Саркисян же мог проявить самостоятельность, вмешивался в политические процессы. Имея узкие полномочия, он был достаточно самостоятельной политической фигурой", – пояснил политолог.

Ваагн Хачатрян будет президентом на переходный срок – примерно на 2-3 года, пока Пашинян не поменяет Конституцию и не восстановит полупрезидентскую модель управления для репродукции своей власти, добавил он.

Политтехнолог Армен Бадалян также сомневается, что оппозиция выдвинет кандидата в президенты, так как шансы на избрание отсутствуют. "Если бы власть выдвинула крайне негативного кандидата, возможно, оппозиция бы и выдвинула кандидата в противовес, чтобы получить политические дивиденды, сыграв на антиподах. Но кандидат власти не имеет негативный образ, есть проблема нейтральности, но назвать Хачатряна негативной личностью очень сложно", – сказал Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".

Он также считает, что выборы президента могут пройти в два тура. "Если в первом туре кандидату от власти не хватает голосов, во втором туре он будет избран без проблем", – сказал Бадалян.

Выдвижение Хачатряна нарушает положение Конституции, согласно которой кандидат в президенты должен быть беспартийным, полагает аналитик. "Хотя формально Хачатрян и беспартийный, он является представителем партии власти и не может быть нейтральным. Не может министр не нести ответственность за программу правительства", – указал политтехнолог.

Армен Саркисян являлся ставленником Запада, если быть точнее англосаксонского мира, тогда как Ваагн Хачатрян представляет одну из группировок внутри правящей силы, подчеркнул Бадалян. "Армен Саркисян мог спокойно подойти к Байдену и взять у него визитку. У Саркисяна были бизнес-интересы в Казахстане, в частности, с энергетическими группировками, чьи интересы переплетаются с интересами Запада. Теперь же, в Армении единовластие, и он не вписывался в эту систему. Пашиняну нужен президент без бэкграунда. Ваагн Хачатрян или Хачатур Ваагнян ничего бы не изменилось. Новый президент станет пером нотариуса для визирования единолично решения Пашиняна", – отметил аналитик.

Также он не исключил, что Хачатрян не пробудет посту президента до конца срока. "Он будет президентом ровно столько, сколько Пашинян будет премьером. Как только по тем или иным причинам Пашинян подаст в отставку, спустя несколько часов подаст в отставку и Хачатрян", – подчеркнул Бадалян.