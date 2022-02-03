03 февраля 2022, 03:10

Правящая партия выдвинула кандидата в президенты Армении

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян официально выдвинут кандидатом в президенты от правящей политической силы «Гражданский договор».

Как сообщал "Кавказский узел", 23 января Армен Саркисян объявил об уходе с поста президента Армении, пояснив, что не имеет рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику и стал "мишенью различных политических групп". 24 января Национальное собрание Армении приняло заявление Саркисяна об отставке. 31 января Саркисян официально ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности президента Армении стал спикер парламента Армении Ален Симонян.

Об официальном выдвижении Ваагна Хачатуряна кандидатом в президенты корреспонденту «Кавказского узла» сообщила в офисе партии «Гражданский договор». По словам представителя партии, в поддержку кандидатуры Хачатуряна поставили подписи 65 депутата правящей фракции.

Порядок избрания президента регулирует статья 125 Конституции Армении. В частности, право на выдвижение кандидата имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов. Для избрания в первом туре голосования кандидату от правящей силы нужны 3/4 голосов или 81 голос парламентариев. У правящей фракции в парламенте 71 мандат, поэтому для избрания в первом туре правящей силе необходимы будут голоса оппозиции.

Если парламент не выбирает президента в первом туре, назначается второй тур голосования. Для избрания во втором туре кандидату достаточно 3/5 голосов или 64 голоса.

Согласно статье 126 Конституции, внеочередные выборы президента проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии на должность президента. Статья 127 Конституции оговаривает, что новоизбранный президент вступает в должность на десятый день после избрания.

Примечание:

"Политологи увидели в интервью Саргсяна попытки оправдаться", "Политологи поспорили о мотивах отставки Армена Саркисяна", "Аналитики указали на низкую эффективность нового парламента Армении".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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