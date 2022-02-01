Временно исполняющим обязанности президента Армении стал Ален Симонян

01 февраля 2022, 10:41

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Спикер парламента Армении Ален Симонян, временно исполняющий обязанности президента страны, сегодня подписал протокол о прекращении полномочий Армена Саргсяна.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 января Армен Саркисян объявил об уходе с поста президента Армении, пояснив, что не имеет рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику и стал "мишенью различных политических групп". 24 января Национальное собрание Армении приняло заявление Саркисяна об отставке. 31 января Саркисян официально ушел в отставку, так как по закону полномочия президента Армении прекращаются через семь дней после подачи заявления об отставке.

Армен Саркисян стал президентом Армении в дореволюционных реалиях, его взаимоотношения с действующей властью всегда были сложными, считает Александр Искандарян. Полномочия президента и ранее были ограничены, поэтому заявление Саркисяна об этом как о мотиве отставки не выдерживает критики, отметил Беньямин Погосян. На отставку Саркисяна могла повлиять Россия, заявила Наира Айрумян.

Временно исполняющим обязанностей президента Армении стал спикер Национального собрания Ален Симонян. Сегодня он подписал протокол о прекращении полномочий Армена Саргсяна, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Симоняна Цовинар Хачатрян.

"Руководствуясь статьей 142 Конституции Армении и регламентом НС РА, полномочия Армена Саргсяна на посту президента страны считаются прекращенными", - отметила Хачатрян.

Она добавила, что Ален Симонян будет исполнять обязанности президента до новых выборов.

Напомним, 30 января стало известно, что правящая партия Армении "Гражданский договор" определилась с кандидатом на пост президента страны, она решила выдвинуть министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна.