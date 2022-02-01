Ален Симонян. Фото: пресс-служба парламента Армении http://parliament.am/news.php?cat_id=2&NewsID=15269&year=2021&month=10&day=13&lang=arm

01 февраля 2022, 10:41

Временно исполняющим обязанности президента Армении стал Ален Симонян

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спикер парламента Армении Ален Симонян, временно исполняющий обязанности президента страны, сегодня подписал протокол о прекращении полномочий Армена Саргсяна.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 января Армен Саркисян объявил об уходе с поста президента Армении, пояснив, что не имеет рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику и стал "мишенью различных политических групп". 24 января Национальное собрание Армении приняло заявление Саркисяна об отставке. 31 января Саркисян официально ушел в отставку, так как по закону полномочия президента Армении прекращаются через семь дней после подачи заявления об отставке.

Армен Саркисян стал президентом Армении в дореволюционных реалиях, его взаимоотношения с действующей властью всегда были сложными, считает Александр Искандарян. Полномочия президента и ранее были ограничены, поэтому заявление Саркисяна об этом как о мотиве отставки не выдерживает критики, отметил Беньямин Погосян. На отставку Саркисяна могла повлиять Россия, заявила Наира Айрумян.

Временно исполняющим обязанностей президента Армении стал спикер Национального собрания Ален Симонян. Сегодня он подписал протокол о прекращении полномочий Армена Саргсяна, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Симоняна Цовинар Хачатрян.

"Руководствуясь статьей 142 Конституции Армении и регламентом НС РА, полномочия Армена Саргсяна на посту президента страны считаются прекращенными", - отметила Хачатрян.

Она добавила, что Ален Симонян будет исполнять обязанности президента до новых выборов.

Напомним, 30 января стало известно, что правящая партия Армении "Гражданский договор" определилась с кандидатом на пост президента страны, она решила выдвинуть министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна.

В Армении после обострения карабахского конфликта 2020 года неоднократно звучали требования об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и президента Армена Саркисяна. Такие требования, в частности, были озвучены на митинге "Освободительного движения" 27 ноября 2021 года. Участники акции обосновали их желанием не допустить невыгодной для Армении делимитации границы с Азербайджаном.

Примечание:

"Политологи увидели в интервью Саргсяна попытки оправдаться", "Президент Армении госпитализирован с коронавирусом", "Аналитики указали на низкую эффективность нового парламента Армении".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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