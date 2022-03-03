Парламент Армении не смог избрать президента в первом туре

03 марта 2022, 09:45

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Единственный кандидат в президенты Армении Ваагн Хачатурян смог набрать лишь 69 голосов депутатов из 81, после чего в парламенте был назначен второй тур голосования.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 января Армен Саркисян объявил об уходе с поста президента Армении, он пояснил, что стал "мишенью различных политических групп", и что не имеет рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику. 3 февраля правящая партия выдвинула кандидата в президенты Армении, которым стал министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян. В тот же день опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи высказали мнение, что выборы президента в стране пройдут в два тура.

За единственного кандидата Ваагна Хачатуряна, предложенного партией власти, проголосовали 69 депутатов, оппозиция бойкотировала голосование. Для избрания в первом туре необходим был 81 голос парламентариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Из-за того, что президент не был избран в первом туре, в парламенте начался второй тур голосования, информировала сегодня Arka.am.

Второй тур голосования, согласно регламенту парламента, может состояться сразу после голосования в первом туре, но весь цикл выборов президента должен уложиться в 35-дневный срок, регламентированный Конституцией, сказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секратарь парламента Армении Цовинар Хачатрян.

Порядок избрания президента регулирует статья 125 Конституции Армении. В частности, выдвинуть кандидата могут как минимум 1/4 от общего числа депутатов. Для избрания в первом туре голосования кандидату от правящей силы нужны 3/4 голосов или 81 голос парламентариев. У правящей фракции в парламенте – 71 мандат. Если в первом туре не удается выбрать президента, назначается второй тур голосования, в котором принимают участие все кандидаты. Для избрания во втором туре кандидату достаточно 3/5 голосов или 65 голосов. Согласно статье 126 Конституции, внеочередные выборы президента проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии на должность президента. Новый президент, согласно статье 127 Конституции, вступает в должность на десятый день после избрания. Согласно статье 124 Конституции Армении, президент избирается сроком на семь лет. Согласно статье 127 Конституции, новоизбранный президент вступает в должность на десятый день после избрания.

Напомним, 2 марта депутаты оппозиционных фракций отказались участвовать в голосовании за Ваагна Хачатуряна. Партия власти "Гражданский договор" руководствуется не государственными, а командными интересами, тогда как по Конституции президент должен быть беспристрастным и руководствоваться национальными и государственными интересами, заявили оппозиционеры.