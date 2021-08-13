Аналитики указали на низкую эффективность нового парламента Армении

13 августа 2021, 08:03

Неготовность оппозиционных депутатов к компромиссу и их разногласия со сторонниками Пашиняна снижают эффективность работы нового состава парламента Армении, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики. Выходом из ситуации могли бы стать внеочередные выборы, пояснили они.

Как сообщал "Кавказский узел", первое заседание новоизбранного парламента Армении прошло 2 августа. 11 августа армянские журналисты и правозащитники обвинили в превышении полномочий спикера парламента Армении Алена Симоняна, который дал указание прервать прямую трансляцию заседания во время потасовки между депутатами от правящей партии и оппозиции. Ситуация на заседании парламента накалилась после того, как депутат оппозиционной фракции "Честь имею" Анна Мкртчян в своем выступлении в очередной раз назвала Никола Пашиняна капитулянтом.

С учетом пересчета голосов партия врио премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,91% голосов, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения) - 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении – 2021". Наблюдатели и оппозиция указали на многочисленные нарушения в ходе досрочных парламентских выборов 20 июня. 2 августа президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром.

Отличительной чертой нового парламента Армении является бескомпромиссность оппозиции, исключающей какие-либо договоренности с правящей силой, считает политтехнолог Армен Бадалян. Оппозиция использует парламент в качестве площадки для сведения политических счетов, а инцидент с оппозиционным депутатом, которого спикер удалил из зала заседаний, необходимо рассматривать комплексно, добавил он. "Оппозиция также не скрывает неприязни к Пашиняну и использует любую возможность, чтобы задеть его самолюбие. Термины "предатель" и "капитулянт" задевают премьера, который дал указание пресекать подобные высказывания", – сказал Армен Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиция использует парламент в качестве инструмента борьбы с правящей силой, власть же использует парламент, чтобы подавить оппозицию, полагает аналитик. "Эти две политические силы [непримиримы]. Оппозиция и власть выступают с жестких позиций. В таких условиях парламент не сможет принимать законы, как это принято в демократических странах, в интересах общества. Эффективность такого парламента будет крайне низкой", – подчеркнул Армен Бадалян.

По его мнению, слово "капитулянт" является политической оценкой и не нарушает парламентскую этику. "Пашинян стал нетерпимым к критике и встал на тропу диктата. Он не хочет признавать, что он потерпел поражение в осенней войне, подписал капитуляцию, ему хочется верить, что он все еще находится на волне эйфории 2018 года", – заключил политтехнолог.

Мнение о неэффективности текущего парламента Армении также высказал политический обозреватель Акоп Бадалян. "Прежде заявления, задевающие власть, позволяли себе отдельные депутаты от оппозиции. Это не было трендом. Сегодня оппозиция, используя подконтрольные СМИ, превратила все это в ключевой политический тренд. Отсюда и острая реакция властей", – сказал Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".

В Армении нет эффективного политического поля, полагает аналитик. "Для того, чтобы парламент был эффективным, нужно эффективное политическое поле, которого никогда и не было. Было бы иллюзией полагать, что, если оппозиция и власть пришли бы к согласию, перестали бы клеить ярлыки, парламент стал бы эффективным. Эффективность зависит от политических качеств, умения верно оценивать ситуацию и, исходя из этого, формировать политическую повестку", – подчеркнул аналитик.

Выражение "капитулянт" не является нарушением депутатской этики, также считает он. "Это политическая оценка, которая кроет в себе опасный для общественности эффект. При этом, с точки зрения политического развития и решения проблем, это деструктивно. После войны оппозиция называет Пашиняна капитулянтом, полагая, что этим задевает его одного. Этим они бьют по обществу, косвенно подразумевая, что капитулировала Армения. Сгущая краски <…>. Оппозиция должна предложить обществу способы решение проблем и этим конкурировать с властями", – пояснил политический обозреватель.

Власть в Армении ведет себя неконструктивно, считает политолог Теван Погосян. "Поведение властей исходит из личного фактора [лидера правящей силы], его стремлений укрепить свои позиции, фактора команды, которая пытается показать, что будет бороться против употребления терминов, и установления диктатуры", – сказал Погосян корреспонденту "Кавказского узла".

Использование термина "капитулянт" не нарушает парламентскую этику, также полагает он. "Это политическая оценка. Если это нарушение этики, пусть власть вспомнит, как сама клеймила и кем только не называла [прошлую] власть. Более того, инициатором всего этого стал сам Пашинян и его команда, которые на протяжении трех лет сеяли раздор в обществе, деля на белых и черных. И сегодня они пожинают плоды", – отметил политолог.

Он назвал формальным предложение спикера парламента "обнулить разногласия". "Это лишь слова и никаких действий. Надо было попросить извинение, а если уж спикер позволил себе нарушить закон, он должен уйти. Не может в законодательном органе быть кто-либо, кто ставит себя выше закона. Спикер мог бы подать в отставку, что стало бы нулевой точкой", – подчеркнул аналитик.

После инцидента в парламенте армянская оппозиция заявила о бойкоте его работы, но спустя некоторое время откликнулась на призыв спикера парламента "обнулить разногласия и вернуться к обсуждению кандидатур глав постоянных парламентских комиссий".

По мнению Погосяна, оппозиция вправе обратиться в Конституционный суд. Однако от Конституционного суда, сформированного с нарушениями Конституции, не стоит ожидать принятия решения в пользу оппозиции, полагает политолог. "Можно, конечно, еще сформировать комиссию по этике, которая обсудит правомерность действие спикера. Но так как большинство в комиссии будут представители правящей фракции, как требует закон, решение комиссии будет предсказуемым", – пояснил Погосян.

Парламент не может быть эффективным, так как недопустимо было проводить внеочередные выборы, не преодолев политический кризис, добавил он. "Именно поэтому парламент у нас будет кризисным. Наилучшим выходом из кризиса будет отставка Пашиняна и его команды, сформирование временного правительства, и только после преодоления кризиса можно проводить выборы в парламент", – заявил политолог.

С мнением, что спикер парламента превысил свои полномочия, лишив политического оппонента права голоса, согласен глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц. Также он считает, что политики вправе давать политические оценки самыми острыми терминами. "Политики сами, исходя из своих политических интересов, выбирают лексику, более удобную для выражения своей позиции, мнения и политической оценки. И политические дебаты оппонентов недопустимо прерывать и ограничивать в праве выражать мнение", – сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Если же возник вопрос, насколько поведение парламентария этичны, для этого должна быть создана соответствующая парламентская комиссия, которая даст оценку действиям депутата, добавил он. "Парламентские комиссии по этике формируются по многопартийному принципу. Эти комиссии разрабатывают нормы поведения, на основе которых дают заключение, было ли нарушение этики депутатом. Личность, будь это даже спикер или глава фракции, не могут давать окончательное заключение по поводу поведения депутата", – подчеркнул Сакунц.

По его словам, парламентская комиссия по этике действовала на постоянной основе, но позже было принято решение формировать ее по мере необходимости. "Ни оппозиция, ни власть не инициировали создание постоянной комиссии по этике, уполномоченной рассматривать подобные споры", – напомнил правозащитник.

Помимо лишения права голоса оппонента, спикер парламента также превысил полномочия, дав указание прервать прямую трансляцию заседания, отметил Артур Сакунц. "Работа парламента должна быть подотчетной и прозрачной. Недопустимо лишать доступа получения информации и работы СМИ. Конечно, могут быть ситуации, когда могут быть ограничения в целях безопасности. Но даже если есть угроза безопасности, меры должны быть приняты не за счет ограничения деятельности СМИ. Потасовка в парламенте – тема общественного интереса и избиратель должен знать, как ведут себя депутаты", – отметил правозащитник.