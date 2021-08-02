Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении

02 августа 2021, 12:03

Президент Армении подписал указ о назначении премьер-министром Никола Пашиняна, кандидатуру которого предложила фракция "Гражданский договор" в первый день работы нового состава парламента.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля Конституционный суд Армении вопреки протесту оппозиции утвердил решение ЦИК о результатах внеочередных парламентских выборов.

Наблюдатели и оппозиция указали на многочисленные нарушения в ходе досрочных парламентских выборов, которые прошли в Армении 20 июня. ЦИК отклонил ходатайства блоков "Айастан", "Честь имею" и партии "Зартонк", которые требовали признать результаты выборов недействительными. Тогда эти политические силы и партия "Армянская родина" подали заявления в Конституционный суд. С учетом пересчета голосов партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,91% голосов, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения) - 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении – 2021".

Президент Армении Армен Саркисян подписал сегодня указ о назначении Никола Пашиняна на должность премьер-министра, сообщает "Новости-Армения".

Ранее сегодня фракция "Гражданский договор" официально выдвинула и. о. премьера Никола Пашиняна кандидатом в премьер-министры, сообщает "Sputnik Армения".

Согласно Конституции Армении, президент после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством. Правительство формируется в 15-дневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров, информирует издание.

Первое заседание новоизбранного парламента началось сегодня под усиленным контролем силовиков. На нем депутаты приняли присягу, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямую трансляцию на парламентском YouTube-канале.

Согласно законодательству, первое заседание ведет самый старший из новоизбранных депутатов. Депутаты тайным голосованием изберут спикера парламента и его трех заместителей, один из которых, согласно законодательству, должен быть представителем от оппозиции.

Представители оппозиционного блока "Армения" пришли на заседание в майках с изображением арестованных глав общин, обвиняемых в избирательных нарушениях. "Наши два депутата находятся под арестом. После избрания они наделены депутатской неприкосновенностью, и их отсутствие является грубым нарушением законодательства", - заявил депутат блока "Айастан" Арцвик Минасян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Договоренность о внеочередных июньских выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе. Однако ответственность за поражение в войне с Азербайджаном граждане Армении возлагают и на тех, кто был у власти ранее, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".