Оппозиция бойкотировала голосование на выборах президента Армении

02 марта 2022, 16:06

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Депутаты оппозиционных фракций отказались участвовать в голосовании за единственного кандидата в президенты Армении, министра Ваагна Хачатуряна.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционные парламентские фракции "Армения" и "Честь имею" 3 февраля решили не выдвигать своих кандидатов на выборах президента. Участие оппозиции сделает выборы легитимными, пояснили они. В тот же день правящая партия выдвинула кандидата в президенты Армении, им стал министр Ваагн Хачатурян.

Партия власти "Гражданский договор" руководствуется не государственными, а командными интересами, тогда как по Конституции президент должен быть беспристрастным и руководствоваться национальными и государственными интересами, заявили оппозиционеры.

В Национальном собрании сегодня началось тайное голосование по избранию президента. Однако оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" заявили, что не будут принимать участие в голосовании, сообщает "Новости-Армения".

Ранее парламент обсуждал кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна, выдвинутого правящей фракцией "Гражданский договор", уточняет издание.

Ваагн Хачатрян стал единственным кандидатом в президенты, поскольку парламентская оппозиция не выдвинула другой кандидатуры, сообщает News.am.

Бойкот оппозиции назвал сегодня "очень плохим явлением" депутат от правящей партии Хачатур Сукиасян. «Не думаю, что это индикатор развитости партийной системы», – привело его слова издание.

Напомним, 23 января Армен Саркисян объявил об уходе с поста президента Армении, пояснив, что стал "мишенью различных политических групп", и что не имеет рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику. 31 января Саркисян официально ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности президента Армении стал спикер парламента Армении Ален Симонян.

Ранее политолог Армен Варданян и политтехнолог Армен Бадалян спрогнозировали выборы президента Армении в два тура, указав, что армянская оппозиция отказывается принимать любого кандидата в президенты от правящей силы, и такая же позиция у властей страны по отношению к оппозиции.

В 2015 году Армения перешла к парламентской модели правления, и первым лицом республики стал не президент, а премьер-министр. Армен Саркисян был избран президентом в марте 2018 года, срок его полномочий должен был завершиться в 2025 году. "Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка об Армене Саркисяне.