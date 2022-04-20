Активисты провели шествие в Ереване против изменения статуса Нагорного Карабаха

20 апреля 2022, 17:59

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Партия "5165" организовала шествие по улицам Еревана, его участники призывали студентов и прохожих присоединиться к акции протеста оппозиции против попыток изменения статуса Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля лидер партии "Айреник", глава парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян и его сторонники объявили круглосуточную акцию протеста на площади Свободы в Ереване. Ванецян и несколько десятков оппозиционеров остались на площади в ночь на 18 апреля. Днем к ним примкнули Нвер Киракосян и Артур Авагян, которые объявили голодовку, чтобы привлечь внимание жителей Армении к проблеме статуса Нагорного Карабаха. Киракосян и Авагян заявили, что прервут голодовку и перейдут к другим формам борьбы, как только к ним присоединится достаточное количество сторонников.

6 апреля в Брюсселе премьер-министр Армении встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения. 13 апреля Пашинян сообщил о призывах международного сообщества "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха. Изменение статуса Нагорного Карабаха неприемлемо, заявили депутаты, призвав Пашиняна отказаться от переговоров об этом с Азербайджаном. По мнению политологов, автономия Нагорного Карабаха в составе Азербайджана вызовет исход с этой территории армянского населения и протесты в Армении.

Оппозиционная партия "5165" провела сегодня шествие в Ереване. Участники акции с повязанными на руках красными ленточками, прошли по уликам Еревана, останавливаясь перед каждым вузом с призывом к студентам присоединиться к ним. Красные ленточки, по словам участников акции, символизируют те красные линии, которые, по их мнению, перешел премьер-министр Армении Никол Пашинян, в том числе, в вопросе Нагорного Карабаха, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Участники акции призвали студентов присоединиться к протесту против действий Никола Пашиняна и "снижения планки" в вопросе статуса Нагорного Карабаха, а также принять участие в акции протеста, которую оппозиция проводит на площади Свободы.

Задача акции - привлечь внимание молодежи, к происходящим событиям, поэтому ее участники решили шествием пройти по вузам, но не заходить в них, чтобы не мешать учебному процессу, пояснил член "5165" Менуа Согомонян. "Кто захочет к нам присоединиться, будем рады. Студенты могут оказать свое содействие как их движению, так и на площади Свободы тем двум активистам, которые объявили голодовку. Молодежь не должна оставаться безучастной", - заявил Согомонян. Он добавил, что сам преподает в вузе и считает, что преподаватели должны организовать обсуждения сложившейся ситуации со студентами.

В ходе шествия активисты сделали остановки у государственного университета языков и социальных наук им. Брюсова, государственной консерватории им. Комитаса, Ереванского государственного университета архитектуры и строительства, аграрного университета, Ереванского государственного университета, университета физической культуры и спорта, армянского государственного педагогического университета им. Хачатура Абовяна. Затем участники акции направились к зданию МИД Армении. Во время движения они призывали прохожих носить красные ленты и сами завязывали на припаркованные на улицах машины эти ленты.

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