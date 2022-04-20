Карабахский конфликт стал одной из главных тем переговоров Путина и Пашиняна в Москве

20 апреля 2022, 02:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Большой частью повестки визита в Россию премьер-министр Армении назвал вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Результатом его встречи с президентом России стало подписание документов о сотрудничестве стран в различных сферах, а также заявление о необходимости ускорить создание комиссии по делимитации и вопросам безопасности в районе армяно-азербайджанской границы.

Как писал "Кавказский узел", в конце марта Совбез Нагорного Карабаха обратился президенту России с просьбой призвать Азербайджан к выполнению договоренностей и нарастить миротворческий контингент в Нагорном Карабахе. Владимир Путин 24 и 25 марта провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по поводу Нагорного Карабаха.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 8 марта, когда из-за обстрелов с азербайджанской стороны были эвакуированы жители села Храморт. После 15 марта они стали возвращаться в свои дома, но 24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, а из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. Баку отверг обвинения в нарушении границы. Для обеспечения безопасности жителей сел в Аскеранском районе пост российских миротворцев размещен на горе Караглух, сообщил 9 апреля президент Нагорного Карабаха. Появление поста миротворцев не является гарантией от удара со стороны Азербайджана, указали армянские военные аналитики.

Россия и лично президент Владимир Путин сыграли ключевую роль в прекращении военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, а российские миротворцы обеспечивают безопасность местного населения, заявил в Москве Никол Пашинян. Он указал, что большая часть повестки его визита в Россию касается вопроса урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. "Главный политический вопрос в нашем регионе - урегулирование нагорнокарабахской проблемы", - заявил Пашинян.

Премьер-министр Армении прибыл 19 апреля в Россию с двухдневным официальным визитом и уже встретился с президентом Владимиром Путиным. Пашинян также планирует 20 апреля провести встречи с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. С Пашиняном в Россию прибыли вице-премьер Армении Мгер Григорян, секретарь Совбеза Армен Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян, министр образования, науки, спорта и культуры Ваграм Думанян и другие чиновники, передает ТАСС.

Отношения между Арменией и Россией находятся на очень высоком уровне, который включает все важные отрасли деятельности двух стран, заявил на встрече с Путиным Пашинян. "Этот визит имеет не только практическое, но и символическое значение, приурочен к 30-летию дипломатических отношений между нашими странами и показывает, что отношения между нашими государствами находятся на очень высоком уровне", - отметил он. В ответ Путин сказал, что к визиту армянского премьера и к 30-летию установления дипотношений приурочены Дни культуры Армении в России и Дни духовной культуры России в Армении, отмечает агентство.

По итогам встречи было сделано совместное заявление, в котором говорится о необходимости активизировать трехстороннее взаимодействие Армении, России и Азербайджана, в том числе в соответствии с имеющимися трехсторонними договоренностями ускорить создание двусторонней комиссии по делимитации и вопросам безопасности в районе армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон.

26 ноября 2021 года премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин провели в Сочи переговоры об урегулировании карабахского конфликта. По итогам этой встречи сообщалось и о согласовании механизмов по демаркации и делимитации границы Армении с Азербайджаном. 6 апреля 2022 года в Брюсселе Никол Пашинян и Ильхам Алиев договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения.

Путин и Пашинян также указали на определяющий вклад российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности, создание благоприятных и безопасных условий для жизни населения Нагорного Карабаха, высказались за продолжение конструктивной работы в рамках регулярных встреч руководителей Азербайджана, Армении и России для решения гуманитарных задач и нагорнокарабахского урегулирования политико-дипломатическими средствами.

Важно активизировать деятельность Трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, сказано в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Стороны договорились активизировать трехстороннее взаимодействие Армении, России и Азербайджана в целях содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и в регионе в целом. Отметили важность доступа и участия всех заинтересованных игроков, а также Международного комитета Красного Креста и специализированных агентств ООН, в том числе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и ЮНЕСКО, в решении гуманитарных задач и обеспечении комплексного содействия всем нуждающимся в регионе", - сказано в заявлении. В ходе переговоров Владимир Путин и Никол Пашинян указали на важность использования потенциала и опыта института сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с её международным мандатом.

По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

В заявлении говорится, что Россия готова участвовать в проектах восстановления железнодорожной инфраструктуры Армении, в том числе железной дороги в Сюникской и других областях страны. Кроме того, стороны подтвердили готовность к наращиванию сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, приветствовали продление срока эксплуатации Армянской АЭС и выразили настрой на проработку строительства новых энергоблоков.

Россия и Армения также выразили готовность "сообща" преодолевать угрозы, возникшие из-за санкций, в области продовольственной, энергетической безопасности, логистики и других сферах.

В рамках визита премьер-министра Армении в Россию был подписан ряд документов. Среди них меморандум о сотрудничестве между министерствами труда и социальных вопросов Армении и России; программа сотрудничества между Службой принудительного исполнения Минюста Армении и Федеральной службой судебных приставов России; программа армяно-российского сотрудничества в сфере энергетических и неэнергетических проектов; протокол о проведении интеграции информационных систем в области карантина растений, программа культурного сотрудничества; программа сотрудничества между министерствами юстиции; соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности, передает Armenpress.

Отметим, что визит Никола Пашиняна в Россию проходит на фоне протестов армянской оппозиции в Ереване, критикующей политику премьер-министра, который 13 апреля сделал заявление о возможности "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха. Лидер партии "Айреник", глава парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян и его сторонники 17 апреля объявили круглосуточную акцию протеста на площади Свободы в Ереване, два активиста объявили голодовку.

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