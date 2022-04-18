Два активиста объявили голодовку на площади в Ереване

18 апреля 2022, 13:46

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Нвер Киракосян и Артур Авагян примкнули к акции протеста противников Никола Пашиняна на площади в Ереване и объявили голодовку, чтобы привлечь внимание жителей Армении к проблеме статуса Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", лидер партии "Айреник", глава парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян и его сторонники 17 апреля объявили круглосуточную акцию протеста на площади Свободы в Ереване. Активисты установили палатки, но силовики изъяли их, что привело к конфликту и задержанию четырех оппозиционеров. На них составили протоколы о неподчинении полицейским и отпустили. Ванецян и несколько десятков оппозиционеров провели ночь на площади.

С 16 апреля в дневное время на площади Свободы проходит также акция протеста ветеранов карабахской войны. Участники обеих акций выступают за поддержку Нагорного Карабаха и критикуют политику Никола Пашиняна, который 13 апреля сделал заявление о возможности "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха.

Два активиста сегодня объявили голодовку с призывом объединиться вокруг общей проблемы, связанной с ситуацией в стране, сообщил Артур Ванецян на своей странице в Facebook*. "Понимаю боль и злость ребят, которые в ходе 44-дневной войны потеряли много друзей. Ребята свой этот шаг считают адекватной той ситуации, которая у нас в стране", - написал Артур Ванецян.

Он добавил, что лично попросил молодых людей прекратить голодовку и постарается вновь убедить их в этом, поскольку "вместе еще предстоит пройти долгую дорогу", говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Оба активиста, Нвер Киракосян и Артур Авагян, выразили надежду, что вокруг них соберутся их друзья, знакомые и "все те, кто обеспокоен ситуацией в стране". "Мы можем создать тут площадку для обсуждений, каждый может представить свое видение, постараемся генерировать идею для выхода из этой критичной ситуации, которая царит у нас в стране", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Нвер Киракосян.

Он уточнил, что голодовка бессрочная, и многие его друзья были против такого решения, поскольку беспокоятся о его здоровье.

В свою очередь Артур Авагян отметил, что голодовка – "не акция, а реакция на заявление Никола Пашиняна о необходимости "снизить планку в вопросе статуса Арцаха (Нагорного Карабаха)". "И до этого были неприемлемые заявления и действия со стороны властей, но касательно Арцаха - переходит всякие границы. Мы не представляем Арцах в составе Азербайджана, недалек тот час, когда наша идентичность в целом будет поставлена под сомнение", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Голодовку старший лейтенант запаса Нвер Киракосян анонсировал 17 апреля на своей странице в Facebook*. "Я и Артур Авагян, являясь беспартийными, немотивированными финансовой поддержкой, будучи представителями поколения независимости, объявляем бессрочную голодовку, будем завтра (18 апреля) на площади Свободы в 09:00 утра… Цель голодовки – привлечь внимание представителей нашего поколения к ситуации вокруг Арцаха, в частности, побудить их к практическим действиям. Шаг крайний, спонтанный, но весьма адекватный для такой ситуации. Этот призыв должен послужить примером. Наши добрые и честные друзья, родственники, доброжелатели могут присоединиться к нам", - привело перевод его публикации News.am.

Напомним, 6 апреля в Брюсселе премьер-министр Армении встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения. 13 апреля Пашинян сообщил о призывах международного сообщества "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха. Изменение статуса Нагорного Карабаха неприемлемо, заявили депутаты, призвав Пашиняна отказаться от переговоров об этом с Азербайджаном. По мнению политологов, автономия Нагорного Карабаха в составе Азербайджана вызовет исход с этой территории армянского населения и протесты в Армении.

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