Противники Пашиняна провели ночь на площади в Ереване

18 апреля 2022, 09:39

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Несколько десятков оппозиционеров в Ереване приняли ночью участие в акции протеста против политики Никола Пашиняна в отношении Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля лидер партии "Айреник", глава парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян и его сторонники объявили круглосуточную акцию протеста на площади Свободы в Ереване. Активисты установили палатки, но силовики изъяли их, что привело к конфликту и задержанию четырех оппозиционеров. На них составили протоколы о неподчинении полицейским и отпустили.

В дневное время на той же площади с 16 апреля проходит акция протеста ветеранов карабахской войны. Они не исключили, что акция также станет круглосуточной. Участники обеих акций выступают за поддержку Нагорного Карабаха и критикуют политику Никола Пашиняна.

Артур Ванецян и группа его сторонников провели ночь на площади Свободы, продолжив выступать против заявления премьер-министра о возможности снизить "планку требований по статусу Нагорного Карабаха".

При этом оппозиционерам так и не удалось установить палатку на площади. Вместо этого они принесли большой тент, обмотав его стенки скотчем и создав импровизированный шатер. Рядом с местом акции протеста дежурили усиленные наряды полиции, сообщает сегодня ТАСС.

Ночь на площади Свободы провели, помимо Ванецяна, несколько десятков оппозиционеров, инцидентов не было, пишет "Sputnik Армения".

Напомним, 6 апреля в Брюсселе премьер-министр Армении встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения. 13 апреля Пашинян сообщил о призывах международного сообщества "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха. Изменение статуса Нагорного Карабаха неприемлемо, заявили депутаты, призвав Пашиняна отказаться от переговоров об этом с Азербайджаном. По мнению политологов, автономия Нагорного Карабаха в составе Азербайджана вызовет исход с этой территории армянского населения и протесты в Армении.

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