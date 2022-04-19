Активисты в Ереване назвали условия прекращения голодовки

19 апреля 2022, 23:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участники акции в Ереване Нарек Киракосян и Артур Авагян вторые сутки отказываются принимать пищу в знак протеста против заявлений премьер-министра Армении о статусе Нагорного Карабаха. Они заявили, что прервут акцию и перейдут к другим формам борьбы, как только к ним присоединится достаточное количество сторонников.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля лидер партии "Айреник", глава парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян и его сторонники объявили круглосуточную акцию протеста на площади Свободы в Ереване. Ванецян и несколько десятков оппозиционеров остались на площади в ночь на 18 апреля. Днем к ним примкнули Нвер Киракосян и Артур Авагян, которые объявили голодовку, чтобы привлечь внимание жителей Армении к проблеме статуса Нагорного Карабаха. 19 апреля полицейские снова не разрешили протестующим установить палатку и они вновь ночевали практически под открытым небом. Состояние двух голодающих активистов пока не ухудшилось, сообщил один из протестующих.

Активисты 17 апреля установили палатки, но силовики изъяли их, что привело к конфликту и задержанию четырех оппозиционеров. На них составили протоколы о неподчинении полицейским, а затем отпустили. Участники акции, лишившись возможности установить палатку, принесли большой тент, обмотав его стенки скотчем и создав импровизированный шатер.

Нарек Киракосян и Артур Авагян сидят на ступеньках Театра оперы и балета, рядом с ними - флаг Нагорного Карабаха и плакаты с надписями "Голодовка во имя Арцаха (Нагорного Карабаха)", "Поколение независимости, воспрянь во имя Арцаха (Нагорного Карабаха)", передал корреспондент "Кавказского узла". Люди подходят к ним и призывают прекратить голодовку, не навредить здоровью и продолжить борьбу сидячим пикетом.

На площади Свободы есть также плакаты с надписями "Армения является гарантом безопасности Арцаха (Нагорного Карабаха)", "Единение", "Вы перешли красную линию", "Никол, уходи", "Признайте Арцах (Нагорный Карабах)", "Сегодня - Арцах (Нагорный Карабах), завтра - Зангезур, следующий - Ереван", "Объединяйтесь во имя Арцаха (Нагорного Карабаха) и Армении".

Активисты рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что продолжают акцию против "снижения планки в вопросе статуса Арцаха (Нагорный Карабах)". Они сказали, что на площади Свободы остаются и на ночь, спят в спальниках, необходимости в установке палатки пока нет.

По словам голодающих, сегодня их посетили представители Офиса защитника прав человека, которые заверили, что в случае надобности в установке палатки и запрета на это полиции могут посодействовать.

Голодовка, по их словам, не сухая, они пьют воду. Активисты заверили, что со здоровьем пока у них нет проблем. Врачи их обследуют два раза в день, сказали они.

29-летний Нвер Киракосян рассказал, что служил в Нагорном Карабахе, был офицером, а в 2020 году принял участие в карабахской войне. Сам он родился в Ереване.

Киракосян отметил, что своей акцией он обращается именно к тем, кто родился после 1990-ых годов, для которых Нагорный Карабах, государственность должны быть абсолютной ценностью. "В критических условиях для Арцаха (Нагорного Карабаха) и Армении мы решили пойти на такой радикальный шаг как голодовка, чтобы таким образом поднять народ на ноги, чтоб народ очухался", - отметил он. По словам активистов, особенно важно привлечь людей с критическим мышлением, "то есть молодежь".

Сложно назвать, какое количество таких людей должны выйти на площадь, чтобы считать решенной поставленную перед ними задачу, пояснил он.

Акцией на площади Свободы активисты хотят показать людям, что даже будучи беспартийными люди могут присоединиться к ним, если их объединяет одна цель, сказал Киракосян. "Цель одна - спасти Арцах (Нагорный Карабах), не допустить снижения планки в вопросе его статуса [...] В первую очередь требуем отставки Никола Пашиняна или требуем от него каких-либо решений", - пояснил он.

27-летний Артур Авагян рассказал, что активисты прервут акцию, "как только соберутся нужные люди (с критическим мышлением)". "Мы прекратим голодовку и перейдем к другому виду борьбы, который будет обсужден с этими людьми", - пояснил он.

Позиция поколения независимости может стать решающей, но пока оно не заявило о ней, отметил Авагян. "Мы не лидеры, не предводители, мы не против, если найдутся те, кто сможет возглавить нашу борьбу и достичь цели. А цель - не допустить решения передать Арцах (Нагорный Карабах) Азербайджану", - отметил активист.

Авагян рассказал, что он тоже из Еревана. "Все мы армяне, и речь идёт о нашей общей родине, за которую бороться должны все", - заявил он.

По словам активиста, ранее он принимал участие в акциях. Он также считает, что дальнейшие шаги должны быть обсуждены вместе с единомышленниками.

Участники голодовки сообщили, что в социальных сетях они не активны, так как "энергии на соцсети не хватает". Несколько публикаций об акции разместил у себя на странице в соцсети только Нвер Киракосян.

Правоохранители на площади рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что дежурят с 4.00 по местному времени (3.00 мск), активисты, объявившие голодовку, находились там. "Никаких инцидентов ни связанных с ними, ни в целом, не было зафиксировано", - сказал полицейский.

"Движение 5165" поддержало протестующих на площади Свободы

К протесту присоединилось "Движение 5165". Его участники заявили, что временно прекращает свою деятельность и присоединяются к протесту "против действующей власти, с целью добиться отставки Никола Пашиняна, спасти Арцах (Нагорный Карабах) и вывести Армению из кризиса".

Члены движения провели акцию с красными лентами, символизирующие красные линии, которые перешёл Никол Пашинян. Они начали шествие с площади Свободы и прошлись по улицам Еревана, требуя отставки премьера "во имя спасения Арцаха (Нагорного Карабаха) и Армении" и вновь вернулись на площадь.

Основатель движения Карин Тоноян, сын которой погиб в карабахской войне в 2020 году, заявила, что Никол Пашинян перешёл все допустимые красные линии. "Он пришел с одной повесткой, но реализовал другую. Он не говорил, что должен сдать Арцах (Нагорный Карабах), что должен на коленях молить о мире [...], что должен разрушить армянскую армию", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что у Армения есть хозяин - это народ, и один человек не может за весь народ принимать судьбоносные решения.

Тоноян считает, что народ должен выйти на улицу и запретить Пашиняну вести переговоры по Нагорному Карабаху. "Переговорный процесс во многом зависит от самого переговорщика. Пашинян [...] не должен быть переговорщиком. Его нужно заменить человеком, который не проиграл, кто может представлять народ, кто более стойкий", - отметила она.

Ночью на площади Свободы остались 20-30 человек. Основная часть людей уходит домой отдохнуть, чтоб утром снова прийти на площадь, сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник протеста Давтян Кцан.

Он отметил, что никаких инцидентов минувшей ночью не было. "Но нам все также не разрешают установить палатку или закрыть установленный тент целлофаном. Не разрешили использовать спальные мешки. Только голодающие активисты в них спали", - отметил Давтян.

Участники протеста организовали шествие, призывая прохожих присоединиться к нему.

Напомним, 6 апреля в Брюсселе премьер-министр Армении встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения. 13 апреля Пашинян сообщил о призывах международного сообщества "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха. Изменение статуса Нагорного Карабаха неприемлемо, заявили депутаты, призвав Пашиняна отказаться от переговоров об этом с Азербайджаном. По мнению политологов, автономия Нагорного Карабаха в составе Азербайджана вызовет исход с этой территории армянского населения и протесты в Армении.

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