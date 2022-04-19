Полиция не разрешила активистам установить палатку на площади в Ереване

19 апреля 2022, 11:43

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Противники обсуждения статуса Нагорного Карабаха провели вторую ночь на площади в Ереване, где полицейские вновь не разрешили им установить палатку для бессрочной акции протеста. Состояние двух голодающих активистов пока не ухудшилось, сообщил сегодня один из них.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля лидер партии "Айреник", глава парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян и его сторонники объявили круглосуточную акцию протеста на площади Свободы в Ереване. Ванецян и несколько десятков оппозиционеров остались на площади в ночь на 18 апреля. Днем к ним примкнули Нвер Киракосян и Артур Авагян, которые объявили голодовку, чтобы привлечь внимание жителей Армении к проблеме статуса Нагорного Карабаха.

Активисты 17 апреля установили палатки, но силовики изъяли их, что привело к конфликту и задержанию четырех оппозиционеров. На них составили протоколы о неподчинении полицейским, а затем отпустили. Участники акции, лишившись возможности установить палатку, принесли большой тент, обмотав его стенки скотчем и создав импровизированный шатер.

Полиция не разрешила оппозиционерам установить палатку на площади Свободы, поэтому они провели вторую ночь "практически под открытым небом", сообщает сегодня ТАСС.

Ночь прошла "без особых эксцессов", рассказал сегодня журналистам Артур Ванецян. "Бывают провокаторы, которых специально отправляют, чтобы устроить представление, но мы особо на них не обращаем внимания", - привело его слова агентство. Подробности провокаций в публикации не приводятся.

Ванецян подтвердил намерение проводить бессрочную акцию протеста. "Объявили бессрочный протест, чтобы привлечь внимание людей к ситуации в Арцахе (Нагорном Карабахе. – Прим. "Кавказского узла") и тому, что эти власти собираются сделать", - цитирует Ванецяна агентство.

Состояние Киракосяна и Авагяна, продолжающих голодовку на площади, не ухудшилось, сообщил сегодня Нвер Киракосян. "Ночь прошла хорошо, дежурили наши боевые друзья ночью, и это дало нам с Артуром возможность поспать. Чувствуем себя неплохо, настроение отличное. Чтобы предоставить нам одеяло или палатку, мы вчера по инициативе полицейских обсуждали этот вопрос, но на данный момент они нам не нужны, пока обходимся без этого", – приводит его слова "Голос Армении".

Напомним, поводом для акции протеста стало сделанное 13 апреля заявление премьер-министра Никола Пашиняна о возможности "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха. Пашинян при этом сослался на призывы международного сообщества. Изменение статуса Нагорного Карабаха неприемлемо, заявили депутаты, призвав Пашиняна отказаться от переговоров об этом с Азербайджаном. По мнению политологов, автономия Нагорного Карабаха в составе Азербайджана вызовет исход с этой территории армянского населения и протесты в Армении.

6 апреля Пашинян встретился в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения.

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