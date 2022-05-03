Жители Храморта сочли преждевременным возвращение из эвакуации

03 мая 2022, 20:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ситуация на линии соприкосновения у села Храморт в последние дни спокойная, в село возвратились несколько семей, но сельхозработы не ведутся, сообщили в администрации Аскеранского района Нагорного Карабаха. Жизнь в селе слишком опасна, пока поблизости размещаются азербайджанские военные, считают жители села.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта из-за обстрелов жители села Храморт были эвакуированы. После 15 марта они стали возвращаться в свои дома, но 24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, а из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. В тот же день Баку отверг обвинения в нарушении границы. Большая часть эвакуированных семей обосновались у родных и знакомых. Сельчане заявили, что им нужны гарантии безопасности от властей Нагорного Карабаха и российских миротворцев, чтобы вернуться в село и спокойно заниматься сельским хозяйством, не опасаясь обстрелов со стороны азербайджанских военных.

Минобороны России 27 марта сообщило, что после переговоров Азербайджан вывел свои военные подразделения с территории в районе карабахского села Фурух (азербайджанское название села – Фаррух, армянское – Парух). Однако Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, заявив, что военные остаются на своих позициях.

В последние дни ситуация в селе Храморт спокойная, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Аскеранского района, однако не стали отвечать на вопрос, могут ли женщины и дети вернуться в село.

В селе проживают несколько семей, которые добровольно вернулись в свои дома, в этих семьях нет несовершеннолетних детей, пояснил сотрудник администрации. "Сельские жители в основном заняты своими хозяйствами – возделывают огород у дома, [выращивают] домашнюю птицу. На общинных полях и садах сельскохозяйственные работы не ведутся", - подчеркнул он.

Сотрудники Офиса защитника прав человека Нагорного Карабаха более пяти раз встречались с эвакуированными жителями села Храморт в разных населенных пунктах, где они временно проживают, рассказал омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. "Каждый раз, мы встречались с более 10 семьями. Проводили мониторинг. как семьи устроились, устроены ли дети в образовательные учреждения, все ли семьи воспользовались социальными программами поддержки. Все дети Храморта посещают образовательные учреждения по месту их жительства, и все семьи воспользовались программами соцпомощи", - отметил Степанян.

По его словам, "для возвращения в Храморт, к мирной жизни, жители села имеют право потребовать гарантий безопасности, чтобы не было той ситуации, что мы видели начиная с 8 марта – угрозы из громкоговорителей, обстрел из минометов, и вынужденная эвакуация". "Хотя бы минимальные гарантии у людей должны быть. И принимая решение о том, что храмортцы могут возвращаться в свои дома, власти должны учесть их мнение, однозначно", - сказал омбудсмен корреспонденту "Кавказского узла".

Все 66 учеников школы в селе Храморт посещают учебные заведения в тех общинах, где они ныне проживают, сообщила директор школы Храморт Ануш Аракелян. По ее словам, "о возвращении в Храморт нам никто ничего не говорил", однако "до пяти семей, где нет детей школьного и дошкольного возраста, на данный момент проживают в селе". "Я периодически приезжала в село, наведывалась в школу. Сейчас осталась, потому что здесь муж с сыновьями, и много работы по домашнему хозяйству и в огороде. И так еще несколько семей. Все возделываем огород, в надежде, что летом и осенью соберем свой урожай. Работники администрации ежедневно приезжают на работу. Однако школа не работает, потому о возвращении семей с детьми пока речи не было. Некоторые жители приезжают иногда, чтобы на месте оценить обстановку. Все мы надеемся, что наступит время, когда в селе будет безопасно, и мы вернемся к мирной жизни", - сказала Аракелян.

В последние дни ситуация на линии соприкосновения рядом с Храмортом спокойная, но люди "не уверены, что это навсегда", подчеркнула она. "Присутствие российских миротворцев в селе дает надежду, что мирная жизнь будет обеспечена, но все же нам нужно нечто большее, чем наши предположения", - заметила директор школы общины Храморт.

Многодетная семья Гоар Григорян из Храморта продолжает жить в селе Айгестан, где временно арендует жилье. "Арендную плату за жилье власти обещали возместить. Мы уже подготовили документы и предоставили в правительство. Детей я отдала в местный детский садик, их, всех четверых, приняли беспрепятственно, на бесплатной основе. В марте и апреле получили помощь от Красного Креста – это продукты питания, средства гигиены, и финансовую поддержку в размере 68 тысяч драмов (около 150 долларов США - Прим. "Кавказского узла") на каждого члена семьи. Также министерство по социальным вопросам раздало продукты питания. Но для многодетной семьи не очень хватает всей этой помощи. В Храморте у нас свое хозяйство, огород, который приносил неплохой доход, но теперь, когда всего этого нет, нам приходится все покупать. Некоторые продукты я уже начала покупать, а выданные деньги уже заканчиваются. Ведь когда мы эвакуировались из Храморта, то ничего не перевезли из имущества, потому приходиться все покупать – для дома что-то, одежда для детей. В Айгестане я устроилась на работу в пекарню, хотя зарплата небольшая, но хоть что-то. Муж на днях устроился на работу", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, "о возвращении в Храморт жителей, власти ничего не говорят", хотя некоторые семьи едут в Храморт, чтобы посмотреть в каком состоянии дом, или просто наведаться в село. "В последнюю неделю на линии соприкосновения спокойно, но я считаю, что этого недостаточно, чтоб людей возвращать в село. Безопасно в Храморте будет лишь тогда, если азербайджанские военные посты не будут над нашим селом на высоте Караглух, и рядом с селом. Конечно, российские миротворцы охраняют нас, но ведь их присутствие не остановило азербайджанскую сторону, когда они угрожали нам, обстреливали, или вошли в село Парух, а после захватили часть горы Караглух. Я не готова возвращаться в село с детьми, если не уверена, что там безопасно", - отметила Гоар Григорян.

Для обеспечения безопасности жителей сел в Аскеранском районе пост российских миротворцев размещен на горе Караглух, сообщил 9 апреля президент Нагорного Карабаха. Появление поста миротворцев на горе Караглух не является гарантией от удара со стороны Азербайджана, но дает российским военным позиционное преимущество, которое имеет сдерживающую роль, считают армянские военные аналитики. Азербайджанские военные эксперты расценили установку этого поста как результат компромисса между Россией и Азербайджаном.

Семья Кристины Мкртчян после эвакуации из Храморта, поселилась в пригороде Степанакерта у родственников, в старом доме, который нуждается в ремонте. В семье трое несовершеннолетних детей. Семья воспользовалась всеми программами соцпомощи для храмортцев от Красного Креста и правительства Нагорного Карабаха. Дети посещают школу в Степанакерте, рассказала Кристина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, власти предлагали ее семье временное жилье в одном из сел Аскеранского района, но она отказалась. "Вместо того, чтобы нам предлагать дом в таком же приграничном селе, как наш Храморт, я обращусь в правительство, чтобы отремонтировали дом, в котором мы сейчас живем, потому что я не уверена, что в Храморте будет мирная жизнь", - добавила Мкртчян.

По ее мнению, в безопасности жители Храморта смогут почувствовать себя, лишь когда азербайджанские военные будут отведены от села. "С балкона нашего дома в Храморте хорошо просматриваются новые азербайджанские позиции. Я не представляю, как мы будем жить там, со страхом, что вот в любой момент нас начнут обстреливать. Ведь гарантии безопасности могут быть только в том случае, если азербайджанские военные уйдут от села. Вот даже сейчас нам не могут обеспечить безопасные работы на полях и садах. А мы сельские жители, и земля – это наше благосостояние. Теперь, когда у нас нет возможности обрабатывать наши поля и сады, мы вынуждены будем искать новый доход для семьи, и привыкать жить на мою зарплату школьного работника, а мужу искать работу", - заметила Мкртчян.

Раз в две недели семья наведывается в Храморт. "Российские миротворцы [патрулируют территорию], но все равно, нам кажется, рискованно женщинам и детям возвращаться в село", - сказала Кристина Мкртчян.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев. В результате Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

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