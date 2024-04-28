Житель Ростовской области осужден за причастность к "СССР"*

28 апреля 2024, 12:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд назначил 3,5 года колонии жителю Ростовской области Владимиру Сизову, признав его участником экстремистской организации.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября 2023 года в Неклиновский районный суд Ростовской области поступило дело шести местных жителей, которые были обвинены в причастности к деятельности "СССР"*. Одного из них, Олега Колесова, следствие считает лидером ростовской организации.

Суд в Ростовской области приговорил к 3,5 года колонии Владимира Сизова по делу об участии в «Союзе славянских сил Руси»*, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Сизов признан виновным в участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). По версии следствия, с августа 2019 года по апрель 2021 года он участвовал в деятельности «Союза славянских сил Руси», говорится в публикации.

Владимир Сизов – житель станицы Тацинской, информирует Rostov Gazeta.

Часть 2 статьи 282.2 УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы.

Люди, считающие себя гражданами СССР – это неформальная общность, они объединяются в различные организации. В России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР, рассказал ранее "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский.

"Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", – пояснил он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.