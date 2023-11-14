Дело шестерых ростовских членов СССР* дошло до суда

14 ноября 2023, 02:53

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В Неклиновский районный суд Ростовской области поступило дело шестерых местных жителей, которые обвиняются в причастности к деятельности запрещенной экстремистской организации "СССР". Одного из них, Олега Колесова, следствие считает лидером ростовской организации.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября началось расследование дела шестерых жителей Ростовской области Олега Колесова, Елены Акулиничевой, Александра Акулиничева, Галины Моревой, Лидии Тахматовой и Марии Каменской, который обвиняются в причастности к деятельности запрещенной экстремистской организации "СССР"*.

Дело шестерых жителей Ростовской области Олега Колесова, Елены Акулиничевой, Александра Акулиничева, Галины Моревой, Лидии Тахматовой и Марии Каменской поступило на рассмотрение суда, они обвиняются в организации деятельности и участии в организации "Союз Славянских Сил Руси" (СССР)"*, пишет 13 ноября "Привет-Ростов".

По версии следствия, Колесов стал членом организации еще в 2017 году, когда она не была признана экстремистской. Тогда он стал "главой Ростовской области РСФСР в составе СССР (врио)". После того, как в 2019 году организация была признана экстремистской, ростовские ее участники не приостанавливали деятельность. Напротив, остальные обвиняемые пропагандировали ее идеологию и вели агитационную работу, сообщает "Блокнот-Ростов".

Дело ростовчан рассмотрит Неклиновский районный суд. На сайте суда данных о деле нет.

"Кавказский узел" также писал, что 23 августа 2022 года стало известно, что в отношении пяти жителей Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова и Шахт, которые являются сторонниками "Союза славянских сил Руси"*, возбуждены уголовные дела за экстремизм.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

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