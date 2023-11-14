14 ноября 2023, 02:53

Дело шестерых ростовских членов СССР* дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Неклиновский районный суд Ростовской области поступило дело шестерых местных жителей, которые обвиняются в причастности к деятельности запрещенной экстремистской организации "СССР". Одного из них, Олега Колесова, следствие считает лидером ростовской организации.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября началось расследование дела шестерых жителей Ростовской области Олега Колесова, Елены Акулиничевой, Александра Акулиничева, Галины Моревой, Лидии Тахматовой и Марии Каменской, который обвиняются в причастности к деятельности запрещенной экстремистской организации "СССР"*.

Дело шестерых жителей Ростовской области Олега Колесова, Елены Акулиничевой, Александра Акулиничева, Галины Моревой, Лидии Тахматовой и Марии Каменской поступило на рассмотрение суда, они обвиняются в организации деятельности и участии в организации "Союз Славянских Сил Руси" (СССР)"*, пишет 13 ноября "Привет-Ростов".

По версии следствия, Колесов стал членом организации еще в 2017 году, когда она не была признана экстремистской. Тогда он стал "главой Ростовской области РСФСР в составе СССР (врио)". После того, как в 2019 году организация была признана экстремистской, ростовские ее участники не приостанавливали деятельность. Напротив, остальные обвиняемые пропагандировали ее идеологию и вели агитационную работу, сообщает "Блокнот-Ростов".

Дело ростовчан рассмотрит Неклиновский районный суд. На сайте суда данных о деле нет.

"Кавказский узел" также писал, что 23 августа 2022 года стало известно, что в отношении пяти жителей Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова и Шахт, которые являются сторонниками "Союза славянских сил Руси"*, возбуждены уголовные дела за экстремизм.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Две жительницы Тырныауза пожаловались на обыски по делу об экстремизме", "Трое жителей Кубани осуждены за экстремизм", "Суд утвердил приговор "Гражданке СССР"* из Абинского района".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 ноября 2023, 03:52

  • Власти Грузии отказались снижать избирательный барьер

    "Грузинская мечта" отказалась от данных в 2022 году обещаний снизить проходной барьер на парламентских выборах с пяти процентов до двух, заявив, что оппозиция не помогала властям Грузии в работе над получением статуса страны-кандидата в члены Евросоюза.

14 ноября 2023, 01:54

14 ноября 2023, 00:55

14 ноября 2023, 00:13

  • Бахтияру Гаджиеву предъявлены обвинения по восьми статьям

    Завершено предварительное следствие по делу азербайджанского активиста Бахтияра Гаджиева. Ему предъявлены обвинения по восьми статьям уголовного кодекса и грозит 12 лет тюрьмы, сообщила защита. Гаджиев отверг все обвинения и назвал их политически мотивированными.

13 ноября 2023, 23:33

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи