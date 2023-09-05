05 сентября 2023, 10:23

Шесть жителей Ростовской области обвинены в причастности к СССР*

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Следователи завершили расследование дела в отношении жителей Ростовской области Олега Колесова, Елены Акулиничевой, Александра Акулиничева, Галины Моревой, Лидии Тахматовой и Марии Каменской, которые обвинены в причастности к деятельности запрещенной экстремистской организации "СССР"*, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, в 2017 году Олег Колесов вступил в признанную экстремистской и запрещенную в России судом организацию "Союз славянских сил Руси"* (СССР), после чего занял в ней "лидирующее положение".

Следствие считает, что он стал временно исполняющим обязанности "главы Ростовской области РСФСР в составе СССР", передал 4 сентября "Ростов-на-Дону Онлайн" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Согласно материалам дела, Елена и Александр Акулиничевы, Галина Морева, Лидия Тахматова и Мария Каменская вели агитацию среди жителей. Дело в отношении шести членов экстремистской организации поступили в Неклиновский районный суд, уточнила пресс-служба.

"Кавказский узел" также писал, что 23 августа 2022 года стало известно, что в отношении пятерых жителей Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова и Шахт, которые являются сторонниками "Союза славянских сил Руси"*, возбуждены уголовные дела за экстремизм.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Две жительницы Тырныауза пожаловались на обыски по делу об экстремизме", "Трое жителей Кубани осуждены за экстремизм", "Суд утвердил приговор "Гражданке СССР"* из Абинского района".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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