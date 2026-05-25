15:49, 25 мая 2026

Пять человек задержаны по делу о взятках перед выборами в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Антикоррупционный комитет Армении рапортовал о деле, связанном с принуждением к голосованию за партию Самвела Карапетяна.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая лидер партии "Мать Армения" и второй номер предвыборного списка партии "Процветающая Армения" Андраник Теванян был арестован сроком на два месяца. Суд разрешил ему участие в избирательных процессах через представителей.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна и партия "Мать Армения" вместе принимают участие в парламентских выборах.

Спор оппонентов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:59 24.05.2026
Основные претенденты на кресла в парламенте Армении сосредоточились на критике оппонентов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал действия представителей оппозиции. За восемь лет на посту премьера Пашинян не улучшил жизнь людей, приведя страну к кризису, заявили его оппоненты.

Антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с полученными сведениями о якобы принуждении граждан к голосованию за партию "Сильная Армения", возглавляемую российским предпринимателем Самвелом Карапетяном.

"Были получены данные о том, что лица, осуществляющие бизнес-деятельность в РФ, используя материальную зависимость ряда граждан, выехавших на заработки за рубеж, совместно со сторонником партии "Сильная Армения" и другими лицами организовали их переправку в Армению, принуждая принять участие в выборах в парламент и проголосовать за указанную ими партию", - говорится в сообщении комитета в Facebook*.

В релизе не сообщается о задержанных в рамках дела, не сообщается. Однако ранее сегодня издание NEWS.am сообщило, что сотрудники правоохранительных органов проводили обыски в одном из офисов партии "Сильная Армения" в административном районе Аван, а также в домах сторонников партии. 

В связи с этим источники в Антикоррупционном комитете Армении сообщили о том, что обыски проводятся в рамках инициированного в комитете уголовного производства по фактам дачи и получения избирательных взяток. Задержаны пять человек. Их имена не назывались, какая именно мера пресечения была им избрана не сообщалось.

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. Блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, блок "Армения" Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах.

Раздробленность оппозиции не стала меньше на фоне начавшейся 8 мая агиткампании и усилившегося давления: главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство. Представители блоков "Сильная Армения" и "Армения" указали на важность партнерства с Россией, но подчеркнули необходимость самостоятельной политики страны.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

13:00, 25 мая 2026
Пользователи соцсети потребовали освободить Артура Осипяна
02:58, 25 мая 2026
Аналитики прокомментировали участие карабахских беженцев в выборах в парламент Армении
23:59, 24 мая 2026
Основные претенденты на кресла в парламенте Армении сосредоточились на критике оппонентов
20:58, 24 мая 2026
Пашинян использовал тему безвиза с ЕС в предвыборной агитации
11:59, 24 мая 2026
Армения получила доступ к грузоперевозкам по железной дороге Ахалкалаки - Карс
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
