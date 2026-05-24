×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:58, 24 мая 2026

Пашинян использовал тему безвиза с ЕС в предвыборной агитации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вопрос визовой либерализации с Евросоюзом будет решен в ближайшие два года, заявил сегодня Никол Пашинян в ходе встречи с избирателями.

Как писал "Кавказский узел", Саммит Армения-ЕС касался лишь общих вопросов и не затронул важные для Еревана темы, в частности, карабахских беженцев и военнопленных. Тем не менее он отчетливо продемонстрировал, что действующая власть предпринимает реальные шаги для евроинтеграции страны, что может стать важным для избирателей на парламентских выборах, указали российские и армянские аналитики.

Армения самое позднее в течение двух лет решит вопрос визовой либерализации с Европейским союзом, заявил сегодня в ходе предвыборной агитации премьер-министр Никол Пашинян.

«Нам говорят: у вас такие хорошие отношения с Евросоюзом, неужели не можете решить вопрос виз? А знаете, почему так происходит? Потому что в 2018–2025 годах число выезжающих из Армении в ЕС выросло на 500%. Посольства стран ЕС не успевают обслуживать все заявки граждан Армении», — сказал Пашинян.

По его словам, «тогда вам останется только не забыть паспорт, чтобы поехать в Ларнаку, а билет, как вы знаете, стоит два евро», пишет "Новости Армения".

Диалог Армения—ЕС по визовой либерализации был официально запущен в сентябре 2024 года. Весной 2025 года в Армению прибыли миссии экспертов ЕС, а 5 ноября 2025 года Еврокомиссия передала Еревану План действий по либерализации визового режима.

По словам главы МВД Арпине Саркисян, меры по выполнению этого плана укладываются в рамки реформ, намеченных в Армении. План действий включает 74 обязательных к реализации пункта. Они сгруппированы в четыре блока: биометрические документы (паспорта и ID-карты), управление границами (включая миграцию и предоставление убежища), общественный порядок (включая борьбу с наркотиками, торговлей людьми, профилактику преступности и антикоррупционные меры), а также защиту прав человека.

Как писал "Кавказский узел", правительство Армении поддержало идею проведения референдума о вступлении в Евросоюз, вместе с тем Пашинян призвал не делать поспешных шагов. Пресс-секретарь президента России напомнил, что состоять одновременно в Евросоюзе и ЕАЭС не получится. Стандарты Евросоюза подразумевают присоединение к антироссийским санкциям, заявил глава МИД России. Совместить курс Армении на сближение с ЕС и членство в Евразийском экономическом союзе "невозможно по определению", заявил Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в Кремле. Он также заявил, что в Москве "хотели бы" допуска всех пророссийских политических сил к парламентским выборам в Армении.

Властям Армении следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС, например, провести референдум, который может стать основанием для "интеллигентного развода" двух стран, заявил Путин.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Флаги Армении и Турции около железной дороги. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
11:59, 24 мая 2026
Армения получила доступ к грузоперевозкам по железной дороге Ахалкалаки - Карс
Встреча делегаций Азербайджана и Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:59, 23 мая 2026
Отношения с Азербайджаном стали предметом дискуссии в агитационных выступлениях политиков Армении
23:21, 23 мая 2026
Суд арестовал Теваняна на два месяца
Минеральная вода "Джермук" Скриншот фото https://armlife.am/rrd-um-argelvel-e-37-mln-shish-jermuk-hanqayin-jri-vacharrqy/
21:21, 23 мая 2026
Число запретов на ввоз товаров из Армении в Россию возросло перед парламентскими выборами
Пикет сторонников Андраника Теваняна. 23 мая 2026 года. Стоп-кадр видео News.am https://news.am/ru/video/1037741
14:17, 23 мая 2026
Участники акции протеста в Ереване выступили в поддержку Теваняна
Персоналии
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
13:50, 21 мая 2026
Царукян Гагик Коляевич
Игорь Нагавкин. Фото RFE/RL
11:19, 20 мая 2026
Игорь Нагавкин
Магомед Гаджиев*. Фото: пресс-служба махачкалинской городской клинической больницы №1 / Facebook** **деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
11:28, 19 мая 2026
Гаджиев Магомед Тажудинович*
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
10
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Фото
17:58, 6 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
4
Коля Степанян - из солдат в писатели
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Видео ЦОС ФСБ России, опубликованное в телеграм-канале ТАСС.
22 мая 2026, 23:21
ФСБ рапортовала о предотвращенном взрыве в Новороссийске

Дым от пожара после атаки беспилотников в Туапсе. Фото: пресс-служба губернатора Краснодарского края
22 мая 2026, 19:57
Дом многодетной туапсинки пришел в негодность после пожара на НПЗ

Хаялы Агаева. Фото: https://www.meydan.tv/
22 мая 2026, 17:16
Судьи покинули зал после критики обвиняемой по делу Meydan TV в адрес властей

Обыск в офисе партии "Мать Армении". 22 мая 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DYoPBNYOzvD/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
22 мая 2026, 11:20
Силовики пришли с обыском в офис партии "Мать Армения"

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше