Пашинян использовал тему безвиза с ЕС в предвыборной агитации

Вопрос визовой либерализации с Евросоюзом будет решен в ближайшие два года, заявил сегодня Никол Пашинян в ходе встречи с избирателями.

Как писал "Кавказский узел", Саммит Армения-ЕС касался лишь общих вопросов и не затронул важные для Еревана темы, в частности, карабахских беженцев и военнопленных. Тем не менее он отчетливо продемонстрировал, что действующая власть предпринимает реальные шаги для евроинтеграции страны, что может стать важным для избирателей на парламентских выборах, указали российские и армянские аналитики.

Армения самое позднее в течение двух лет решит вопрос визовой либерализации с Европейским союзом, заявил сегодня в ходе предвыборной агитации премьер-министр Никол Пашинян.



«Нам говорят: у вас такие хорошие отношения с Евросоюзом, неужели не можете решить вопрос виз? А знаете, почему так происходит? Потому что в 2018–2025 годах число выезжающих из Армении в ЕС выросло на 500%. Посольства стран ЕС не успевают обслуживать все заявки граждан Армении», — сказал Пашинян.



По его словам, «тогда вам останется только не забыть паспорт, чтобы поехать в Ларнаку, а билет, как вы знаете, стоит два евро», пишет "Новости Армения".

Диалог Армения—ЕС по визовой либерализации был официально запущен в сентябре 2024 года. Весной 2025 года в Армению прибыли миссии экспертов ЕС, а 5 ноября 2025 года Еврокомиссия передала Еревану План действий по либерализации визового режима.



По словам главы МВД Арпине Саркисян, меры по выполнению этого плана укладываются в рамки реформ, намеченных в Армении. План действий включает 74 обязательных к реализации пункта. Они сгруппированы в четыре блока: биометрические документы (паспорта и ID-карты), управление границами (включая миграцию и предоставление убежища), общественный порядок (включая борьбу с наркотиками, торговлей людьми, профилактику преступности и антикоррупционные меры), а также защиту прав человека.

Как писал "Кавказский узел", правительство Армении поддержало идею проведения референдума о вступлении в Евросоюз, вместе с тем Пашинян призвал не делать поспешных шагов. Пресс-секретарь президента России напомнил, что состоять одновременно в Евросоюзе и ЕАЭС не получится. Стандарты Евросоюза подразумевают присоединение к антироссийским санкциям, заявил глава МИД России. Совместить курс Армении на сближение с ЕС и членство в Евразийском экономическом союзе "невозможно по определению", заявил Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в Кремле. Он также заявил, что в Москве "хотели бы" допуска всех пророссийских политических сил к парламентским выборам в Армении.

Властям Армении следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС, например, провести референдум, который может стать основанием для "интеллигентного развода" двух стран, заявил Путин.