Прокуратура Армении потребовала конфисковать имущество Царукяна

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Речь идет об изъятии земельного участка и построек на берегу озера Севан.

Как информировал "Кавказский узел", 7 июля суд арестовал на два месяца лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", миллиардера Гагика Царукяна, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от налогов.

6 июля силовики провели обыски в доме лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна и во всех его компаниях. После обысков Царукян был задержан по подозрению в мошенничестве и легализации денег в составе организованной группы. Несколько оппозиционных сил Армении назвали задержание Царукяна политическим преследованием.

Прокуратура Армении обратилась в Антикоррупционный суд с иском, в котором требует конфискации расположенного на берегу озера Севан имущества концерна "Мульти групп", принадлежащего Царукяну.

Прокуратура требует отозвать право собственности на земельный участок площадью 1,21 га и деревянное строение площадью 60 кв. м., которое было оформлено 29 ноября 1996 года, а также признать недействительной сделку купли-продажи между ЗАО "Беглу" и Гагиком Царукяном от 8 сентября 2000 года. В случае удовлетворения иска в государственную собственность перейдут земельный участок площадью 0,29114 га, построенные на земельном участке здания и строения, а именно: жилые дома площадью 425,12 кв. м, лодочная станция площадью 23,04 кв. м, забор площадью 100,8 кв. м, , цитирует сообщение пресс-службы Генеральной прокуратуры Армении News.am.

Партия Царукяна "Процветающая Армения" вместе с другими армянскими политическими партиями ранее выступила с заявлением о нелегитимности власти и планах добиваться ее смещения. 25 июня стало известно, что Генпрокуратура Армении направила в Центральную избирательную комиссию ходатайство о лишении Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности.

Экоактивисты Армении заявили об угрозе жизни животных из зоопарка Царукяна

Жизнь питомцев из личного зоопарка Гагика Царукяна находится под угрозой. Об этом заявила учредитель организации "Эко-медиа" Нарине Киракосян. "Сотрудники парка сообщили нам, что входные двери в парк опечатаны и полиция не позволяет смотрителям за животными и растениями войти на территорию, чтобы полить растения и покормить многочисленных птиц, рыб, а также 12 породистых спортивных лошадей (арабских, английских) и 9 нильских крокодилов", - написала Киракосян в Facebook*.

По ее информации, лошади не пили воду более суток, а крокодилы голодают уже свыше 10 дней, поскольку по графику их кормят раз в неделю.

Между тем адвокат Заруи Постанджян потребовала от следственных органов выяснить обстоятельства гибели львицы, принадлежащей Царукяну, и дать оценку действиям следователя, принявшего решение об изъятии трех львов и тигра у бизнесмена.

Постанджян обратила внимание, что по решению следователя СК Армении 6 июля был произведен процесс конфискации и транспортировки животных из частного дома Гагика Царукяна в Ереванский зоопарк. "В ходе операции по изъятию животным был введен снотворный/анестезирующий препарат, после чего одна из львиц была доставлена в зоопарк, однако не вышла из наркоза. Согласно официальному заявлению зоопарка, у животного было множество возрастных и сопутствующих заболеваний (заболевания печени, сердца, легких). Я считаю, что действия следователя содержат элементы преступления", - потребовала адвокат в публикации на странице в Facebook*.

Постанджян также попросила следствие выяснить законность и безопасность условий содержания других конфискованных животных, чтобы предотвратить гибель или нанесение вреда здоровью животных.

Кавказский узел" также писал, что премьер-министр Никол Пашинян в ходе предвыборной агитации в мае заявил, что завод "Араратцемент", принадлежащий семье лидера оппозиционной "Процветающей Армении" Гагика Царукяна, будет национализирован. После этого прокуратура сообщила о деле в связи с нарушениями при приватизации предприятия. Перед выборами прокуратура направила иск в суд с требованием отменить приватизацию предприятия "Араратцемент".

Напомним, ранее аналитики отметили, что партия "Процветающая Армения", блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении.