×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:14, 8 июля 2026

Прокуратура Армении потребовала конфисковать имущество Царукяна 

Гагик Царукян. Фото: Asghar Khamseh https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Речь идет об изъятии земельного участка и построек на берегу озера Севан.

Как информировал "Кавказский узел", 7 июля суд арестовал на два месяца лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", миллиардера Гагика Царукяна, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от налогов. 

6 июля силовики провели обыски в доме лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна и во всех его компаниях. После обысков Царукян был задержан по подозрению в мошенничестве и легализации денег в составе организованной группы. Несколько оппозиционных сил Армении назвали задержание Царукяна политическим преследованием.

Прокуратура Армении обратилась в Антикоррупционный суд с иском, в котором требует конфискации расположенного на берегу озера Севан имущества концерна "Мульти групп", принадлежащего Царукяну.

Прокуратура требует отозвать право собственности на земельный участок площадью 1,21 га и деревянное строение площадью 60 кв. м., которое было оформлено 29 ноября 1996 года, а также признать недействительной сделку купли-продажи между ЗАО "Беглу" и Гагиком Царукяном от 8 сентября 2000 года. В случае удовлетворения иска в государственную собственность перейдут земельный участок площадью 0,29114 га, построенные на земельном участке здания и строения, а именно: жилые дома площадью 425,12 кв. м, лодочная станция площадью 23,04 кв. м, забор площадью 100,8 кв. м, , цитирует сообщение пресс-службы Генеральной прокуратуры Армении News.am.

Партия Царукяна "Процветающая Армения" вместе с другими армянскими политическими партиями ранее выступила с заявлением о нелегитимности власти и планах добиваться ее смещения. 25 июня стало известно, что Генпрокуратура Армении направила в Центральную избирательную комиссию ходатайство о лишении Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности. 

Экоактивисты Армении заявили об угрозе жизни животных из зоопарка Царукяна

Жизнь питомцев из личного зоопарка Гагика Царукяна находится под угрозой. Об этом заявила учредитель организации "Эко-медиа" Нарине Киракосян. "Сотрудники парка сообщили нам, что входные двери в парк опечатаны и полиция не позволяет смотрителям за животными и растениями войти на территорию, чтобы полить растения и покормить многочисленных птиц, рыб, а также 12 породистых спортивных лошадей (арабских, английских) и 9 нильских крокодилов", - написала Киракосян в Facebook*.

По ее информации, лошади не пили воду более суток, а крокодилы голодают уже свыше 10 дней, поскольку по графику их кормят раз в неделю. 

Между тем адвокат Заруи Постанджян потребовала от следственных органов выяснить обстоятельства гибели львицы, принадлежащей Царукяну, и дать оценку действиям следователя, принявшего решение об изъятии трех львов и тигра у бизнесмена.

Постанджян обратила внимание, что по решению следователя СК Армении 6 июля был произведен процесс конфискации и транспортировки животных из частного дома Гагика Царукяна в Ереванский зоопарк. "В ходе операции по изъятию животным был введен снотворный/анестезирующий препарат, после чего одна из львиц была доставлена в зоопарк, однако не вышла из наркоза. Согласно официальному заявлению зоопарка, у животного было множество возрастных и сопутствующих заболеваний (заболевания печени, сердца, легких). Я считаю, что действия следователя содержат элементы преступления", - потребовала адвокат в публикации на странице в Facebook*.

Постанджян также попросила следствие выяснить законность и безопасность условий содержания других конфискованных животных, чтобы предотвратить гибель или нанесение вреда здоровью животных.

Кавказский узел" также писал, что премьер-министр Никол Пашинян в ходе предвыборной агитации в мае заявил, что завод "Араратцемент", принадлежащий семье лидера оппозиционной "Процветающей Армении" Гагика Царукяна, будет национализирован. После этого прокуратура сообщила о деле в связи с нарушениями при приватизации предприятия. Перед выборами прокуратура направила иск в суд с требованием отменить приватизацию предприятия "Араратцемент".

Напомним, ранее аналитики отметили, что партия "Процветающая Армения", блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Наводнение в Дагестане. Фото: Пресс-служба МЧС Дагестана
17:33, 8 июля 2026
Менее 24% заявителей получили выплаты после наводнения в Дагестане
Нарек Карапетян. Фото: Международная Энергетическая Корпорация
16:36, 8 июля 2026
ЦИК отказалась рассматривать ходатайство прокуратуры о преследовании Нарека Карапетяна
15:29, 8 июля 2026
Военный осужден в Нальчике за отсутствие на службе
Алина Джикаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:31, 8 июля 2026
Алина Джикаева признала вину в даче взяток полицейскому
Тызыльская теснина, Эльбрусский район в Кабардино-Балкарии. Фото: Олег Мар. https://ru.wikipedia.org/
13:32, 8 июля 2026
Формальный подход чиновников лишил Кабардино-Балкарию туристических дивидендов
Персоналии
Зарема Мусаева. Фото https://t.me/no_torture/3204*
11:01, 8 июля 2026
Мусаева Зарема Абуязитовна
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
10:50, 8 июля 2026
Щукин Федор Вячеславович
Бабушкин Игорь Юрьевич, фото https://www.astrobl.ru/news/112792
11:02, 7 июля 2026
Бабушкин Игорь Юрьевич
Справочник
Горящая АЗС. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot. Атаки на SOCAR и нота протеста МИД Азербайджана

Адам Кадыров. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Ордена и медали Адама Кадырова

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
18:27, 7 июля 2026
Горы слов. Литература Кавказа
Алиса Ганиева, «Салам тебе, Далгат!». Повесть, которая поменяла правила игры
Фото
17:31, 7 июля 2026
Ветер с Апшерона
2
Шушинская конференция с антипутинской, а не антироссийской целью
Фото
11:17, 7 июля 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Неизвестная аналитика
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Алина Джикаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08 июля 2026, 14:31
Алина Джикаева признала вину в даче взяток полицейскому

Продукция завода по производству извести в Гулли. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=wCW37k63twU
08 июля 2026, 07:38
Жители Гулли обратились к Щукину с жалобой на завод по производству извести

Мазут на песке. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08 июля 2026, 05:40
Экологи назвали ожидаемыми жалобы туристов на мазут на пляжах Кубани

Пожар на АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08 июля 2026, 01:44
Политологи в Баку объяснили значение ударов по украинским объектам SOCAR

Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Показать больше