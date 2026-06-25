Генпрокуратура Армении попросила лишить Царукяна депутатской неприкосновенности

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Генпрокуратура Армении направила в Центральную избирательную комиссию ходатайство о лишении лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Никол Пашинян в ходе предвыборной агитации в мае заявил, что завод "Араратцемент", принадлежащий семье лидера оппозиционной "Процветающей Армении" Гагика Царукяна, будет национализирован. После этого прокуратура сообщила о деле в связи с нарушениями при приватизации предприятия. Перед выборами прокуратура направила иск в суд с требованием отменить приватизацию предприятия "Араратцемент".

Генпрокуратура Армении направила в Центральную избирательную комиссию ходатайство о лишении лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности. В ЦИК подтвердили получение ходатайства, передает Armenia Today.

О каком именно производстве идет речь, прокуратура не уточняет, пишет News.Am.

По мнению аналитиков, "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и "Сильной Арменией" Самвела Карапетяна, партией была одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". Семь партий, в том числе "Процветающая Армения" обжаловали решение Центризбиркома, по которому партия Царукяна не преодолела 4-процентный барьер.

Сегодня также сталол известно, что генпрокуратура Армении завершила расследование и накануне передала в суд материалы уголовного производства в отношении экс-губернатора Котайкской области Карапета Гулояна - зятя Гагика Царукяна, пишет "Новости Армения".



В отношении Гулояна ранее было возбуждено публичное уголовное преследование по обвинению в незаконных действиях с имуществом, находящимся под арестом. По данным следствия, несмотря на наложенный судом арест, Гулоян организовал масштабное повреждение дома, который подлежал возможной конфискации в пользу государства. В результате этих действий государству был причинен ущерб в размере не менее 229 млн драмов (более $620 тысяч .).



12 мая 2026 года суд постановил конфисковать в пользу государства около 91% недвижимости в селе Ариндж, признанной имуществом незаконного происхождения Гулояна и его супруги Розы Царукян. 10 июня 2026 года суд избрал в отношении Гулояна меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц, а также залог в размере 20 млн драмов. Прокуратура намерена подать в суд имущественный иск.