Аналитики оценили шансы партий "второй лиги" попасть в Нацсобрание Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армянские партии, уступающие по числу сторонников основным оппонентам партии власти, в предвыборных программах анонсировали прекращение давления на церковь, реформу судебной системы и усиление безопасности страны, в том числе пересмотр условий мирного договора с Баку. Из этих четырех партий не все смогут попасть в парламент, спрогнозировали политологи.

Как писал "Кавказский узел", армянская оппозиция остается раздробленной на фоне начавшейся 8 мая агиткампании и усилившегося давления: главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство. Представители блоков "Сильная Армения" и "Армения" указали на важность партнерства с Россией, но подчеркнули необходимость самостоятельной политики страны.

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. Блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, блок "Армения" Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Вопросы будущего Армении стали центральными в предвыборной агитации Никол Пашинян заявил о том, что Армения никогда не пойдет на конфликт с Москвой, его основные оппоненты на парламентских выборах сконцентрировались на будущем страны и безопасности ее жителей.

По данным армянского представительства Gallup International Association, 28,8% избирателей готовы голосовать за партию власти «Гражданский договор», 14,9% – за оппозиционный блок «Сильная Армения», 12,1% – за блок «Армения», а за оппозиционную партию «Процветающая Армения» – 8,7%. Такие данные озвучил 22 мая руководитель представительства Арам Навасардян, представляя данные опроса. В телефонном опросе, который был проведен с 19 по 21 мая, приняли участие 1102 человека, сообщает News.am.

Согласно данным опроса, на пятом месте находится партия «Крылья единства» бывшего омбудсмена Армении Армана Татояна. Следующей идет партия «ДОК» ("Демократия, закон и дисциплина") находящегося под арестом в США блогера Вардана Гукасяна с 3,1% голосов. На 7-м месте партия «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна, а на 8-м – "Благодарственная партия Армении" политолога Гургена Симоняна с 2,3% голосов.

Представители этих четырех партий рассказали 22 мая корреспонденту «Кавказского узла» об особенностях их политических программ.

"Крылья единства" выступает против давления на церковь

Представитель партии «Крылья единства» Нарек Геворкян сделал акцент на оппонировании действующей власти. По его мнению, в Армении "на государственном уровне ведется системная борьба против национальной идентичности и церкви".

"Несмотря на давление и попытки раскола внутри духовенства, число молодых людей в храмах в последнее время только увеличилось. Голосование за правящую партию на предстоящих 7 июня выборах станет прямым ударом по церкви, после чего власти незамедлительно применят силовой ресурс против религиозных институтов. А мы выступаем против этого, мы за сохранение армянской идентичности», - сказал он.

О преследовании оппонентов Никола Пашиняна, в том числе священнослужителей, и о планах премьер-министра по преобразованию Армянской апостольской церкви можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении".

По словам Геворкяна, правоохранительная система страны полностью парализована и "занята исключительно удержанием кресла одного человека". "В республике сформировалась атмосфера полного беззакония, при которой сторонники власти пользуются абсолютной защищенностью, а рядовые граждане и оппозиционеры подвергаются репрессиям. […] А партия «Крылья единства» идет на выборы, чтобы объединить народ и вернуть государству достоинство», - заявил Нарек Геворкян.

Он добавил, что в партии объединились люди, "не причастные к коррупционным схемам как прошлых, так и нынешних властей". "Партия ставит в приоритет предоставление молодежи реальных рычагов управления страной, создание рабочих мест в регионах для предотвращения оттока населения, а также внедрение социальных программ поддержки, включая бесплатное высшее образование и предоставление жилья многодетным семьям», - заключил оппозиционер.

"ДОК" планирует реформу судебной системы

Главная цель партии «ДОК» - установление в стране «диктатуры закона», которая должна действовать одинаково для всех, заявил руководитель предвыборного штаба партии Левон Багдасарян. "Надо вернуть достоинство государства, силу закона и исключить растрату государственных средств", - пояснил он.

Одним из ключевых пунктов предвыборной программы является радикальная реформа судебной системы, отметил оппозиционер.

«Сегодня судьи не могут быть объективными из-за навязанных исполнительной властью правил игры и колоссальной загруженности судов, в производстве каждого судьи находится по 5-6 тысяч дел. Треть судебных дел является следствием бездействия или неправомерных шагов государственных органов. Мы предлагаем дать судебной власти полные полномочия, чтобы судья не был скован только наказанием по букве закона, а мог обязать госорганы повысить уровень жизни граждан, если их права были нарушены», - отметил он.

После прихода к власти "ДОК" намерена законодательно запретить депутатам возможность переходить в другие партии. «В парламенте Армении депутаты часто пачками переходят из одного лагеря в другой, так как действующий закон дает им эту свободу, что является губительным для страны. «ДОК» разработал четкий механизм для нейтрализации рисков политического предательства: все их кандидаты подписали гражданско-правовой договор, согласно которому в случае отказа от идеологии партии они обязаны сложить мандат. Если же депутат решит переметнуться на другую сторону баррикад, он в качестве штрафа должен выплатить партии огромную сумму», - сообщил Багдасарян.

Что касается отсутствия активной агитационной кампании, то и здесь, по словам представителя партии, они решили отличаться от других. «Партия «ДОК» отказалась от традиционной предвыборной кампании и дворовых встреч, поскольку риторика обливания друг друга грязью на улицах не подобает стране. Мы представляем свои программы исключительно через интернет», - заявил он.

Среди целей "Просвещенной Армении" – пересмотр условий мирного договора с Баку

Одним из главных обещаний партии «Просвещенная Армения» является ликвидация Службы принудительного исполнения судебных актов и реформа системы взысканий.

«Сегодня граждане превратились для государства лишь в «материал для штрафов», а их банковские счета необоснованно и мгновенно блокируются. Необходимо прекратить практику, когда штрафы планируются в государственном бюджете как источник дохода. Вместо этого надо внедрить механизмы, защищающие права и имущество граждан от карательного фискального давления. Мы обещаем полностью ликвидировать этот орган в ее нынешнем виде и внедрить принципиально иную систему», - сказал лидер партии Эдмон Марукян.

Еще одной задачей Марукян видит разрушение монополии Центрального банка и снижение кредитного бремени жителей. "«Просвещенная Армения» добьется резкого снижения процентных ставок по кредитам и сломает систему, создавшую условия для финансового грабежа населения. […] В качестве системного решения надо не только ограничить кредитные ставки, но и законодательно запретить сотрудникам государственных финансовых структур и Центробанка переходить на руководящие посты в частные коммерческие банки сразу после увольнения", - сказал он.

Также в случае прохождения в парламент партия обещает инициировать пересмотр и изменение в пользу Армении ряда ключевых пунктов в уже парафированном тексте мирного договора с Азербайджаном.

8 августа 2025 года Ильхам Алиев и Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Причем Алиев и Пашинян не подписывали мирное соглашение, а лишь парафировали его, при этом большинство пунктов декларации содержит размытые формулировки, указали аналитики.

«Во-первых, исключение принципа присутствия третьих сил на приграничных территориях Армении и Азербайджана; во-вторых, отмена пунктов, по которым Ереван может быть обязан по требованию Баку возбуждать уголовные дела и вести следствие против армянских участников войн последних 30 лет. В-третьих, никогда не подписывать документ, к которому не будет приложена четкая карта, фиксирующая признание суверенных границ Армении со стороны Азербайджана», - перечислил Марукян, добавив, что это станет темой для переговоров с Баку.

Благодарственная партия озадачена безопасностью страны

Главная задача Благодарственной партии Армении - обеспечение безопасности страны собственными силами, заявил представитель этой партии Артак Пайтян.

«Обеспечение безопасности Армении должно опираться исключительно на собственные силы. Безопасность является комплексным понятием, включающим военную, экономическую, информационную и психологическую составляющие, поэтому ответственность за нее несут все граждане, независимо от партийной принадлежности. Как пример эффективной оборонной модели я могу назвать Швейцарию, построившую глубоко эшелонированную многоуровневую систему, которая десятилетиями удерживает другие государства от военной агрессии», - сказал он.

Азербайджан остается для Армении враждебным государством, пока не решены ключевые фундаментальные проблемы, считает Пайтян.

«Мы не планируем никаких военных действий против Баку, однако риски эскалации сохраняются, потому что есть много нерешенных вопросов. И пока нет стабильности, никто не может предугадать шаги Азербайджана. Кроме этого, непредсказуемо может повести себя как формально не враждебная Турция, так и Россия, которую принято считать дружественной страной, но чьи прошлые действия в отношении Армении вызывают вопросы», - отметил он.

По этой причине, уверен политик, республика нуждается в поддержке внешних партнеров. «Однако речь не идет о вводе иностранных войск на территорию Армении. Ереван должен активно развивать военно-техническое, образовательное и практическое сотрудничество со странами блока НАТО, не вступая при этом в сам альянс. За счет внешней технологической и образовательной поддержки Армения сможет поднять свои оборонные возможности до уровня, позволяющего эффективно сдерживать региональных противников», - подчеркнул Пайтян.

Политологи указали на предвыборные сложности партий "второй лиги"

Политолог, бывший депутат парламента Армении Микаэл Золян уверен, что у этих политических сил мало шансов оказаться в парламенте. "Из этих четырех партий не все смогут попасть в парламент, потому что борьба за голоса идет между другими партиями. Будет очень сложно набрать необходимое количество голосов для того, чтобы оказаться в парламенте. Из указанных вами партий, мне кажется, больше шансов у силы Гургена Симоняна ["Благодарственная партия Армении"] и блогера Вардана Гукасяна ["ДОК]", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Симонян позиционирует себя как прозападного лидера, отметил политолог. "Он ранее не занимал какие-то должности, не был связан ни с властями, ни с оппозицией. Скорее всего за него проголосуют те люди, которые не хотят голосовать Пашиняна, но и не готовы голосовать за пророссийские силы. Вот здесь Симонян может оказаться в выигрышной позиции», - сказал он.

Вардан Гукасян, по оценке политолога, - "типичный популист, скорее пророссийский популист". "Он под арестом в США, и без него [соратникам] будет очень сложно мобилизовать всех сторонников. Но вот если это им удастся, то в этом случае я допускаю, что они могут набрать процент голосов. А у [Эдмона] Марукяна и [Армана] Татояна, которые позиционируют себя как пророссийские силы, мне кажется, шансов очень мало. За них проголосуют только их очень верные сторонники, потому что у них одинаковая повестка с такими более влиятельными оппозиционными политиками, как Самвел Карапетян и Роберт Кочарян", - отметил Золян.

Политолог Армен Бадалян согласен, что эти партии вряд ли смогут попасть в парламент. «Есть партия власти и три опозиционные силы, которые являются основными участниками борьбы за голоса избирателей. Назовем их игроками первой лиги. Есть игроки второй лиги, к их числу можно отнести партии, о которых вы говорите. И вот игроки второй лиги будут бороться за то, чтобы урвать голоса избирателей, которые хотят голосовать за игроков первой лиги. Им будет очень сложно таким образом набирать столько голосов, чтобы этого хватило для минимального необходимого количества голосов для партий – 4% от общего числа избирателей», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, всё усложняется тем, что есть также "третья лига игроков", которые попытаются отнимать голоса игроков второй лиги. «И это еще больше усложняет работу этих партий. Поэтому я говорю, что у них очень мало шансов оказаться в парламенте», - указал Бадалян.

Напомним, обещания четырех основных политических сил, участвующих в парламентских выборах, коснулись снижения уровня бедности, создания новых рабочих мест, повышения пенсий и ВВП. По мнению аналитиков, большинство этих обещаний - просто популизм.

Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".