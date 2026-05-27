Режим ЧС введен в Таганроге после ракетной атаки

Врачи назвали тяжелым состояние одной из женщин, пострадавших при ракетной атаке в Таганроге. В результате повреждения котельной жители ряда домов остались без горячей воды, власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром, по данным властей, в Таганроге была уничтожена ракета. Два человека доставлены в больницу, в результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей на улице Циолковского.

Состояние одной из раненых названо тяжелым

В результате ракетной атаки пострадали две женщины, уточнил сегодня в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Пострадавшие доставлены в больницу. Одна - в тяжелом состоянии. Окажем всю необходимую помощь. Выражаю огромное сочувствие пострадавшим. Сейчас врачи делают все возможное для сохранения их жизни и здоровья", - написал он.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", улица Циолковского расположена в Северо-Западном районе Таганрога и проходит по микрорайону "Военный городок". Поблизости расположены гаражные кооперативы, Николаевское кладбище и множество садовых товариществ, окружающих обширную территорию, не обозначенную на карте.

Жители нескольких домов остались без горячей воды

Серьезные повреждения в результате инцидента получила котельная МУП «Городское хозяйство» на улице Циолковского, сообщила в своем телеграм-канале мэр Таганрога Светлана Камбулова.

Работа котельной временно приостановлена

"В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования", - отчиталась она.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) Режим ЧС - порядок реагирования всех уровней власти при возникновении чрезвычайных ситуаций. ЧС определяется как особая обстановка, возникшая из-за природных или техногенных факторов и нарушающая нормальные условия жизни населения. В справке "Кавказского узла" рассказывается о критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий.

Власти приняли решение о введении локального режима ЧС, добавила глава города. "Комиссия приступила к обследованию территории, домов и оценке причинённого ущерба. Ещё раз подчеркну: всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь", - говорится в публикации.

Таганрог регулярно подвергается воздушным атакам

Напомним, Таганрог, в Западном районе которого расположен авиазавод (ТАНТК) имени Бериева, регулярно подвергается воздушным атакам. Так, 19 апреля три человека пострадали при атаке БПЛА, территории авиазавода и парка были оцеплены. Пользователи Telegram тогда призвали эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно официальным данным, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.

Жильцам дома в центре Таганрога, поврежденного в результате падения ракеты летом 2023 года, власти выплатили по 10 тысяч рублей и заменили выбитые окна, хотя квартиры потребовали серьезного ремонта. Пострадавшие имеют право добиваться компенсаций через суд, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.