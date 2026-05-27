×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:00, 27 мая 2026

Режим ЧС введен в Таганроге после ракетной атаки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врачи назвали тяжелым состояние одной из женщин, пострадавших при ракетной атаке в Таганроге. В результате повреждения котельной жители ряда домов остались без горячей воды, власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром, по данным властей, в Таганроге была уничтожена ракета. Два человека доставлены в больницу, в результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей на улице Циолковского.

Состояние одной из раненых названо тяжелым

В результате ракетной атаки пострадали две женщины, уточнил сегодня в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Пострадавшие доставлены в больницу. Одна - в тяжелом состоянии. Окажем всю необходимую помощь. Выражаю огромное сочувствие пострадавшим. Сейчас врачи делают все возможное для сохранения их жизни и здоровья", - написал он.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", улица Циолковского расположена в Северо-Западном районе Таганрога и проходит по микрорайону "Военный городок". Поблизости расположены гаражные кооперативы, Николаевское кладбище и множество садовых товариществ, окружающих обширную территорию, не обозначенную на карте.

Жители нескольких домов остались без горячей воды

Серьезные повреждения в результате инцидента получила котельная МУП «Городское хозяйство» на улице Циолковского, сообщила в своем телеграм-канале мэр Таганрога Светлана Камбулова.

Работа котельной временно приостановлена

"В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования", - отчиталась она.

Разрушенный дом в результате наводнения. Краснодарский край, Крымск, июль 2012 г. Фото Никиты Серебрянникова для
16:59 10.04.2026
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)
Режим ЧС - порядок реагирования всех уровней власти при возникновении чрезвычайных ситуаций. ЧС определяется как особая обстановка, возникшая из-за природных или техногенных факторов и нарушающая нормальные условия жизни населения. В справке "Кавказского узла" рассказывается о критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах  для ликвидации последствий.

Власти приняли решение о введении локального режима ЧС, добавила глава города. "Комиссия приступила к обследованию территории, домов и оценке причинённого ущерба. Ещё раз подчеркну: всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь", - говорится в публикации.

Таганрог регулярно подвергается воздушным атакам

Напомним, Таганрог, в Западном районе которого расположен авиазавод (ТАНТК) имени Бериева, регулярно подвергается воздушным атакам. Так, 19 апреля три человека пострадали при атаке БПЛА, территории авиазавода и парка были оцеплены. Пользователи Telegram тогда призвали эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно официальным данным, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.

Жильцам дома в центре Таганрога, поврежденного в результате падения ракеты летом 2023 года, власти выплатили по 10 тысяч рублей и заменили выбитые окна, хотя квартиры потребовали серьезного ремонта. Пострадавшие имеют право добиваться компенсаций через суд, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Таганрог. Фото: Dimon2007 https://ru.wikipedia.org/
07:14, 27 мая 2026
Два человека доставлены в больницу после ракетной атаки в Таганроге
06:56, 26 мая 2026
Дошло до суда дело бывшего главы Новочеркасска
Виктор Бережной. Фото: https://rostov-gorod.ru/
02:57, 24 мая 2026
Верховный суд усмотрел нарушения в деле Виктора Бережного
Психиатрическая клиника. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:58, 24 мая 2026
Ростовский суд приговорил жителя Крыма к принудительному лечению за подготовку теракта
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
17:19, 23 мая 2026
Четыре бойца из Ростовской области убиты в зоне СВО
Персоналии
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
14:08, 26 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:00, 25 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
13:50, 21 мая 2026
Царукян Гагик Коляевич
Справочник
Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Приговор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Заседание парламента Армении. Информация с электронного табло: 3 - явка, 104 - неявка, 54 - кворум. Коллаж "Кавказского узла" Скриншот видео https://news.am/ru/video/1038688
27 мая 2026, 11:04
Больше сотни армянских парламентариев второй день подряд проигнорировали заседание

Хасавюртовский горсуд. Фото: РИА Дагестан http://www.riadagestan.ru/
26 мая 2026, 22:40
Полицейские избежали наказания за фальсификацию дела Юлдуз Курашовой

Европейский суд по правам человека. Фото: https://bigenc.ru/
26 мая 2026, 20:43
ЕСПЧ назначил компенсацию азербайджанскому активисту Абдулу Абилову

Бывший вице-губернатор Кубани Сергей Власов. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
26 мая 2026, 13:10
Осужденный вице-губернатор Кубани пропал в зоне СВО

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше