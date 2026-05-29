Многоквартирный дом поврежден беспилотником в Волгограде

Беспилотник повредил многоквартирный дом в Волгограде, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Жители города сообщили о большом количестве взрывов.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля житель Алексеевского района Волгоградской области был госпитализирован с осколочным ранением ноги в результате атаки беспилотников.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали практически ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители

В Краснооктябрьском районе Волгограда беспилотником поврежден многоквартирный дом №32 по улице Вершинина, сообщил глава региона Андрей Бочаров. По словам чиновника, люди в результате этого инцидента не пострадали.

"По предварительным данным, повреждено остекление балконов, пострадавших и возгораний не зафиксировано", – цитирует слова губернатора “Коммерсант”.

Жители Волгограда утверждают, что слышали более 20 взрывов над городом. По словам волгоградцев, взрывы, в частности, были слышны в южной и центральной части областного центра, а в небе были заметны вспышки, передает SHOT.

В Волгоградской области еще в 23.08 мск 28 мая была объявлена ракетная опасность, жители получили соответствующие оповещения от РСЧС, информировало издание V1.

Аэропорт Волгограда с 22.51 мск 28 мая не принимает и не отправляет рейсы. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – сообщил Telegram-канал Росавиации.