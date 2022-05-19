Пользователи Telegram одобрили заявление Турции о жертвах Кавказской войны

19 мая 2022, 12:58

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МИД Турции в преддверии 158-й годовщины окончания Кавказской войны назвал трагедией массовое изгнание черкесов с Кавказа. Некоторые пользователи Telegram одобрили эту позицию.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая отмечается День памяти жертв Кавказской войны. В 2021 году в Нальчике в этот день состоялось шествие, посвященное 157-й годовщине окончания Кавказской войны. В этом году в Кабардино-Балкарии активистам не удалось согласовать траурное шествие, однако остальные запланированные мероприятия состоятся. Памятные мероприятия запланированы также в Адыгее, Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае, сообщили представители адыгских общественных организаций.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгов (черкесов) на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны.

21 мая в Турции будет отмечаться 158-я годовщина "черкесского изгнания", заявил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Билгич. "Во время вторжения царской России на Кавказ сотни тысяч представителей кавказских народов погибли. Многие оставшиеся в живых были высланы со своей родины и вынуждены были укрыться в Анатолии. Cегодня мы еще ощущаем боль этой трагедии, которая получила название «черкесского изгнания». Пользуясь случаем, мы склоняем головы перед памятью погибших", - говорится в заявлении Билгича, опубликованном 18 мая на русском языке на сайте министерства.

Заявление МИД Турции размещено также в информационно-новостном Telegram-канале" "Голос Турции", на который подписаны 18,5 тысячи пользователей. Авторы некоторых комментариев под публикацией одобрили позицию властей страны. "Спасибо, братская Турция!" – написал, в частности, пользователь с ником "А".

Пользователь с ником "Брат" призвал власти Турции к более активному проявлению своей позиции. "МИД Турции и всему правительству хочу сказать: не нужно склонять голову перед нами, а если так переживаете за нас, то что вам стоит сегодня воспользоваться таким уникальным случаем и встать вместе с Украиной рядом и помочь им и вашим братьям-мусульманам?" – написал он.

"Она помогает по мере возможности. Как кавказец говорю, турки делают все, что нужно. Как минимум они приютили миллионы сирийцев, черкесов и т.д. Столько, сколько делает Турция, не делает никто. Поэтому лучшая часть наших народов благодарны туркам", - ответил на это пользователь с ником, состоящим лишь из точки.

Напомним, 10 октября 2021 года черкесская диаспора Турции открыла в Стамбуле монумент, посвященный геноциду и изгнанию черкесов с исторической родины. По словам инициаторов, открытие памятника связано с усилиями диаспоры добиться признания геноцида черкесов.

Проект памятника был реализован в сотрудничестве с муниципалитетом стамбульского района Бейликдузю и оплачен из бюджета муниципалитета. Мэр района Мехмет Мурат Чалык также оказал поддержку, рассказал тогда "Кавказскому узлу" президент "Черкесского культурного дома" Омер Чоток. Представителей российского консульства на открытии памятника не было.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также опубликована статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

Турция выступила против расширения НАТО на фоне стремления Грузии в альянс

18 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что власти республики не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, так как те не выдали по запросу Анкары подозреваемых в терроризме. "Мы попросили выдать нам 30 террористов, нам их не выдали. Вы нам не выдаете террористов, но в то же время ждете от нас поддержки в вопросе членства в НАТО. НАТО - это организация безопасности, поэтому мы не скажем «да» организации, которая сама лишена безопасности", - привел в тот же день ТАСС сказанные в парламенте слова Эрдогана.

Аналогичное заявление Эрдоган сделал двумя днями ранее, 16 мая. "Мы не можем сказать «да» присоединению к НАТО тех, кто вводил санкции против Турции", - сказал он. Эрдоган добавил, что эти страны заявляли о нежелании выдавать Турции террористов. Ранее Швеция и Финляндия отказались экстрадировать членов Рабочей партии Курдистана, которых турецкие власти считают террористами, сообщило РБК.

При этом сближение с НАТО уже много лет остается в числе приоритетов внешней политики Грузии. Членство в Североатлантическом альянсе позволит Грузии чувствовать себя более защищенной и стабилизировать отношения с Россией, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

В октябре 2021 года министр обороны США после визита в Грузию заявил о готовности Штатов укреплять обороноспособность этой республики. В случае нового обострения ситуации в Донбассе или роста напряженности в Южной Осетии, в Грузии могут быть размещены военные опорные точки США, что предполагает заключение военного соглашения, и это стало бы предпочтительнее, чем вступление страны в НАТО, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, после "Пятидневной войны" 2008 года, в которой приняла участие Россия. В 2017 году итоги выборов президента Южной Осетии отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан. В апреле 2022 года Евросоюз и 10 государств, в том числе страны НАТО, вновь не признали очередные выборы президента Южной Осетии, выразив поддержку территориальной целостности Грузии.

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