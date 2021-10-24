Открытие монумента в Стамбуле стало еще одним шагом на пути к признанию геноцида черкесов

24 октября 2021, 04:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Черкесская диаспора Турции открыла в Стамбуле монумент, посвященный геноциду и изгнанию черкесов с исторической родины. По словам инициаторов, открытие памятника связано с усилиями диаспоры добиться признания геноцида черкесов.

Церемония открытия памятника, посвященного геноциду и изгнанию черкесов, прошла 10 октября в стамбульском районе Бейликдузю, в европейской части города, рассказали "Кавказскому узлу" организаторы мероприятия и представители диаспоры.

Автором монумента является Кераметтин Денмез, памятник был отобран из восьми различных проектов советом диаспоры, в который вошли художники и старейшины, рассказал 23 октября корреспонденту "Кавказского узла" президент "Черкесского культурного дома" Омер Чоток.

"В результате проведенных оценок проект, принадлежащий господину Кераметтину Денмезу, был признан подходящим, и его реализация была осуществлена. Проект памятника - идея ассоциации «Черкесский культурный центр», и был реализован в сотрудничестве с муниципалитетом Бейликдузю. На памятник не собирали никаких денег, бюджет работ покрыл муниципалитет Бейликдузю. Мэр района господин Мехмет Мурат Чалык также оказал свою поддержку", - рассказал Чоток.

По словам организаторов, на церемонии открытия, несмотря на холодную и дождливую погоду, присутствовало около 500 человек. Среди участников были президент Федерации Кавказских ассоциаций (KAFFED) Йылдыз Шекерчи и президенты ассоциаций-членов. "Для мемориального проекта было две основные причины. Во-первых, не только черкесы, но и люди других национальностей, проживающие в Турции, должны знать и помнить о геноциде и изгнании черкесов. Во-вторых, черкесы никогда не должны забывать о своем геноциде и изгнании", - считает президент "Черкесского культурного дома".

Черкесские организации диаспоры находятся в постоянном взаимодействии, потому в курсе тех или других мероприятий общин по всей стране, рассказал Омер Чоток. "В разных городах Турции есть пять памятников геноциду и изгнанию… Мы не можем пытаться построить памятник в России, но мы думаем, что, если черкесские художники и лидеры общественного мнения там предпримут попытку, все черкесы в мире поддержат это. В Турции открытие памятника привлекло большое внимание черкесов, проживающих в Турции и на Кавказе. Мы получили много сообщений о поддержке, и на церемонию приехали гости из разных регионов (России) и стран, таких как Кабардино-Балкария, США, Иордания", - рассказал собеседник.

Описывая памятник, он рассказал, что с задней его стороны изображена гора Эльбрус, на которой размещены семейные гербы. "Гербы размещены случайным образом, представляя семьи, изгнанные с Кавказа по всему миру. Человеческие пробелы, расположенные сзади, хотят рассказать нам о нашем отъезде с Кавказа, но мы никогда не забывали об этом, половина из нас все еще там. В памятник мы не включили элементы, которые вызывают ассоциации с оружием и войной, а также образ угнетенных людей и общества. Мужская и женская статуи стоят спереди и своим гордым видом подчеркивают, что мы сильны и полны надежд несмотря ни на что. Сильная позиция черкесской женщины также отражает уважение к женщинам", - рассказал организатор.

Открытие памятника в Стамбуле – это вклад в дело распространения правды о геноциде, считает Чоток. "Стамбул - это окно в мир. По этой причине за всем, что делается в Стамбуле, следят с интересом. Кроме того, Стамбул является одним из важнейших пунктов, куда прибыли черкесы, сосланные в Османскую империю. Одна из причин, по которой памятник был построен в Стамбуле, заключается в том, чтобы внести свой вклад в рассказ о геноциде черкесов и их изгнании всему миру. Мы думаем, когда придет время, мемориальные проекты будут реализованы на Северном Кавказе, и очень важно, чтобы идеи созрели", - заключил общественник.

Монументы в память о геноциде черкесов ранее были установлены во многих городах Турции, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" доцент факультета естественных и гуманитарных наук университета Окан (Стамбул) Мурат Папшу.

"Первый памятник установлен в 1994 году в деревне Кызылот города Самсуна, он был разрушен неизвестными. В 2000 году в Кефкене (у Черного моря, около города Коджаели) был установлен мемориал. В 2013 году открыли памятник в районе Картал в Стамбуле. Его автором является скульптор Арсен Гушапша, которому принадлежит и авторство памятника в Нальчике. На самом деле это копия нальчикского. В 2015 году открыли в Измите (Коджаели), в 2016 году - в Анкаре (Gölbaşı), в 2017 году – в Эскишехире, в 2018 году - в провинции Ялова, в 2018 году - в Бозююк города Биледжик, в 2020 году - в Борнова (г.Измир). В Борнова памятник вызвал споры. Руководитель администрации района Борновы установил его, вызвав жесткую критику черкесов, что [воин] не похож на черкеса и не представляет их. В мае 2021 года открыли памятник в Кахраманмараше. Также был открыт в Самсуне, однако мне не известна дата", - рассказал Папшу.

Памятники не всегда несут в себе художественную ценность, однако они важны для мировой истории и памяти, считает собеседник. "Памятники, конечно, значимы для сохранения исторической памяти самих черкесов, а с другой стороны - для ознакомления турецкой и мировой общественности с трагедией черкесов. Они поддерживают культурное и историческое сознание черкесского народа. Про художественную ценность - не могу сказать, что все памятники являются художественными произведениями, даже некоторые, возможно, считают «уродливыми». В конечном итоге они есть - и это хорошо. Со временем улучшится и художественность", - считает Папшу.

Он убежден, что целью памятников является сохранение собственной истории и памяти о произошедшей трагедии. На признание геноцида со стороны России существенного влияния эти монументы не оказывают, добавил он. "На Родине есть люди, которые интересуются происходящим в диаспоре. Я не верю, что возможно добиться от российских властей признания геноцида черкесов. Памятники, как я говорил, поддерживают историческую память народа и позволяют новым поколениям черкесов не забывать о своей истории и трагедии предков", - заключил собеседник.

Представителей российского консульства на открытии памятника не было

Ряд представителей черкесской диаспоры обратили внимание на отсутствие на мероприятии, посвященном открытию монумента, представителей российского консульства, которые ранее присутствовали на открытии "Черкесского культурного дома", которое проходило при организации тех же ассоциаций и в этом же стамбульском районе.

Они полагают, что, несмотря на то что произошла смена поколений и сегодняшние потомки наследников Российской империи не несут ответственности за геноцид народов, отношение властей к таким событиям свидетельствует об обратном, об их ассоциации себя с теми, кто угнетал, а потому подобное восприятие заставлять их [российские власти] продолжать бороться с памятью гонимых народов.

"До открытия монумента геноциду и изгнанию черкесов, которое состоялось 10 октября, было бы полезно взглянуть на другое мероприятие с открытием «Дома черкесской культуры», проведенное 26 апреля 2019 года, то есть два с половиной года назад теми же людьми и организациями (Ассоциацией «Черкесский дом», КАФФЕД, муниципалитетом района Бейликдузю). "Дом черкесской культуры", расположен сразу за установленным памятником, он был открыт 26 апреля 2019 года президентом "Ассоциации черкесских домов" Омером Чотоком, президентом КАФФЕД Йылдыз Шекерчи, мэром Бейликдюзю Муратом Чалыком, главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым и генеральным консулом Российской Федерации в Стамбуле Андреем Подъелышевым. Среди приготовлений к открытию «Дома черкесской культуры» стало то, чтобы он был открыт представителем этого геноцида", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель черкесской диаспоры, этнический осетин Кемал Эрдоган.

У активиста нет уверенности в том, что установленный памятник в доподлинной степени отражает трагедию, перенесенную черкесами, и их надежды на будущее. "Все надежды и чаяния наших братьев на родине, которые выступают против кавказской политики России, пытаются сохранить свою культуру и язык, а также имеют надежды и ожидания от турецкой диаспоры, были разбиты вдребезги <...> Сегодня Россия движется от федерализма к унитаризму. Разжигаемые на Кавказе религиозные и этнические конфликты, гражданские права и свободы ограничиваются под различными предлогами, главы регионов не избираются демократическим способом, а присылаются назначенцы, и препятствие языковому образованию, которое является последним бастионом – все это уверенная поступь унитаризма", - убежден Эрдоган.

Как присутствие на открытии "Дома черкесской культуры" в 2019 года российского консула, так и его отсутствие сейчас, во время открытия монумента, является свидетельством неискренности политики и по-разному оценивается в диаспоре, рассказал он. "Открытым остается вопрос, был ли приглашен генеральный консул России на открытие памятника?" - задается вопросом Эрдоган.

Говоря о ценности скульптуры, Эрдоган отметил, что он скорее символизирует возрождение [нации], чем геноцид и изгнание. "Возможно, вы можете ассоциировать такой памятник с темой «возрождения», чтобы сказать, что Кавказ был «свободным», и [вопреки всему] кавказские народы восстали из могил и выпрямились во весь рост. Но если вы спросите, рассказывает ли этот памятник о геноциде и изгнании? Никак нет", - заключил он.

Для черкесской общины было бы существенным шагом установка подобных памятников на Кубани, в Сочи, в населенных пунктах Краснодарского края, считает черкесская активистка Анжелика Тохтамышева.

"Значимость была бы существенной, если бы подобные памятники установили в регионе, где в предмете «Кубановедение» преподается такая чушь в учебниках. И моя внучка должна учить это, где написано, что казаки освобождали свою землю от адыгов и были большие потери", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Открытие памятника в Стамбуле является добрым жестом, данью трагической памяти, считает она. "Это все-таки мэрия города дала разрешение. Тут уже большой плюс. Также мэрия района Бейликдузю поддержала установку этого памятника. Там ранее было открытие «Черкесского культурного центра», строительство которого сейчас идет. Потихоньку власти Турции подойдут к тому, чтобы признать геноцид. И это должно быть сделано не назло российской власти, а как положено, исходя из исторической и цивилизационной справедливости… Последнее открытие - это не мелочь, это большой шаг вперед, пусть даже на уровне турецкого народа есть признание, что когда-то были угнетены народы, и желание поставить такой памятник мухаджирству", - считает Тохтамышева.

Для непосвященной аудитории будет сложно понять по внешнему виду олицетворяющий монументом символизм, считает она. "Сам памятник в виде пары может символизировать многое, но лишь по надписи можно понять, чему этот памятник поставлен. Символизирует кавказские народы, пока не прочитаешь. Также на монументе изображены эмблемы родов - и опять же это поймет тот, кто знает, о чем идет речь. В Нальчике стела тоже символичная, но пока не прочтешь - многие и не знают, какой смысл во воздетых вверх руках. Памятник в Нальчике также посвящен русско-кавказской войне и каждый год все шествия и митинги проходят возле этого памятника", - отметила Тохтамышева.

Самое главное для черкесов - сохранение языка, истории и культуры

Повестка черкесского национального движения была сформулирована еще в начале 1990-х годов на съездах черкесов, которые впервые объединили черкесов России и диаспоры, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Наима Нефляшева.

"С тех пор изменилось и само черкесское национальное движение. Оно существует сейчас по сетевому принципу <...> Сегодня самое важное для всех черкесов и в России, и в диаспоре – сохранение языка, истории и культуры в современном глобальном мире. Сохранение самой исторической памяти о Черкесии. Как когда-то сказала Сулиета Кусова: «Чтобы нас не смели ветры глобализации, нужно ухватиться за надочажную цепь». Важно переосмыслить роль Адыгагъэ и Адыгэ Хабзэ - наших цивилизационных кодов - в современных условиях, когда мы живем в мире, где родители учатся у своих детей, как писала антрополог М.Мид", - сказала Нефляшева.

Она полагает, что и в диаспоре, и на родине важно ответить на вопрос о месте Адыгэ Хабзэ в современном мире. "Причем ответить в категориях, с одной стороны, понятных современной черкесской молодежи и, с другой стороны, выраженных в понятиях адыгской культуры. Важно выработать у молодежи восприятие Адыгагъэ и Адыгэ Хабзэ как фундаментальной части черкесской идентичности. Не как исторического, театрального реликта, а как действенной современной мировоззренческой и этикетной системы. Формирование высокообразованной молодежи, адыгской интеллектуальной элиты, вписанной и в родную культуру, и в контексты своих государств, способной мобильно реагировать на глобальные изменения – важная задача черкесской повестки", - считает Нефляшева.

Никогда ранее, отметила она, черкесы не ощущали свое единство так, как сейчас, когда технологические возможности смели все преграды для общения, в связи с чем Нефляшева считает важным сохранение формата взаимодействия общины с диаспорой, выработанного в 90-е годы. "Например, регулярные конференции по истории и культуре, которые организуют европейские черкесы, поддерживать новые обрядовые традиции, сформировавшиеся в 1990-е – День Памяти и Скорби 21 мая, День черкесского флага, День черкесского языка, День черкесского костюма. Новые форматы, прежде всего совместные языковые проекты, коммуникация в которых осуществляется через глобальные сети, уже показали свою продуктивность. В современном мире духовное и информационное единство даст большие эффекты, чем единство географическое", - считает эксперт.

Среди приоритетов повестки черкесского движения Нефляшева обозначила вопросы языка, связи с соотечественниками, поддержку репатриантов. "И в диаспоре, и на родине активисты занимаются сохранением исторической памяти через мемориальную культуру, прежде всего поминовение павших и жертв черкесского изгнания в XIX веке, также возведение памятников историческим деятелям Черкесии. Черкесы диаспоры (Турции, прежде всего) встроены в высшие государственные органы своих стран и могут лоббировать подобные проекты. Сегодня самая актуальная цель – участие в переписи 2021 года под единым этнонимом «черкес». Духовное и символическое значение возвращения к этому этнониму очевидно, и активисты проделали огромную работу в виде разного рода флешмобов для распространения и разъяснения этой идеи. То, что не все в Краснодарском крае и Кабардино-Балкарии примут этот этноним, а будут записываться как шапсуги и кабардинцы - ожидаемо и не вызывает у меня особого удивления. Надо дать людям возможность преодолеть инерцию собственного мышления", - полагает Наима Нефляшева.

Руководители восьми общественных организаций Кабардино-Балкарии обратились к кабардинцам с призывом записать себя черкесами в ходе проходящей осенью этого года Всероссийской переписи населения. Это поможет черкесам сохранить свой этнос и свою культуру, подчеркнул один из авторов обращения Желяби Калмыков. Текст обращения был размещен в соцсетях. "По правилам переписи в опросный лист будут заноситься сведения, сообщаемые опрашиваемым. Перепись предусматривает указание национальной принадлежности гражданина. Мы все: абадзехи, бесленеи, бжедуги, егерухаи, жанеевцы, темиргоевцы кабардинцы, махошевцы, натухаевцы, убыхи, хатукаевцы, шапсуги - один народ, адыги. По сложившейся практике многие народы имеют самоназвание и иноназвание. Самоназвание, как правило, используется в случаях упоминания народа на его родном языке, в случаях упоминания на иных языках используется иноназвание. В мировом сообществе народ узнаваем по иноназванию", - сказано в тексте обращения. При этом участники расширенного заседания Совета Общественной палаты Кабардино-Балкарии 19 октября заявили, что кабардинцы не должны менять свое историческое название в ходе Всероссийской переписи населения

Она также отметила, что не потеряла своей актуальности и значимости проблема осмысления последствий Кавказской войны для черкесов, этнических чисток и депортации в XIX веке, необходимость широкой общественной дискуссии. "Это важно и для черкесов России, и для черкесов диаспоры", - заключила Нефляшева.

В обозримом будущем ключевым вопросом развития черкесов является сохранение языка, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований, кандидат исторических наук Тимур Алоев.

При этом он отметил, что вопрос геноцида черкесов актуален не только в диаспоре, но и в общине. "Безусловно, на этом историческом этапе, в пределах десяти лет – это язык. Надо выработать работающий, эффективный механизм воспроизводства языкового существования, вернуть на реальный онтологический уровень бытия - язык в опасности. Вопрос геноцида – это вопрос этики, морали, человечности, это не подвержено никакому планированию, не зависит ни от чего. Какая-то часть народа всегда будет говорить об этом, и это угаснет лишь с самими черкесами, если нам суждено угаснуть. Будучи черкесом, невозможно элиминировать эту проблематику, этот узел травм, боли, исторического сознания, которое сходится к этому социальному преступлению. Это константный вопрос, тут ничего не поделаешь, это не зависит от нас или глав трех субъектов. Это вопрос самопроизводящийся и самоподдерживающийся, это вопрос между нами и режимом государствообразующего народа. И этот вопрос будет стоять между нами без всякой патетики", - сказал Алоев.

Ученый считает переоцененными усилия диаспоры в требовании признания геноцида черкесов, при этом он отметил, что черкесское движение не разделено приоритетами в своей деятельности. "Я не согласен с тем, что диаспора зациклена на чем-то. В чем это выражается? Она добилась от Турции признания геноцида? На мой взгляд, только теперь они начали осознавать, что это такое. Мы можем судить по активности [диаспоры] в социальных сетях, чтобы не впасть в глубокое заблуждение. Исходя из этого, особого противоречия [между повесткой общины и диаспоры] мы не видим", - сказал Алоев.

Собеседник оценил стремление агентов власти в лице представителей черкесских организаций и чиновников в регионах препятствовать использованию в переписи населения единого самоназвания для черкесов, как "отсутствие демократической основы развития государства". "Есть отдельные представители, которые с высокой долей вероятности курируются соответствующими службами. Они, в силу обязанности, должны озвучивать некие альтернативные версии, что они и делают. Имперское государство занимается продвижением своего интереса. Если бы Россия была демократичным государством, федерализм бы получал реализацию и все выработанные на западе условно либерально-демократические ценности получали бы развитие, тогда особого страха [у России перед единым самоназванием] бы не было", - заключил Тимур Алоев.

В феврале 2019 года черкесские активисты в преддверии Всероссийской переписи населения объявили флешмоб #ячеркесАты? с целью объединения всех адыгов под единым международным названием "черкесы".