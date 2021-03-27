Организаторы "Адыгэ диктант" оценили его значение для развития адыгского языка

27 марта 2021, 10:00

Из-за пандемии в этом году "Адыгэ диктант" был проведен онлайн, из-за чего число его участников возросло более чем в три раза, рассказали организаторы. Акция привлекает внимание к проблеме изучения адыгского языка, отметили волонтеры.

Как сообщал "Кавказский узел", впервые акция "Адыгэ диктант" прошла в Адыгее в 2019 году по инициативе факультета адыгейской филологии и культуры Адыгейского государственного университета (АГУ). Диктант на родном языке, прошедший в марте 2020 года в регионах, где проживают адыги, был призван пробудить интерес к языку его носителей, заявили организаторы акции.

В 2000 году 14 марта в Адыгее официально утвержден как День адыгского языка и письменности. В этот день в 1855 году в Тифлисе литографическим способом был напечатан "Букварь черкесского языка" Умара Берсея, преподавателя Ставропольской мужской гимназии. Свой букварь Берсей создал на основе арабской графики. Ежегодно в марте в республике проводится комплекс просветительских, образовательных и научных мероприятий, направленных на сохранение, популяризацию и развитие адыгского языка и культуры, написала 18 марта в своем блоге на "Кавказском узле" "Северный Кавказ сквозь столетия" блогер Наима Нефляшева.

Филологи связали рост числа участников диктанта со стремлением к самоидентичности

Третья по счету акция "Адыгэ диктант" прошла 14 марта в АГУ, сообщила декан факультета адыгейской филологии и культуры АГУ Нуриет Хамерзокова. "В результате перехода в онлайн-режим количество участников акции увеличилось. Для сравнения могу привести цифры. Если в прошлый раз диктант написали 182 человека, то в этом году было более 600 работ. То есть диктант написали в разы больше людей", — сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Также расширилась и география акции, отметила Хамерзокова. "Более 110 работ было написано на "отлично". Диктант написали в Адыгее, КБР, КЧР, Москве, Краснодарском крае, Турции, Иордании, Сирии, Норвегии и Германии. Самому младшему участнику акции — девять лет, а самому старшему — 80", — добавила она.

Акцию "Адыгэ диктант" можно рассматривать как инструмент формирования этнического активизма, пояснила декан факультета филологии. "Думаю, да, это инструмент формирования гражданской активности или этнического активизма. Кроме этого, акция — инструмент развития и продвижения языка и культуры в целом. Это важно для сохранения национальной идентичности. Люди хотят писать диктант на родном языке. И делать это на постоянной основе. То есть многие постоянно интересуются, вовлечены в процесс, развивают язык и культуру", — отметила Хамерзокова.

Вокруг идеи "Адыгэ диктанта" уже сформировался пул волонтеров и активистов, добавила декан факультета. "Это в основном студенты, желающие помогать нам. У нас уже есть традиционная команда, которая занимается организацией под эгидой нашего университета. Студенты факультета адыгейской филологии особенно активны. В этом году в связи онлайн-режимом они делали в основном техническую работу. Это будущие специалисты, которые будут преподавать язык. Каждый из них любит свою культуру, свой родной язык и понимает важность его продвижения. У них как патриотический, так и профессиональный [интерес]", — рассказала Хамерзокова.

Адыги (или черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно итогам переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. При этом большинство адыгов проживает за пределами России, говорится в справке "Адыги" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Мнение, что акция "Адыгэ диктант" стала, своего рода, инструментом формирования самоидентичности также высказала и доцент факультета адыгейской филологии и культуры АГУ Зарема Цеева. "Главный фактор этого инструмента — это национальный язык и желание сохранить свою идентичность. В этом контексте акция помогает консолидации активистов вокруг национальных ценностей", — сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Формирование пула волонтёров и активистов вокруг акции — яркое тому доказательство, подчеркнула она. "Прошло уже три года, и можно сказать, что такой пул сформировался. В нем как школьники и студенты, так и люди более взрослого возраста. Все они с удовольствием ежегодно прикладывают усилия для организации и проведения акции. Причем сами с удовольствием пишут диктант. И стоит отметить, что акция и участие в организации акции — добровольные. Никто их не принуждает, они сами решили, что это правильно, и следует консолидироваться вокруг этой идеи", — пояснила Цеева.

24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

Волонтеры объяснили снижение числа добровольцев ограничениями по коронавирусу

Текст диктанта в 2020 и 2021 годах читала актриса Мариет Уджуху. "Я получила предложение прочитать текст диктанта и с удовольствием согласилась. Мне кажется, я вкладываю туда частичку своего сердца, и это очень важно для меня. Быть причастной к развитию языка и культуры — это то, чем с гордостью я занимаюсь", — рассказала Мариет Уджуху корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что ее дети также приняли участие в акции. "Это для меня приятное и хорошее дело. Еще приятнее, когда дети мои участвуют в акции. Они написали диктант, как в прошлом, так и в этом году. Я им рассказала об акции, но не предлагала принять участие, они сами выразили желание. А в этом году уже все знали об акции, и очень много из занимающихся детей написали диктант. Я никак их не мотивировала специально. И это удивительно приятно, когда нет необходимости как-то уговаривать их", — рассказала актриса.

Прогресс учеников в изучении адыгского языка мотивирует заниматься их обучением, добавила она. "Они сначала приходят ко мне, плохо знают язык, говорят несколько слов, а после занятий они сами замечают результат. Это мотивирует заниматься с большим количеством детей и учить их. Во время уроков мы говорим на родном языке, и это очень большая практика для них, потому что в семье, в школе они мало говорят на адыгском", — заключила Удхужу.

Пандемия не только привела к увеличению числа участников "Адыгэ диктанта", но из-за ограничений снизилось число волонтеров, рассказала волонтер Саида Терчукова. "Количество волонтеров уменьшилось, так как из-за эпидемиологической ситуации диктант проходил в онлайн-режиме. Лично моя помощь заключалась в том, что сначала я регистрировала людей перед диктантом, потом раздавала им специальные бланки, помогала в посадке людей и в конце выписывала сертификаты и раздавала их. Но в целом было достаточно волонтеров, большинство с нашего факультета", — рассказала Терчукова корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что участие в организации и проведении диктанта для нее важно с точки зрения развития родного языка. "Я придаю этому диктанту огромное значение, потому что считаю, что очень важно сохранить ценность адыгского языка в наше время", — отметила волонтер.

Также задачей волонтеров было привлечение новых участников акции, рассказала другой доброволец Диана Думанова. "Наша задача заключалась в том, чтобы привлечь как можно больше граждан для того, чтобы они смогли проверить, насколько хорошо знают свой родной язык. Также нашей задачей была встреча гостей и участников, помощь на точке регистрации участников диктанта, навигация по площадке, обеспечение участников ручками, контролирование проведения фото/видеосъемки, выдача бланков и помощь в их заполнении, выдача всем участникам памятных сертификатов и многое другое", — рассказала Думанова корреспонденту "Кавказского узла".

Среди участников было много студентов, добавила волонтер. "Студентов откликнулось много. Нам было приятно, что большое количество студентов откликнулось на нашу акцию и было так ею заинтересовано. К сожалению, в этом году из-за ситуации с пандемией и дистанционным проведением, число волонтеров уменьшилось, но это никак не повлияло на проведение диктанта. Ну, а для меня, прежде всего, было важно убедиться в собственном знании родного языка, а именно грамматике, по итогам диктанта, проанализировать ошибки и продолжить работу над собой дальше. Ведь грамотный человек не только должен грамотно разговаривать на родном языке, но и грамотно писать", — сказала Думанова.

Диктант — это хорошая возможность привлечь внимание людей к изучению языка, также считает волонтер Зара Енамукова. "Я считаю, что диктант поможет повысить грамотность носителей языка, также сплотить народ. Во время акции моя помощь заключалась в раздаче бланков и выписке сертификатов для участников. Много студентов откликнулось на акцию и стали волонтерами, но меньше, чем в прошлом году из-за пандемии", — рассказала Енамукова корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".