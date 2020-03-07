Тотальный диктант привлек внимание к проблеме сохранения адыгского языка

07 марта 2020, 06:07

Тотальный диктант на родном языке, прошедший в регионах, где проживают адыги, призван пробудить интерес к языку его носителей, заявили организаторы акции. Мероприятие лишь привлекает внимание к проблемам изучения адыгского языка, однако не в состоянии решить их, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки, языковеды и сотрудники общественных организаций.

Диктант на адыгском организован и проводится Международной черкесской ассоциации (МЧА), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественного движения «Адыгэ Хасэ—Черкесский Парламент по защите прав и интересов черкесского народа» Карачаево-Черкесии Али Асланов.

Тотальный диктант на адыгском языке впервые написали в 2019 году, тогда в нем приняли участие более двух тысяч человек, сообщил 6 марта ТАСС.

«Диктант стал ежегодной акцией, он проводится на всех территориях, где отмечено компактное проживание черкесов. Это более 50 стран мира. В России это Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Адыгея, Ставропольский край, Краснодарский край и другие регионы", - пояснил он.

Асланов также рассказал, что второй год диктант проводится в вузе в турецком городе Дзюдже. В этот раз ожидается, что мероприятие будет более масштабным, так как желающих принять участие в его написании много, отметил представитель общественной организации. Он также рассказал, что диктант приурочен ко Дню черкесского языка и письменности, который отмечается 14 марта. "Но так как на этот день запланирован съезд ассоциации, было принято решение провести диктант 6 марта", - сказал он.

Адыги (или черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно итогам переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. При этом большинство адыгов проживает за пределами России, говорится в справке "Адыги" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

По его словам, многие люди с большим энтузиазмом принимают участие в акции. "В одном из районов Карачаево-Черкесии, где проводился диктант, его пришли и написали многие сотрудники районной администрации», - отметил Асланов.

"С каждым годом мы наблюдаем, что количество участников растет", - сказал он. "Это школьники, студенты, сотрудники разных ведомств, пенсионеры. Любой желающий может написать диктант. Многим кажется, что они хорошо владеют адыгским. Написание диктанта помогает понять, что им есть куда расти, потому что часто выявляются ошибки и недостаточный уровень владения языком", - сказал он.

Диктант проводится в вузах, школах и библиотеках, рассказал Асланов. «Результаты диктанта будут готовы в течение месяца. Все работы направят в Международную черкесскую ассоциацию, где учителя адыгского языка проверят их. Потом все написавшие диктант узнают свои оценки и получат сертификаты об участии", - рассказал он.

По словам Асланова, местные власти оказывают поддержку в проведении мероприятия. "Власти на местах помогают нам в организации по просьбе министерств образования регионов. Чиновники и местные депутаты тоже проявляют интерес к мероприятию и пишут диктант наравне со всеми. Им тоже интересно проверить свои знания", - отметил он.

Диктант на адыгском языке указал на проблемы с его изучением

Тотальный диктант на адыгском языке рассчитан на широкий круг участников, определенной целевой аудитории нет, считает доцент кафедры истории и культуры адыгов факультета адыгейской филологии и культуры Адыгейского госуниверситета Зарема Цеева.

"Это мероприятие не является ответом на проблему преподавания родных языков. Это просветительская акция с целью популяризации родного языка. Напрямую с законом о языках она не связана», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"..

По словам Цеевой, количество часов для преподавания родного языка в школах не изменилось после вступления в силу поправок закона "Об образовании". "Количество часов родного языка зависит от программы, которую выбирает школа», - отметила она.

24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

Идея проведения диктанта на адыгском языке великолепная, считает создатель общественной организации "Адыгэ Хасэ" Адыгеи Асфар Куек.

«Это привлекает внимание к языку и заставляет многих начать заниматься его изучением. Накануне мероприятия у меня были молодые люди, которые рассказывали о планах написать диктант и проверить свои знания», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Однако диктант показывает, что проблемы с изучением родного языка существуют. "Многие не знают родной язык. Я счастлив, что до четвертого класса все предметы изучал на адыгском языке", - сказал Куек.

По его словам, сейчас все изменилось, и теперь многие уже пишут, что их родной язык – русский. "Этот диктант отчасти можно назвать ответом на эти изменения. Но ответ этот не сможет привести к масштабным переменам», - уверен Куек.

Количество часов родного языка в школах не уменьшилось, но если в классе мало желающих изучать родной язык, то директор школы может сократить их, рассказал он. «Но таких случаев, к счастью, очень мало. Все-таки учителя и директора стараются, чтобы дети изучали родной язык», - отметил Куек.

В январе 2019 года жители Шовгеновского района Адыгеи потребовали увеличить число уроков адыгейского языка в школах республики. По их мнению, дети забывают родной язык в русскоязычной среде, а семейный круг не может восполнить этот пробел. Глава республики поручил министру образования разобраться с поднятыми жителями республики вопросами. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Адыгеи поддержали обращение. Глава республики поручил министру образования разобраться с поднятыми жителями республики вопросами. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Адыгеи поддержали обращение.

Проведение диктанта, в первую очередь способствует популяризации родного языка, сказал корреспонденту "Кавказского узла" ведущий научный сотрудник отдела этнологии и народного искусства Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований, доктор исторических наук Самир Хотко. «Форма мероприятия достаточно интересная. Там можно увидеть достаточно широкий контингент людей. Для ликвидации грамотности это хороший инструмент. К сожалению, многие, даже взрослые [...] плохо его (родной язык) знают", - сказал он. При этом Хотко считает, что диктант лишь привлекает внимание к проблеме, но не решает ее.

«Это всего лишь агитационная акция [...] диктант не может быть ответом на изменения закона о языках", - сказал он.

Хотко считает, что молодое поколение не желает изучать родной язык. "Все на русском языке: телеканалы, программы, приложения. Мы у себя на родине практически живем как диаспора», - отметил он.

Цель тотального диктанта - пробудить интерес к изучению родного языка, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» вице-президент Международной черкесской ассоциации Аминат Шогенова. "По данным Министерства просвещения Кабардино-Балкарии, в прошлом году около одной тысячи кабардинцев при выборе родного языка для изучения указали русский язык как родной. Тотальный диктант – одно из мероприятий, нацеленных на то, чтобы обратить внимание на свой родной язык", - сказала она. Шогенова также указала, что в прошлом году участники тотального диктанта справились с диктантом хорошо, "практически написали его грамотно".

Шогенова рассказала, что в республике тотальный диктант проводился Национальной библиотеке республики, в Кабардино-Балкарском госуниверситете, а также в школах республики, в нем приняли участие как старшеклассники, так и взрослые люди. По словам Шогеновой, для участия в диктанте приехали даже из дальних сел Кабардино-Балкарии.

Учительница кабардинского языка в школе в Нальчике рассказала, что участие в написании диктанта приняли девятиклассники. "Из 13 школьников, написавших диктант, только один получил тройку, трое - четверки, все остальные – пятерки", - отметила она. По ее словам, дети с удовольствием приняли в нем участие. "У них уроки закончились в 12.30 мск, но они все вернулись в школу к 15.00 мск, чтобы написать диктант", - сказала учительница.

Диктант на адыгском является пропагандой родного языка и это можно только приветствовать, считает ведущий научный сотрудник отдела адыгской филологии Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований Мадина Хакушева. «Прекрасно, что диктант пишут все черкесы не только России, но и мира. Они на 30 минут оказываются в одном языковом пространстве», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Она также считает, что диктант нельзя считать ответом на проблему преподавания родных языков. «Диктант - социально-политическая акция, основная задача которой обратить внимание на родной язык и сконцентрировать усилия по его изучению», - отметила Хакушева.

Национальные языки надо сохранять, «поэтому проведение таких масштабных мероприятий очень важно с точки зрения сохранения языка и его популяризации», - считает журналист и блогер из Карачаево-Черкесии Амар Жужуев. Однако он уверен, что одними диктантами проблему сохранения родного языка не решить.

Однако он отмечает, что одними диктантами проблему сохранения родного языка не решить. "Диктант и изменения школьных программ по преподаванию родных языков находятся на разных плоскостях", - отметил Жужуев.

После принятия закона о родных языках родители просто получили возможность выбирать русский как родной язык для своего ребенка, но если выбирается черкесский язык как родной, то дети изучают его в прежнем режиме, отметил он. В целом, глобальных изменений не произошло, констатировал Жужуев.

Адыги Ставропольского края с большим энтузиазмом участвуют в диктанте по родному языку, отметил председатель Ставропольской краевой общественной организации «Черкесский культурный центр» Юрий Шебзухов. «Родной язык преподается в Ставрополе, в Доме дружбы... в качестве факультатива. Его изучают все желающие. Также есть одна школа в Курском районе Ставрополя, здесь родной язык преподается с первого по девятый классы, три часа в неделю», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

«Проблема не в том, что кто-то запрещают изучение языка. Сами носители языка все меньше и меньше используют свой язык. Например, в Ставрополе первое поколение умеет читать и писать на родном языке, а следующее уже нет. Мы много акций проводим, создаем возможности (для изучения родного языка). Но многие родители выбирают русский язык», - отметил Шебзухов.

Диктант на адыгском в Моздоке написали более 20 человек, их воодушевило это мероприятие, рассказал руководитель кабардинской общественной организации "Союз моздокских кабардинцев" Валерий Дербитов. «Местные черкесы очень трепетно относятся к проблеме родного языка и хотят сохранить его. Были и школьники, и студенты, и представители старшего поколения. Мы в Моздоке пять раз пытались создать возможность для изучения родного языка, но у нас срывались планы. Сейчас, к счастью, есть воскресная школа, куда можно прийти и изучать родной язык. Сначала в ней было 35 человек, сейчас порядка 25. Каждый год по-разному. Но главное, что школа работает», - сообщил он корреспонденту «Кавказского узла».

Главная цель диктанта для моздокских адыгов – показать младшему поколению важность знания родного языка. «Чтобы они увидели и захотели изучать родной язык, знать его и передать своим детям. Есть проблема изучения родного языка, но диктант – маленький шаг для решения проблемы. Чем больше таких мероприятий, тем лучше для языка», - считает Дербитов.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".