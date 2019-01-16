Власти Адыгеи отреагировали на призывы усилить преподавание родного языка

16 января 2019, 06:55

Администрация президента Адыгеи подтвердила получение письма жителей Шовгеновского района, потребовавших решить проблему с преподаванием родного языка. Глава республики поручил министру образования разобраться с поднятыми жителями республики вопросами. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Адыгеи поддержали обращение.

Как писал "Кавказский узел", жители Адыгеи потребовали увеличить число уроков адыгейского языка в школах республики. По их мнению, дети забывают родной язык в русскоязычной среде, а семейный круг не может восполнить этот пробел. Федеральный закон о добровольном изучении родных языков приведет к их вымиранию через несколько поколений, заявили специалисты.

Сообщение о письме жителей Шовгеновского района Адыгеи к главе республики поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" вечером 8 января. "Более 100 человек направили письмо главе республики с просьбой помочь в изучении родного языка и хабзэ в детских садах и школах. В письме ситуация с родным языком в аулах Адыгеи характеризуется как критическая", - говорится в сообщении.

Глава Адыгеи получил письмо жителей Шовгеновского района с просьбой усилить преподавание родного языка в школах и детских садах и перенаправил его к министру образования, сообщил начальник отдела по работе с обращениями граждан и организаций контрольного управления главы Республики Адыгея Казбек Хаджемуков корреспонденту "Кавказского узла".

"Глава дал поручение министру образования по данному вопросу. Письмо находится у министра на отработке", - сказал он.

У общеобразовательных школ есть потребность в увеличении числа часов на изучение родного языка, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в управлении образования администрации Шовгеновского района Адыгеи.

25 июля 2018 года Госдумой были приняты в окончательном чтении поправки к федеральному закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов. Накануне рассмотрения законопроекта 87 ученых-лингвистов из европейских университетов призвали Госдуму отклонить законопроект. О значении этого закона и спорах вокруг него рассказывает справка "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

"У нас есть национальные и русскоязычные школы. Есть несколько учебных планов, из которых школы выбирают один учебный план и согласно этому плану проводят обучение. План предполагает определенное количество часов родного языка. В начальных классах национальных школ адыгейский язык проходят два часа в неделю, в пятых-девятых классах - по три часа в неделю, классы постарше - по одному часу в неделю. В русских школах дети проходят адыгейскую литературу на русском языке по два часа в неделю. Этот объем был и до принятия закона о родных языках", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления образования Нурбий Керашев.

В управлении знакомы с обращением жителей района, но отмечают, что подобная ситуация с преподаванием родного языка сложилась по всей Адыгее.

"Я знаком с обращением. Эта проблема есть не только в нашем районе. Просто жители нашего района стали инициаторами. Я не думаю, что Шовгеновский район чем-то отличается от других районов Адыгеи по преподаванию родного языка в школьных и дошкольных образовательных учреждениях. Эта ситуация связана с законом о добровольном изучении языков. Исходя из этого, люди обеспокоены тем, что теряется знание родного языка. Я лично с этим согласен. Дети теряют навыки родного языка", - считает Керашев.

Увеличение количества уроков родного языка ситуацию не изменит, уверен он.

"К сожалению, здесь существенную роль играет не закон, не часы уроков родного языка. В основном чувствуется влияние интернета, соцсетей, приложений в телефоне, гаджетах, которыми дети очень неплохо пользуются. К сожалению, это все для детей более привлекательно, чем несколько часов изучения родного языка. Увеличение количества уроков родного языка не является ключом сохранения языка. Я как родитель считаю, что надо начинать с себя и больше говорить с детьми на родном языке, больше использовать его и не ждать, пока школа сформирует язык, характер, национальные особенности человека", - подчеркнул Нурбий Керашев.

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Адыгеи рассказали об угрозе утраты родной культуры

Адам Курашинов видит угрозу потерять адыгейскую культуру, если дети не будут изучать родной язык.

"Я, конечно же, поддерживаю требования вернуть в школы преподавание родного языка в обязательном порядке. В обязательном порядке. Если пропадёт наш красивый язык, пропадет и вся наша культура", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Адам Курашинов.

Он уверен, что детям надо изучать родной язык наравне с русским.

"Все предметы в школе важны. Но я не думаю, что два дополнительных часа в неделю на изучение родного языка скажутся на общей нагрузке ребенка. Это важно и нужно", - отметил он.

Курашинов признается, что русский язык доминирует в его повседневной жизни.

"В нашей семье говорят на родном языке. Но не так, как хотелось бы. Русский доминирует в нашей жизни, поэтому сложно выражать мысли в современном обществе посредством только родного языка, без русского не обойтись всё равно. К тому же очень мало мест, где можно просто пообщаться на родном, одно из таких мест - это семья. Ну и в кругу друзей тоже. И всё. Это проблема, но, я думаю, она решаема", - добавил он.

Саида Анчекова также поддерживает требование жителей Шовгеновского района.

"Я поддерживаю их требование. Преподавание родного языка должно быть в обязательном порядке, начиная с детского сада. Три часа в неделю в общем-то не мало, но не для того, чтобы овладеть родным языком в совершенстве. Для этого нужно больше уроков", - сказала Саида Анчекова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в их семье тоже всегда стараются говорить на адыгейском языке.

Адлер Коцба советует увеличить количество уроков адыгейского языка.

"Я бы сделал так: сколько уроков русского языка в неделю, на два урока меньше - родного. Так будет нормально. Обязательно нужно это делать. Национальный язык должен присутствовать, как и другие предметы. Иначе все народности исчезнут", - сказал Коцба корреспонденту "Кавказского узла", заверив, что у них в семье говорят на родном адыгейском языке.

Хаз Сташ недоволен текущей системой образования и предлагает увеличить количество уроков адыгейского языка.

"Я думаю, что изучать или нет родной язык, должно учитываться по желанию родителей и самого ребенка. Мне вообще текущая система образования не нравится, но уроки родного языка надо увеличить. Пусть будет как все уроки", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сташ отмечает, что в его семье разговаривают на адыгейском языке, а сам он говорит на родном языке там, где это уместно.