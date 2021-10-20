Политологи оценили итоги визита в Грузию министра обороны США

20 октября 2021, 06:49

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Министр обороны США Ллойд Остин по итогам визита в Грузию 18 октября заявил о готовности Штатов укреплять обороноспособность этой страны. В случае нового обострения ситуации в Донбассе или роста напряженности в Южной Осетии, в Грузии могут быть размещены военные опорные точки США, что предполагает заключение военного соглашения. И это стало бы предпочтительнее, чем вступление страны в НАТО, отметили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", уже как минимум 25 лет в числе приоритетов внешней политики сближение с НАТО. Вопрос вступления Грузии в НАТО должны решать только две стороны, вмешательство третьей, в частности, России, недопустимо, заявил 18 января генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Членство в Североатлантическом альянсе позволит Грузии чувствовать себя более защищенной и стабилизировать отношения с Россией, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Визит главы Пентагона в Грузию продемонстрировал присутствие США на Кавказе

18 октября глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с властями Грузии в Тбилиси "оборону и сдерживание". По итогам переговоров он заявил, что Грузия сможет рассчитывать на дополнительную помощь США в переоснащении армии и повышении боеспособности своих вооруженных сил, передала 18 октября "Грузия Онлайн".

Визит Ллойда Остина в Грузию больше связан с желанием Вашингтона продемонстрировать свое присутствие на Ближнем Востоке и постсоветском пространстве, считает начальник отделения международных отношений Грузинского института общественных отношений Торнике Шарашенидзе. "США вышли из Афганистана, не сыграли никакой существенной роли во время "второй Карабахской войны", так что создается впечатление, будто США уходят из Евразии. Так что видимо они хотят продемонстрировать, что остаются в нашем регионе, в частности, в Грузии. Поскольку с Арменией все ясно, и она не сможет поддерживать США в противовес России, а Азербайджан играет как бы нейтральную, но протурецкую игру, то Грузия остается единственным союзником США на Кавказе", – сказал Шарашенидзе корреспонденту "Кавказского узла".

США осознают, что власти Грузии долгое время ожидают решения о членстве в НАТО. "Видимо, США посчитали необходимым что-то сделать, хотя бы в двусторонних отношениях в области военного сотрудничества, предоставить какую-то инициативу", – пояснил аналитик.

Для Грузии углубление военного сотрудничества с США может быть даже важнее, чем членство в НАТО, добавил он. "Расширение военного сотрудничества с Соединенными Штатами не только важно, но и может быть самым серьезным решением на данном этапе. Двустороннее соглашение об обороне с Соединенными Штатами, вероятно, является даже более серьезной гарантией защиты, чем членство в НАТО", – сказал 19 октября в эфире телеканала "Рустави-2" Шарашенидзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Политолог Гела Васадзе также не считает, что визит главы военного ведомства связан с ожиданиями конкретных угроз. "Речь идет о новом формате черноморской безопасности НАТО, в котором к основному элементу этой безопасности – турецкому, добавляется дублирующий – Румыния, Украина, Грузия. Причины тоже на поверхности – [события в] Крыму, перспектива развития логистических маршрутов через Черное море из Азии в центральную и северную Европу, а также системный кризис в отношениях Турции с Евросоюзом. Ну, а обострение возможно в любой момент", – сказал Васадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Визит Ллойда Остина в Грузию был направлен на то, чтобы предупредить активизацию военных действий России на Украине, считает командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили. "Визит Ллойда в Грузию и на Украину связан с подтверждением позиции запада в отношении этих стран. США подчеркнули, что Грузия и Украина являются стратегическими партнерами, и что США в курсе каждого шага России. <…> Тем не менее, эскалация конфликта на Украине вполне может начаться, если не в ноябре, то накануне президентских выборов в России", – сказал Мамулашвили корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по его мнению, в отношении Грузии власти России пока не создают достаточной угрозы. "Касательно Грузии – эскалация конфликта с Россией начнется в том единственном случае, если партия "Грузинская мечта" окажется под угрозой остаться вне политической игры, а предпосылки к этому мы уже видим. В этом случае не исключаю силового вмешательства России и попытки дальнейшей оккупации грузинских территорий", – заявил Мамулашвили.

Политолог Торнике Шарашенидзе указал на активизацию альянса AUKUS, в который вошли Великобритания, США, Австралия, Канада и Новая Зеландия. "AUKUS – это типичный англосакский проект, их опыт сотрудничества исчисляется уже несколькими десятками лет. Этот блок формально не существовал до этого года, но они обменивались информацией о технических данных и разведке начиная едва ли не с 60-х годов прошлого века. Поэтому у них очень тесные отношения и полное доверие", – сказал Шарашенидзе.

Визит главы Пентагона в Грузию как раз был сигналом о том, что на фоне политического кризиса Грузия потенциально может попасть в этот блок, считает Мамука Мамулашвили.

По его мнению, залогом безопасности Грузии могла бы стать военная база США на территории страны. "На мой взгляд США могут и должны расположить военную базу в Грузии, что с одной стороны послужит четким сигналом для России, и с другой стороны легитимность такой базы было бы обосновано подписанным меморандумом о стратегическом партнерстве между Грузией и США", – пояснил Мамулашвили.

Торнике Шарашенидзе считает, что не стоит ожидать создания военной базы США в Грузии. "Пока не предвижу такой возможности", – сказал он.

Политолог Гела Васадзе полагает, что было бы достаточно в стране опорных точек США. "США не нужны военные базы в Грузии. Нужны опорные точки – на побережье, а их можно создать и без всяких баз. Кстати, в этом плане, думаю, следует ожидать реанимацию идеи строительства порта Анаклия. Но тут надо хорошо понимать, что для Штатов это один из вопросов в очень длинном перечне формирования системы безопасности в Европе и на Ближнем Востоке. Мы – маленькая клетка на Великой шахматной доске", – заявил аналитик.

Аналитики исключили вмешательство властей США в политическую повестку в Грузии

Опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики также указали на политическую повестку визита главы Пентагона в Грузию. Политолог Торнике Шарашенидзе считает, что власти США вряд ли будут поднимать вопрос освобождения бывшего президента Михаила Саакашвили. "Не думаю, что они будут требовать освобождения Саакашвили. Потому что нужно уважать законодательство Грузии, а в Грузии его осудили. Другое дело, что если судебный процесс был несправедлив, то по этому поводу всегда существует Страсбургский суд, это раз. А во-вторых, придется заняться анализом на законность тех процессов, которые осудили в свое время Саакашвили. Но пока что претензий к тем процессам я не слышал ни от Брюсселя, ни от Вашингтона. Так что если претензий по процессам нет, то предъявлять требование, мол, давайте, освобождайте Саакашвили, мы не увидим. И такое не получилось бы, потому что это суверенное государство. А вот по поводу выборов – да, США всегда будут предъявлять претензии по поводу выборов", – сказал Шарашенидзе.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину 1 октября и был арестован, так как заочно осужден в стране на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет – по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также были предъявлены другие обвинения. Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, сказано в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Мнение о том, что визит Ллойда Остина в Грузию не будет способствовать освобождению Саакашвили, также высказал Мамука Мамулашвили. "Я бы сказал, что визит Остина был довольно неожиданным для властей Грузии, но, сомневаюсь, что это сподвигнет их освободить Саакашвили, есть одно единственное обстоятельство, которое может заставить грузинские власти пойти на компромисс – это консолидация оппозиционных сил и мирные массовые протесты", – считает Мамулашвили.

Приезд главы Пентагона в Грузию не прибавит очков партии "Грузинская мечта" во втором туре выборов в органы местного самоуправления, полагает Гела Васадзе. "Министр обороны США не привязывает свои визиты к внутренней политике Грузии. У него свой график. А что касается повышения рейтинга "Грузинской мечты", это вряд ли", – сказал Васадзе.

Аналитик Леван Николаишвили отметил значимость для властей Грузии визита в страну главы Пентагона. "США являются одними из лидеров стран, которые поддерживают территориальную целостность Грузии, и для них совершенно неприемлема политика России в отношении Грузии. Деоккупация очень важна для них, но я могу сказать это некоторым, что очень важно расчистить лед в отношениях с Россией. Соединенные Штаты также очень осторожны в этом, и, конечно, мы не рекомендуем конфронтацию с Россией", – сказал 19 октября в эфире телеканала "Рустави-2" Николаишвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".