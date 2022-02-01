Историки отметили уникальность нового многотомника о черкесах

01 февраля 2022, 02:51

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Немецкое академическое издательство DeGruyter приступает к изданию 30-томной серии книг "Европа и Черкесия: 1760-1870". Публикация этих уникальных источников позволит существенно улучшить представление о современной истории черкесов, рассказал докторант Кембриджского университета Азамат Кумыков, под руководством которого подготовлена к изданию серия. Новый проект содержит множество уникальных материалов, отметили историки Георгий Мамулия и Наима Нефляшева.

Докторант Кембриджского университета Азамат Кумыков рассказал 31 января корреспонденту "Кавказского узла", что серия книг "Европа и Черкесия: 1760-1870" позволит ввести в научный оборот никогда ранее не публиковавшиеся документы из архивов Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Италии, Турции, Ирана, Голландии, России, США, Украины и Грузии. Речь идет и о таких уникальных и ценных материалах, как мемуары и корреспонденция коммерсанта, который пытался установить торговые отношения с прибрежными черкесскими племенами, Рафаэля де Скасси и дипломата Тэбу де Мариньи, записи бесед с князем Сефер-беем Заноко и имамом Мансуром, документы из личного архива британского дипломата и писателя Дэвида Уркварта, письма черкесских князей и старшин, а также путевые и этнографические записки, дипломатическую корреспонденцию и разведывательные материалы представителей всех основных держав, проявлявших интерес к черкесскому вопросу, а также к ситуации на Северном Кавказе и в Закавказье, и многое другое.

Серия книг, которую планируется полностью опубликовать в течение следующих 10-12 лет, основана на материалах, выявленных и подготовленных за последние годы большой группой ученых (историков, лингвистов, специалистов по работе с рукописями) под его руководством, включая 17 докторов наук из Кембриджского и Оксфордского университетов. "Предполагается, что публикация этих уникальных источников позволит существенно улучшить наше представление о современной истории черкесов, а также других народов Кавказа, поместив ее на заслуженное место в европейской историографии, а также внести существенные коррективы в историю Восточного вопроса и европейской политики первой половины XIX века", — прокомментировал Азамат Кумыков значение проекта.

Свое мнение о проекте высказал один из редакторов серии, историк, доктор Школы высших общественных политических исследований Франции (EHESS) Георгий Мамулия. Он подчеркнул, что главными отличительными чертами проекта издания является его научная новизна и масштабность в целом. "В хронологическом отношении он охватывает события более чем одного века. То есть, по сути дела, того столетия, когда черкесы становятся все более и более известными внешнему миру, а черкесский вопрос все чаще фигурирует в повестке международных отношений", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Историк отметил, что "с точки зрения научной новизны проект ставит своей целью изучить и опубликовать с соответствующими научными комментариями архивные документы и материалы всех государств, касающиеся истории Черкесии и черкесов упомянутого периода". "До сих пор подавляющее большинство ученых (часто по независящим от них причинам) при исследовании данной темы пользовалось исключительно материалами из российских архивов. Последние, несомненно, являясь важными источниками по истории завоевания Российской империей Черкесии, страдают вполне понятной тенденциозностью, освещая те далекие события с точки зрения интересов империи, а также отдельных вовлеченных в них лиц: военных, государственных деятелей и чиновников", — отметил историк.

При этом, по его словам, к событиям в Черкесии проявляли не меньший интерес и другие великие державы того времени, включая Британскую империю, Францию, Австро-Венгрию, Голландию, Персию и, наконец, Оттоманскую империю. В результате этого в архивах упомянутых государств отложился богатейший массив материалов и документов о Черкесии, на сегодняшний день фактически неизвестный не только в российской, но и в западной историографии.

Именно по этой причине целью настоящего проекта является комплексное изучение и научная публикация документов и материалов из архивов всех стран, содержащих сведения о Черкесии, черкесах и ро черкесскому вопросу, являвшемуся в течение длительного периода в XIX веке интегральной частью важнейшего Восточного вопроса. Эта данность, по словам Мамулии, со своей стороны подтверждает тот факт, что без соответствующего научно-критического изучения архивных документов и материалов великих держав того времени всестороннее исследование этой темы невозможно. Крайне выгодное географическое положение, занимаемое Черкесией и черкесами на черноморском побережье Северо-Западного Кавказа, дало возможность официальным и неофициальным представителям великих европейских держав и Оттоманской империи поддерживать с этой страной и ее населением куда более интенсивные отношения, чем с более изолированными от внешнего мира горцами Северо-Восточного Кавказа. А ведущаяся черкесами в течение столетия борьба за сохранение своей независимости привлекала к ним пристальное внимание государственных, политических и военных деятелей той эпохи, оставивших нам бесценные свидетельства судьбоносных для всего Кавказа и частично для Ближнего Востока событий, отметил историк.

"Таким образом, сведения, сохранившиеся в иностранных архивах, дополнят массой до сих пор неизвестных деталей и данных историю Черкесии и всего Кавказа 1760-1870 годов. Публикация упомянутых документов и материалов даст возможность специалистам-историкам впервые сделать на их основании тот сравнительно-критический анализ, который в значительной степени будет способствовать формированию новых научных подходов, а также осмыслению трагических событий той эпохи", — сказал Георгий Мамулия .

"Историческая наука не может развиваться без развития источниковедения, без работы в архивах и введения в научный оборот новых источников. Одна из проблем современного кавказоведения — медленное освоение новых архивных источников, а также угасание культуры работы историка в архиве", — сказала корреспонденту "Кавказского узла" кандидат исторических наук, доцент Наима Нефляшева.

По ее словам, в XXI веке публикуются работы отдельных авторов, которые паразитируют на источниках, опубликованных в 1970-е годы. "На мой взгляд, сегодня большие источниковедческие проекты, сделанные профессионалами, а не энтузиастами — это большая редкость. Проект Азамата Кумыкова, думаю, выведет кавказоведение на новый уровень. Историк поднял ранее неизвестные архивные фонды, работал с источниками на разных европейских языках, вывел из тени неизвестные ранее имена, ввел в научный оборот новые типы источников. Не сомневаюсь, что и комментарии, которые будут сопровождать это издание, будут сделаны на высоком уровне", — считает Нефляшева.

Первая книга серии, содержащая материалы из архивов Франции, выйдет в печать осенью 2022 года.