Арестован второй обвиняемый по делу о прорыве Геджухской плотины

Суд в Махачкале отправил под домашний арест гендиректора одной из структур Дербентского завода игристых вин, эксплуатировавшей Геджухское водохранилище.

Как писал "Кавказский узел", инженер коммерческой организации, которая отвечала за безопасность плотины Геджухского водохранилища (ООО "ДЗИВ-2"), 12 апреля был арестован на два месяца. Геджухское водохранилище содержалось в ненадлежащем состоянии, эксплуатирующая организация не приняла мер при угрозе прорыва плотины, считает следствие. Также 12 апреля Следком сообщил, что задержан бывший генеральный директор компании, которая обслуживала Геджухскую плотину.

В Дербентском районе Дагестана 6 апреля произошло разрушение Геджухской плотины, более 350 жителей из поселка Мамедкала и прилегающих сел были эвакуированы. Поток воды смыл с трассы несколько автомобилей, в результате погибли как минимум четыре человека. Общее число жертв наводнения в Дагестане достигло шести.

Советский районный суд Махачкалы поместил под домашний арест генерального директора ООО “ДЗИВ-2”, которое эксплуатировало Геджухское водохранилище и отвечало за безопасность его дамбы.

Срок домашнего ареста гендиректора “ДЗИВ-2” - один месяц и 29 суток, до 10 июня. При избрании меры пресечения был учтен пожилой возраст обвиняемого, которому 71 год, отмечается в сообщении пресс-службы суда от 16 апреля.

Гендиректор, как и арестованный ранее инженер этой организации, обвиняется в нарушении правил безопасности работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, повлекшем существенный вред природе или здоровью людей (часть 3 статьи 216 и статья 246 УК РФ).

Согласно версии следствия, арендатор и эксплуатирующая организация гидротехнического сооружения знали о его неудовлетворительном состоянии, но долгое время не устраняли недостатки, отчитываясь контролирующим органам о работоспособности объекта.

В сообщении суда обвиняемый назван гендиректором ООО “ДЗИВ-2”, хотя следствие ранее заявило о задержании “бывшего гендиректора” организации. Гендиректором ООО “ДЗИВ-2”, согласно открытым данным ресурсов для проверки контрагентов, сейчас является Гайдар Шуайбов, в прошлом замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

Шуайбов (источники приводили его имя в форме “Гайдарбек”) 11 апреля заявлял, что пострадавшим от прорыва дамбы жителям Мамедкалы и близлежащих сел “будет выдано еще около 300 млн рублей” - пост об этом и видеоинтервью Шуайбова публиковал, в частности, руководитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

Шуайбов стал гендиректором компании, которая является обособленным предприятием Дербентского завода игристых вин, только в январе 2026 года. До него ООО “ДЗИВ-2” руководил 71-летний Загид Садыков, он же значится учредителем этого юрлица с 25 июня 2012 года. Плотину Геджухского водохранилища предприятие арендовало с 2014 года.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".