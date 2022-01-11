Власти Нагорного Карабаха призвали Баку прекратить нападения на мирных жителей

11 января 2022, 07:10

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Автомобиль с мирными жителями забросали около Шуши камнями с азербайджанской стороны, это стало четвертым за день инцидентом в приграничных районах, сообщила полиция Нагорного Карабаха. МИД и омбудсмен непризнанной республики потребовали от властей Азербайджана прекратить инциденты и убрать войсковые позиции из окрестностей сел.

Как писал "Кавказский узел", 10 января Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о том, что азербайджанские военнослужащие открыли огонь в направлении села Кармир Шука (Красный Базар) Мартунинского района, в результате чего загорелся автомобиль мирного жителя, припаркованный возле детского сада. Минобороны Азербайджана назвало это сообщение ложью. Азербайджанские военные также обстреляли пожарных в селе Кармир Шука, заявило позже МВД Нагорного Карабаха. Детский сад, воспитанников которого эвакуировали после обстрела, возобновит работу 11 января, сообщили местные власти. После обстрела села Кармир Шука Мартунинского района на интенсивный огонь со стороны азербайджанских военных пожаловались жители села Нахичеваник Аскеранского района, занимавшиеся сельскохозяйственными работами.

В результате войны 2020 года город Шуши (азербайджанское название – Шуша) перешел под контроль Азербайджана. Автодорога Степанакерт (Нагорный Карабах) - Горис (Армения), проходящая через Лачинский коридор, охраняется миротворческими силами России и является единственной связью населения Нагорного Карабаха с Арменией и с внешним миром в целом. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Вечером 10 января в райотдел полиции Кашатагского района поступило заявление о том, что на автотрассе трассе Степанакерт - Горис, на участке вблизи города Шуши, азербайджанцы забросали камнями автомобиль водителя-армянина марки "Ниссан Тиана" с мирными жителями, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

"Люди в машине не пострадали. Сильно повреждена передняя часть автомобиля. Полиция проводит проверку в связи с инцидентом", - отметил пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха.

По его данным, 10 января, азербайджанская сторона устроила четыре случая провокаций в отношении мирных жителей Нагорного Карабаха, три из которых - нарушение режима прекращения огня.

"Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из различных видов огнестрельного оружия в направлении общин Кармир Шука и Тагавард Мартунинского района, в результате сгорел автомобиль "УАЗ". Второй случай произошел тоже в общине Красный Базар, когда азербайджанские военные обстреливали в течение 10 минут пожарных, которые попытались потушить горевшую машину. Потом произошел обстрел в направлении работников гранатового сада в общине Нахичеваник. Ну и закидывание камнями автомобиля с мирными жителями", - перечислил Тадевосян.

Такие действия являются проявлением антиармянской политики, проводимой в Азербайджане на государственном уровне, и служат "очередным доказательством того, что "миролюбивые" заявления властей Азербайджана не имеют ничего общего с реальными террористическими и экспансионистскими целями, которые преследует эта страна в отношении Арцаха (Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла"), армянского народа и региона", - отмечается в заявлении МИД Нагорного Карабаха по поводу обстрела мирных жителей, опубликованном 10 января на сайте ведомства.

Ведомство заявило, что "агрессивное поведение Азербайджана с момента прекращения боевых действий является грубым нарушением достигнутых договоренностей, норм международного права, принципов гуманности и направлено на запугивание общества республики Арцах, а также на срыв деятельности российской миротворческой миссии".

"Считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что подобными действиями Азербайджану не удастся расшатать решимость арцахцев жить и созидать в Арцахе, для которых категорически неприемлем какой бы то ни было статус в составе Азербайджана. Мы и дальше будем развивать и укреплять нашу родину", - заявил МИД Нагорного Карабаха.

Преследование гражданских сообществ со стороны Азербайджана является посягательством на права гражданского населения, прежде всего на право на жизнь, заявил на своей странице в Facebook офис омбудсмена Нагорного Карабаха (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Произошедшие 10 января инциденты и многочисленные подобные случаи, зарегистрированные в прошлом году, "ясно показывают, что под прикрытием ложного миролюбия азербайджанская сторона продолжает продвигать планы выселения армян из Арцаха, держа в постоянном страхе гражданское население Арцаха, особенно в приграничных районах", - отмечается далее в заявлении.

"Для безопасности и надлежащей защиты прав народа Арцаха решающее значение имеет немедленное удаление азербайджанских вооруженных позиций из окрестностей гражданских населенных пунктов Арцаха", - считает офис омбудсмена Нагорного Карабаха.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".